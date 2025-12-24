«Руки чешутся». Лидер юниорской сборной России по лыжам скоро поедет на Кубок мира?

Недавно МОК рекомендовал федерациям допустить юниоров из России к соревнованиям даже без нейтрального статуса – сразу с флагом и гимном. И, по информации «Чемпионата», в Международной федерации лыжных видов спорта близки к тому, чтобы в скором времени последовать рекомендациям и дать возможность нашим лыжникам-юниорам отправиться на международные соревнования. Правда, пока не до конца понятно, в нейтральном статусе или нет, но процесс уже запущен.

Готовы ли к этому сами спортсмены?

Мы поговорили об этом с лидером юниорской сборной России Андреем Сахаровым. Обсудили и его спортивную карьеру, и результаты Коростелёва и Непряевой на Кубке мира, и даже характер Большунова.

«Из меня сделали настоящего спортсмена»

– Андрей, для тебя текущий сезон – последний в юниорской сборной. Что дала тебе подготовка в команде?

– С Александром Александровичем Кравченко и Сергеем Сергеевичем Дергуновым я тренируюсь уже почти три года, начиная с весны 2023-го, когда меня прицепом взяли на сборы в Киргизию. С тех пор во мне поменялось очень многое. Тренеры юниорской команды сделали из меня настоящего спортсмена. Однако я ни в коем случае не умаляю заслуги своего первого и любимого тренера Александра Евгеньевича Шатунова, который поставил меня на лыжи и довёл до уровня, когда и тренеры сборной обратили на меня внимание.

Александр Александрович и Сергей Сергеевич во всём сделали меня сильнее. В буквальном смысле тоже добавили мне сил, пусть пока ещё и не совсем так, как они видели в идеале, но тут моя генетика сказывается. Они серьёзно поработали над техникой, которая была моей слабой стороной, развили выносливость. И научили, как стать настоящим профессионалом – пока я к этому только стремлюсь.

– У нас в каждом поколении юниоров были абсолютные лидеры. Из последних – Савелий Коростелёв. От него на юниорском уровне ждали только побед. От тебя – тоже. Это как-то влияет?

– Вообще не влияет, потому что я себя таким не считаю. Такой же, как и все остальные ребята. Я просто каждый раз выхожу на старт и стараюсь показать тот максимум, на который готов. Каждая новая гонка – с чистого листа, пробежал и забыл.

– Ты говоришь словами Александра Большунова.

– Возможно (улыбается). Но я именно так и отношусь к лыжным гонкам – каждый день нужно доказывать, что ты действительно достоин.

Андрей Сахаров Фото: РИА Новости

– Протоколы – это факты. А в них ты в гонках по своему возрасту почти всегда первый. Сложнее со сверстниками или со взрослыми?

– Конечно, со сверстниками! Когда выхожу против взрослых, у меня нет никакой ответственности, что я обязан показать высокий результат. А на юниорские старты все приезжают предельно заряженными и по-спортивному злыми. На наших стартах нет авторитетов, потому они и получаются такими весёлыми и напряжёнными.

Конкуренция выше, чем на Кубке России. Юниоры – самая сильная, мотивированная и конкурентная прослойка в российских лыжах. С ними сложнее, чем с мужиками.

– Когда бежишь со взрослыми, ты тоже сильный и мотивированный?

– Знаете, когда в прошлом сезоне я после Российско-Китайских игр на Сахалине приехал на этап Кубка России в Казань, то в первой же гонке ощущал себя именно так. Примерно 3 км. А потом, когда с каждой отсечкой начал «сливать» и финишировал лишь девятым, в полной мере ощутил себя настоящим юниором, у которого амбиций больше, чем возможностей. Да и в целом у меня не получалось правильно раскладываться – хотелось всего и сразу. Я лишь в нынешнем сезоне научился бегать так, как нужно. Спокойно себя чувствую, могу добавить на второй половине дистанции и занимаю места либо в топ-6, либо очень близко к первой шестёрке.

«Чувствовал, что навёл немного шороху»

– В прошлом сезоне в той же Вершине Тёи парни из основного состава сборной России смотрели на тебя с удивлением, даже когда ты прибегал в топ-6, – да кто он такой? Сейчас все уже серьёзно относятся?

– Действительно, было такое. Взрослые ребята посматривали именно так, а я чувствовал, что навёл немного шороху. Но среди взрослых засветился чуть раньше, когда выполнил мастера спорта в ноябре 2023 года на Хибинской гонке. Тогда я финишировал шестым, а впереди были такие мощные парни, как Евгений Белов, Ермил Вокуев, Александр Гребенько, Андрей Алипкин. Вот тогда они реально удивились, что я, совсем ещё пацан, смог навязать им борьбу. Сейчас уже никто не удивляется. Мне кажется, относятся как к равному.

– А ты сам тоже равным им себя считаешь?

– Нет, я пока юниор, и моя задача – готовиться к своим стартам. Когда мне разрешают бегать со взрослыми, стараюсь показывать максимум и составлять им конкуренцию. У нас разные модели подготовки, они готовятся набрать лучшую форму к одному периоду, мы – к другому.

