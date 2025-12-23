Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах

2025 год подходит к концу. Несмотря на то что лыжный сезон в самом разгаре, пришло время подвести итоги календарного года. А запоминающихся моментов в уходящем году было очень много. Тут и допуск российских лыжников на международные старты, и фантастическое выступление Йоханнеса Клебо на домашнем чемпионате мира в Тронхейме, и крутой прорыв ски-альпиниста Никиты Филиппова на Олимпиаду, и многое-многое другое.
Возвращение россиян на Кубок мира
Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда в начале декабря приняла решение допустить российских спортсменов до участия в Кубке мира и отбора на Олимпийские игры. Савелий Коростелёв и Дарья Непряева успели прилететь на этап в Давос и обеспечили России олимпийские квоты. Наши лыжники выступили на мировом старте впервые с февраля 2022-го.
Большунов проиграл Кубок России Коростелёву
Победителем общего зачёта Кубка России – 2024/2025 стал Савелий Коростелёв. Молодой лыжник бросил вызов бессменному лидеру Александру Большунову и добился победы. В финале сезона более опытный и титулованный Большунов выиграл подряд шесть гонок, но даже этого не хватило, чтобы догнать Коростелёва, который выступал более стабильно. Кажется, в российских мужских лыжах наступила смена поколений.
Абсолютная победа Клебо на ЧМ-2025
Чемпионат мира в Тронхейме стал триумфальным для норвежца Йоханнеса Клебо. Он совершил то, что казалось невозможным – выиграл все гонки. До него такого успеха добивалась только Елена Вяльбе в том же Тронхейме в 1997 году, правда, тогда гонок было пять, а не шесть. Российские болельщики убеждены, что все победы Клебо без участия россиян «не считаются», но многие лыжники сборной России уверены, что не смогли бы тягаться с норвежцем.
Пеклецова снова «взяла» финальную гору
Юная Алина Пеклецова стала главной звездой российских женских лыжных гонок. В финале сезона-2024/2025 она обыграла даже находившуюся в отличной форме Наталью Терентьеву. Пеклецова обладает уникальными функциональными возможностями и удивительно рациональной для своей антропометрии техникой. А в гонках в гору ей просто нет равных.
Скандал с норвежскими прыгунами на ЧМ-2025
Норвежские прыгуны с трамплина на домашнем ЧМ-2025 в Тронхейме вляпались в громкий скандал – они мухлевали с комбинезонами, что является техническим допингом. Как оказалось, они вшили в комбинезоны армированные нити, которые улучшают аэродинамические свойства костюмов. Это запрещено правилами и строго наказывается. Видео из «ателье» разошлось по соцсетям. В результате другие команды подали протест, нарушителей дисквалифицировали. Сами они тоже признались – да, пытались обмануть.
Йохауг осталась без золота и завершила карьеру
Норвежская лыжница Терезе Йохауг возобновила карьеру ради домашнего чемпионата мира. Но в Тронхейме она осталась без золотых наград, хотя в некоторых гонках проиграла лишь доли секунды. Многие думали, что уж на Олимпиаде Йохауг точно отыграется за все неудачи, однако норвежка решила иначе – она объявила об уходе в декрет и окончательном завершении карьеры.
100 побед Клебо на Кубке мира
Йоханнес Клебо в самом начале олимпийского сезона установил крутое достижение – 100 побед за карьеру на этапах Кубка мира. Он выиграл юбилейную гонку, победив в спринте в Тронхейме. Если норвежец не станет внезапно завершать карьеру, то в ближайшее время сумеет превзойти абсолютный рекорд знаменитой соотечественницы Марит Бьорген, на счету которой 114 побед, добытых с 2002 по 2018 год.
Биатлонист Хедегарт стал звездой в лыжах
Эйнар Хедегарт не смог пробиться в основной состав сборной Норвегии по биатлону и от отчаяния решил попробовать себя в лыжах. Весной 2025-го он получил приглашение выступить на этапе Кубка мира в Осло и стал вторым в коньковой разделке. В олимпийском сезоне он поставил перед собой задачу пробиться на Игры-2026 в лыжах и решил её! Хедегарт выиграл обе коньковых гонки на Кубке мира и стал главным фаворитом в этой дисциплине.
