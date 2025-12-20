Вот это да! Большунов «проспал» стартовый сигнал в финале спринта

Российские лыжи вновь преподносят сюрпризы. На этапе Кубка России в Ижевске в классическом спринте у женщин всех сборниц разнесла 21-летняя Наталья Крамаренко из Свердловской области, а у мужчин сразу два элитных лыжника не услышали стартовый сигнал пистолета!

Наталья Крамаренко, которая вместе со своей сестрой-близняшкой Марией считается самой высокой лыжницей России, потрясающе провела и квалификацию, и все забеги. 16 декабря в Тюмени на Всероссийских соревнованиях Наталья не оставила никому шансов в коньковом спринте – но тогда бежала с соперницами по молодёжному возрасту. Из Тюмени она переехала в Ижевск, где бросила вызов уже топ-лыжницам страны, и вновь всех уверенно обыграла!

Крамаренко провела забеги просто по-королевски, не давая никому возможности даже подумать, что её можно обыграть. Постоянно лидировала, ускорялась в ключевые моменты, создавала отрыв перед финишным спуском и пересекала черту в гордом одиночестве. Соперницы по забегам менялись, однако Наталья вела свою гонку. Её победа получилась красивой и абсолютно заслуженной.

🥈 Анастасия Фалеева 🥇 Наталья Крамаренко 🥉 Алёна Баранова Фото: ФЛГР

Спортсменку не взяли ни в юниорскую, ни в молодёжную сборную России – хотя она год из года выполняла все критерии. Тренеры посчитали, что она слишком габаритная, и посоветовали идти в греблю. Но Наталья вместе со своим тренером Натальей Торбеевой из года в год доказывает, насколько высок её уровень.

Второе и третье места остались за признанными лидерами российского спринта – Анастасией Фалеевой и Алёной Барановой.

В мужском спринте до финала дошли все фавориты. Интересно, что дважды между собой в забегах сошлись Александр Большунов и Александр Бакуров, однако никаких спорных ситуаций на этот раз не было. И без этого произошла очень странная ситуация!

🥈Константин Тиунов 🥇Александр Терентьев 🥉Сергей Ардашев Фото: ФЛГР

В финале в стартовых калитках остались Александр Большунов и Александр Терентьев, самые титулованные лыжники из всех стартовавших. Пока они смотрели друг на друга, остальные уже улетели на дистанцию, двум Александрам пришлось догонять. Они потратили много сил, чтобы вновь оказаться в группе.

Но если Терентьеву это в итоге не помешало – он выиграл спринт так же убедительно, как и Наталья Крамаренко – то Большунов остался четвёртым и сразу покинул зону финиша.

После финиша Терентьев и ставший третьим лидер общего зачёта Сергей Ардашев отметили, что звук стартового сигнала пистолета был очень слабым.