Андрей Сахаров и Анна Корякова Фото: И личного архива Андрея Сахарова

– Действительно, юниоры в начале сезона бегут очень сильно на фоне взрослых, так как специально подводятся именно к этим соревнованиям. Выполнять разряды и всё такое. Ты тоже тогда подводился к Хибинской гонке?

– Нет, конечно. Я готовился к соревнованиям в Сыктывкаре по старшему юношескому возрасту, а в Кировск поехал, чтобы просто гоночную практику получить в качестве подводки. Я провёл вкатку прицепом с юниорской командой, затем они поехали в Вершину Тёи, а я с отцом – на Хибинскую гонку. Так что бежал как контрольную тренировку, и вот так получилось.

– Тот сезон ты начал мощно, а в итоге не выполнил критерии для попадания в юниорскую сборную. Ключевым стало решение тренерского совета, который всё-таки утвердил тебя в основном составе. А если бы тогда решили иначе?

– Я очень благодарен тренерам за оказанное доверие – возможностей в юниорской сборной намного больше, чем если просто работать в регионе. Но, на мой взгляд, важнее быть не просто в основном составе, а тренироваться рядом с сильнейшими ребятами по своему возрасту. После неудачной Спартакиады мы с личным тренером Александром Евгеньевичем Шатуновым и отцом пришли к выводу, что не стоит делать трагедии из того, что не попаду в юниорскую команду. Я надеялся, что мне всё равно разрешат тренироваться вместе со всеми прицепом, как и раньше, а получилось намного лучше. Понятно, что тут и экипировка, и восстановление, и медицинское сопровождение – все те бонусы, которых у «прицепов» нет.

«Стискиваю зубы и ничего не говорю»

– Заслуженные и титулованные лыжники доброжелательно к тебе относятся?

– Да, всё в порядке. Савелий Коростелёв и Сергей Волков, которые близки мне по возрасту, всегда успеха желают. Если про самых взрослых, то самый доброжелательный – Саша Большунов. На этапе Кубка России в Тюмени был такой случай: я вышел из гостиничного номера в коридор, чтобы надеть ботинки и пойти на тренировку.

Наклонился к полу и слышу: «О, здорово!» Поднимаю голову – Большунов. Я его даже не заметил, а он подошёл, руку протянул, спросил, как дела. Он очень доброжелательный парень. Ещё в прошлом году в Вершине Тёи меня похвалил – было приятно, что лидер сборной России меня заметил.

– Тебя удивляют последние события, связанные с ним? Ситуация с Александром Бакуровым, заявления биатлонистов, что он с ними не здоровается, срыв на журналиста?

– Очень удивляют. Большунов не очень разговорчивый, но открытый и доброжелательный. Видимо, наслоилось всё, раз такое произошло. Цепь событий. Не собираюсь лезть в эту ситуацию, но со стороны выглядит, что внутри у него что-то случилось, и он не выдержал.

– Какие чувства испытываешь, когда такое происходит в наших лыжах?

– Обидно, что такие вещи происходят и выносятся на обсуждение на всех уровнях. У норвежцев ведь тоже вряд ли всё гладко, однако они выглядят сплочённым и дружным коллективом. Уверен, все спорные вопросы можно решить, просто поговорив по-мужски и потом пожав друг другу руки. Лыжная семья должна оставаться лыжной семьёй.

– А тебя легко вывести из себя?

– Очень сложно. Я очень терпеливый. Но всё-таки возможно. Если такое происходит, я сдерживаюсь, стискиваю зубы и ничего не говорю. Просто ухожу и где-то выпускаю пар. Отец с детства приучил меня к такому поведению. Ну и повторю, что я очень терпелив.

– У тебя имидж, соответствующий фамилии – такой сладенький мальчик, который слова плохого не скажет, не вспылит. А какой ты на самом деле?

– Об этом лучше, наверное, спросить у моих товарищей по команде. Они честно ответят.

Андрей Сахаров с призовым сыром Фото: Из личного архива спорстмена

– Хорошо, спросим. Используешь ли ты нецензурную лексику?

– Бывает, конечно. Особенно в ситуациях, когда что-то не получается. Но я стараюсь делать это так, чтобы никто не слышал. Да это у всех бывает, это совершенно нормально для русского человека. Лучше выпустить пар так, чем публично.

– Ты всегда открытый и добрый?

– Раньше я был очень открытым и добрым, однако жизнь научила, что не со всеми нужно быть таким. Сначала лучше узнать человека, а до этого быть вежливым, но предельно аккуратным в словах.

«Не думаю, что наш уровень настолько ниже»

– Твой ровесник Алвар Мюльбак уже включён в состав олимпийской сборной Швеции. В России в 19 лет сложно получить такой шанс. Следишь ли за сильнейшими лыжниками своего возраста?

– Да, внимательно смотрю на тех, с кем придётся соревноваться в будущем. Смотрю и на Мюльбака, и на норвежца Ларса Хеггена, и вообще на всех лидеров по юниорам и молодёжи. Скажу честно, не только руки чешутся, но и всё тело от желания выйти на трассу, посоревноваться с ними и проверить, что же я из себя представляю в такой конкуренции. Хочется доказать, что тоже что-то могу.