Бразилец выиграл гонку на Кубке мира
В горных лыжах состоялась громкая сенсация. Спортсмен из Южной Америки выиграл этап Кубка мира в слаломе! Впервые в истории. Автором сенсации стал бразилец Лукас Бротен. Но есть нюанс. Бротен – бразилец по матери. А по отцу – норвежец. И горными лыжами он занимался в Норвегии, стал лидером команды, пока перед сезоном-2023/2024 внезапно не объявил о завершении карьеры из-за конфликта с национальной федерацией. Однако он опомнился и вернулся в спорт, однако уже в составе сборной Бразилии.
Большунов ударил Бакурова и был наказан
В ноябре на первом этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после завершения забега в спринте толкнул в спину своего соперника Александра Бакурова. Тот упал вместе с заградительным барьером и повредил ногу. Большунов попытался объяснить свой поступок поведением Бакурова во время забега, но извиняться не стал. Титулованный лыжник был наказан за неспортивное поведение пропуском нескольких следующих гонок.
Большунов выиграл любительскую гонку в Италии
История с тем, что Александр Большунов улетел на сборы в Италию, получилась громкой. Хотя планировалось, что всё пройдёт тихо. Но когда в соцсетях вскрылись подробности, прятаться дальше уже не было смысла. Большунов заявился на любительскую ночную гонку, интерес к которой оказался колоссальным. Норвежцы и шведы отправили в Италию несколько бригад журналистов, которые освещали каждый шаг героя Олимпиады-2022.
В России провели уникальную гонку чемпионов
Союз биатлонистов России и Федерация лыжных гонок России придумали и провели уникальную гонку для лыжников и биатлонистов в формате эстафеты. В первый раз вышло скучновато, поскольку организаторы не учли, что на лёгком круге лыжные гонки превращаются в показательные прокаты перед болельщиками. Но в целом мероприятие в Рязани собрало огромное количество болельщиков, а шикарные призовые обеспечили участие всех звёзд.
ЧМ-2025 стал финансовой катастрофой
Чемпионат мира в Тронхейме обернулся для организаторов финансовой катастрофой. Не спасло даже триумфальное выступление норвежских спортсменов в лыжных гонках, прыжках с трамплина и двоеборье. Убытки оказались столь значительными, что долги перед подрядчиками будут выплачиваться ещё долго. Обещания, которые щедро раздавал оргкомитет, превысили возможности, а объявление об убытках вызвало настоящий шок.
Магнус Рийбер внезапно завершил карьеру
Самый титулованный в истории двоеборец Ярль Магнус Рийбер внезапно завершил карьеру в 27 лет. Даже домашний чемпионат мира и Олимпиада не стали для него мотивацией. Рийбер выигрывал так, как не выигрывал никто в двоеборье. Он позволял себе останавливаться и ждать соперников, а затем издевательски от них убегал. Но со спортом он вынужден был закончить из-за болезни Крона – даже удивительно, что Рийбер выступал так успешно.
Скандал с сервис-грузовиком сборной России
Федерация лыжных гонок России приобрела для национальной команды новый тягач Volvo и заказала новый прицеп. Всё это было сделано в рамках подготовки к возвращению россиян на международные старты – в новом оборудовании нет фтора, оно совершенно чистое. Но покупка тягача привела к громкому скандалу, выходящему за рамки спорта: концерн Volvo провёл внутреннее расследование и лишил дилерского статуса компанию, которая вела дела с ФЛГР.
Удар коленом в голову в юношеских лыжах
Казалось бы, ну что может случиться на региональной юношеской гонке в Удмуртии? Но внезапно эстафета регионального масштаба привела к крупному скандалу. Лыжник Георгий Филатов, один из сильнейших в стране по своему возрасту, на полной скорости врезался в упавшего перед ним соперника, а когда поднимался, намеренно ударил того коленом в голову. Драматизма придало ещё и то, что Филатов старше и намного превосходил упавшего пацана в габаритах. Ситуацию разрулил глава удмуртских лыж Максим Вылегжанин: драчун принёс публичные извинения, однако это не спасло его от дисквалификации.
