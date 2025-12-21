Что за битва в российских лыжах! Пеклецова в жестокой рубке потерпела первое поражение

В Ижевске классическими разделками завершился четвёртый этап Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. У женщин всё превратилось в дуэль обладательниц жёлтой и зелёной маек, а у мужчин лидер общего зачёта нокаутировал соперников.

После -18℃, когда проходил спринт, в Ижевске резко потеплело до плюсовой температуры. По ходу гонок снег шёл вперемешку с дождём, а трасса была крайне тяжёлой. К таким условиям у женщин лучше всех оказались подготовлены лидер общего зачёта Кубка России Евгения Крупицкая и обладательница зелёной майки лучшей молодой лыжницы Алина Пеклецова.

Пеклецова до Ижевска выиграла все дистанционные гонки, в которых принимала участие. Однако не в этот раз. Хотя Алина показала превосходную раскладку на дистанции, которой нет на Кубке мира. Наверное, здорово, когда в национальном календаре находится место таким гонкам, но зачем? Чтобы после возвращения оправдываться, что «мы такие дистанции не бегаем»?

Однако календарь есть календарь, спортсмены бегут то, что запланировано. Пеклецова классическую пятнашку бежала впервые в жизни и обыграла практически всех. Кроме одной лыжницы.

Евгения Крупицкая сумела удержать преимущество, чего ей не хватило на такой же классической разделке, но вдвое короче, на этапе в Тюмени. Она стартовала в минуте позже от главной соперницы, знала расклад, но решающей для победы стала готовность лидера Кубка России. Для Крупицкой эта победа оказалась первой в сезоне.

Стоит отметить третье место вернувшейся после болезни Анастасии Кулешовой. Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в своём стиле очень мощно провела вторую половину дистанции и выбралась в призы. Мощно – по сравнению со всеми остальными. С Крупицкой и Пеклецовой она пока не в состоянии тягаться.

Безоговорочным фаворитом мужской классической разделки виделся Сергей Ардашев – самый универсальный и сильный лыжник России на сегодняшний день. И без пяти минут обладатель Кубка страны – его отрыв феноменален, в стиле праймового Александра Большунова. Ардашев лидировал на всех отсечках, чётко контролировал ход гонки, а на последних 2 км устроил показательный финиш, привезя на этом отрезке 12 (!) секунд ставшему в итоге вторым Илье Семикову.

Сергей Ардашев Фото: ФЛГР

Батыр просто поиграл мышцами. Семиков третий раз в сезоне стал серебряным призёром на классической разделке, причём в Ижевске он выступал на фоне простуды. А третьим – и тоже третий раз в сезоне – оказался Алексей Червоткин. Олимпийский чемпион сумел чуть более секунды вырвать у Ильи Порошкина, который в итоге остался без медали. Большунова хватило на первую половину дистанции, дальше он стал терять темп и финишировал пятым.