– У Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой было то же желание, но реальность оказалась суровой. Это говорит о том, что уровень российских лыж упал?

– Я так не считаю. Не думаю, что наш уровень настолько ниже, чем у соперников. А результатам Савелия и Даши есть объяснение. Прежде всего ни спортсмены, ни сервис не привыкли к тому, чтобы готовить лыжи без фтора и бегать на таких лыжах. Понятно, что они подобрали лучший из возможных вариантов, но вряд ли он был сравним с тем, что было у тех же норвежцев. Далее, насколько я понял, у спортсменов просто не было возможности взять все проверенные и откатанные лыжи, были совершенно новые и неоттестированные пары. То есть не был проведён тщательный отбор инвентаря, чтобы понять, какие пары точно едут. Хорошие лыжи были, идеальных – не было. Ну и адаптация к горам – сложно бежать в такой суматохе на такой высоте.

– То есть на «Тур де Ски» они выступят значительно лучше?

– Уверен, что будет лучше. Савелий и Дарья смогут приблизиться к топ-10, а то и забегать в десятку лучших.

– Место в топ-10 на отдельных гонках можно считать успехом?

– А почему нет? Это будет очень достойный результат. Просто изначально не нужно строить завышенных ожиданий.

– Когда стало известно, что двух наших лыжников допустили, ты сам чего ждал от их выступлений?

– От спринта не ждал ничего хорошего. Там совершенно другие условия. Знаете, 10 лет назад я в Валь-ди-Фьемме бежал детскую мини-Марчалонгу, которая проводится за день до основного марафона. До сих пор помню, что лыжи по этому снегу у меня просто летели, даже толкаться не нужно было! Скорости просто бешеные. Но, признаюсь, я думал, что Савелий сможет попасть в топ-10 на коньковой разделке. Даша оказалась в более сложных условиях, и я даже не знал, чего от неё ждать. Да и опыта у меня нет такого, чтобы какие-то прогнозы делать. Сейчас вот нужно просто дождаться, как они выступят на «Тур де Ски» — времени на подготовку значительно больше.

– Ты сказал про лыжи без фтора. А сам пробовал бегать на лыжах, подготовленных таким образом?

– Нет. Времени нет на эксперименты, я полностью погружён в тренировочный процесс и соревнования.

Андрей Сахаров Фото: РИА Новости

«Всегда можно сказать no comments»

– Предположим, подтвердится информация, что наших юниоров готовы допустить до международных стартов. Ты готов к этому?

– Ну если нас допустят и будет возможность где-то выступить, буду очень рад. Шоком это не будет, тем более у меня теперь есть активный FIS-код. Со спокойной душой начну обычный рабочий процесс, просто в других условиях. Да, придётся привыкать к новой обстановке, к другим лыжам, к другим скоростям. Но все с чего-то начинали, правильно? Даже самые великие. Вопрос ведь в том, чтобы нас допустили. Тогда будут уже не предположения, а конкретно продуманный план – куда можно ехать, когда.

– В плане языкового общения тоже готов?

– Конечно. Я изучаю английский со второго класса. Ходил в дополнительную английскую школу по девятый класс включительно. Уверен, знаний, которые в меня заложили, вполне достаточно для нормального общения. Была и языковая практика, когда мы с родителями выезжали на заграничный отдых. Осталось только получить допуск на международные соревнования и вспомнить всё (улыбается).

– Ты видел, как общался Савелий с норвежскими и шведскими журналистами, какие вопросы, в том числе неудобные, они ему задавали. Ты к такому тоже готов?

– У меня не такой темперамент, как у Савелия, но я буду готов, если получится поучаствовать в международных стартах. В конце концов, всегда можно сказать no comments (улыбается). Савелий – огромный молодец, что не стал увиливать и что-то придумывать. Он очень достойно себя показал в плане общения. Конечно, я сразу так не смогу. Но общаться готов. Корректно, спокойно и в рамках разумного.

– Если норвежские и шведские коллеги попросят твой контакт, могу с ними поделиться?

– Без проблем. Но их текст на утверждение попрошу, чтобы недопонимания не возникло. Не все журналисты доносят до своих читателей и зрителей именно те слова, которые ты произнёс.

Андрей Сахаров с родителями Фото: Из личного архива спортсмена

– Андрей, ты часто говоришь, что и на расстоянии чувствуешь поддержку семьи. Это даже физически ощущается?

– Да, и это не досужие слова. Вы не представляете, как для меня важно, когда тебе идут слова поддержки и от мамы с папой, и от старших сестёр Маши и Светы, и от любимой бабушки, которая постоянно ставит за меня свечки в церкви. К сожалению, ещё одна бабушка и оба дедушки ушли очень рано, но я чувствую, что они рядом и тоже за меня переживают.

– Кому после гонки звонишь, когда добираешься до телефона?

– Маме, конечно. Это даже не традиция, а такая потребность, как сына. Я просто обязан позвонить самому близкому человеку. Потом уже отвечаю и звоню сам всем остальным или видеосообщения записываю. Поддержка семьи – колоссальная помощь.