Губерниев захотел стать президентом ФЛГР
Комментатор Дмитрий Губерниев затроллил всех, кто имеет отношение к лыжным гонкам. Он заявил о своём желании пойти на выборы главы ФЛГР весной 2026 года и постоянно повторял это при любой удобной возможности. Изначально было понятно, что это делается исключительно для того, чтобы привлечь внимание к лыжным гонкам, и не имеет ничего общего с реальностью. Но своей цели Губерниев достиг – даже нынешняя глава ФЛГР Елена Вяльбе вынуждена была заявить, что готова бороться с ним на выборах.
Ижевские болельщики — лучшие в России
В январе Ижевск после долгого перерыва принял этап Кубка России по лыжным гонкам. Организаторы абсолютно справедливо решили, что атмосферу на таких соревнованиях создают болельщики, и пустили их на трассу. Болельщики стояли живой стеной вдоль пути лыжников (в рамках правил, конечно), а спортсмены в один голос после окончания этапа заявили, что такого в России больше нет нигде и бегать в такой обстановке – невероятный кайф.
Волосы Коростелёва в цветах Татарстана
Савелий Коростелёв с сезона-2024/2025 стал выступать за Татарстан. На чемпионате России – 2025 в Казани он вышел на скиатлон с волосами, раскрашенными в цвета национального флага республики. «Почему нет? Ещё на Кубке России такая мысль пришла, но нужно было посоветоваться со своим барбером», – объяснил Коростелёв своё решение. Таких ярких волос в наших мужских лыжах ещё не было.
Виктория Карль попалась на допинге
Лидер сборной Германии Виктория Карль попалась на допинге на Военных играх. В пробе немки был найден запрещённый кленбутерол. Вину на себя взял врач команды, который заявил, что по ошибке дал спортсменке сироп от кашля, не проверив состав. Но антидопинговые службы такое объяснение не устроило: Карль отстранена от соревнований и пропустит Олимпиаду в Италии.
100 побед горнолыжницы Шиффрин
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала первой в истории в своём виде спорта, кому удалось одержать 100 побед на Кубке мира. Юбилейным стал слалом в итальянском Сестриере. После этого достижения Шиффрин получила поздравления от величайшего горнолыжника Ингемара Стенмарка и практически от всех коллег. Интересно, сколько времени потребуется, чтобы кто-то хотя бы приблизился к достижению Микаэлы?
Драма Крафта на Турне четырёх трамплинов
Турне четырёх трамплинов – 2025 должно было стать триумфальным для австрийца Штефана Крафта. Он уверенно лидировал по итогам трёх этапов и на заключительном старте в Бишофсхофене должен был получить «Золотого орла». Но великого прыгуна остановил ветер. Судьи 10 минут не выпускали его на попытку, и за это время Крафт просто «перегорел». Его попытка оказалась неудачной, толпа болельщиков разочарованно вздохнула, а Штефан вместо победы остался лишь третьим в общем зачёте.
Ски-альпинист Филиппов отобрался на Олимпиаду
Никита Филиппов первым среди всех россиян отобрался на Игры-2026 по спортивному принципу. 22-летний ски-альпинист великолепно выступил на этапах Кубка мира – 2024/2025 и набрал необходимое количество рейтинговых очков. Филиппов мощно спрогрессировал в молодом для России виде спорта. Сам спортсмен рассчитывает на олимпийскую медаль.
Конфликт Устюгова и Большунова на ЧР в Казани
В спринте на чемпионате России – 2025 в Казани случился конфликт двух титанов российских лыж. Александр Большунов прыгнул на лыжи Сергею Устюгову и получил от него палкой по ноге. После финиша забега Устюгов высказал Большунову в резкой форме претензии, а трёхкратный олимпийский чемпион получил наказание от жюри за создание помех. Спустя сутки после случившегося на трассе Большунов заявил, что его бьют в спину, а виноват всегда только он, да и вообще в России ему соревноваться неинтересно.
Первая медаль Юлии Ступак за 2,5 года
Олимпийская чемпионка Юлия Ступак после Пекина-2022 долго искала себя. Было непонятно, хочет ли она бегать дальше или намерена завершить карьеру. Ответ на этот вопрос не знала даже глава ФЛГР Елена Вяльбе. Ступак всё же решила тренироваться по-настоящему и на этапе Кубка России в Чусовом впервые за 2,5 года стала призёром в личной гонке.