Чего ждать от российских лыжников на «Тур де Ски»? Точно будет лучше, чем в Давосе!

28 декабря в Италии стартует 20-я многодневка «Тур де Ски». Российские лыжники примут в ней участие впервые с 2022 года. Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, гарантировавшие для России олимпийские квоты в Давосе, попробуют в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме выступить лучше, чем на дебютном этапе Кубка мира в Швейцарии. Все предпосылки для этого есть.

1. Квоты завоёваны. Можно просто бежать

В Давосе у Коростелёва и Непряевой была одна задача – подтвердить базовые олимпийские квоты для российских спортсменов на Игры-2026. Они бежали свои первые в карьере гонки на Кубке мира с листа и с задачей справились. Можно сказать, что кто угодно справился бы, но допустили Савелия и Дарью, и они не подвели.

Российские лыжники впервые ощутили на себе скорости и уровень конкуренции. Плотность результатов в том же спринте – запредельная. Дебют состоялся, и теперь можно забыть о том, что «надо, надо, надо», и просто бежать, проверяя свою готовность.

2. Адаптация прошла. Не будет старта «из аэропорта»

После этапа в Давосе Савелий и Дарья остались в Европе, а если точнее, в Италии. У них было две недели на то, чтобы организм адаптировался на нахождение на высоте. Теперь не будет «старта из аэропорта», когда Непряева, например, вынуждена была бежать спринт, едва добравшись до места проведения этапа.

Да и высота в том же Тоблахе – чуть меньше 1300 м, а в Валь-ди-Фьемме – примерно 900 м, тогда как в Давосе было почти 1600 м. Ребята получили возможность перед многодневкой полноценно тренироваться под руководством наставника Егора Сорина, а не заниматься короткими перебежками по аэропортам.

3. У спортсменов максимальный выбор лыж. В Давосе этого не было

К «Тур де Ски» у Коростелёва и Непряевой появится возможность выбрать лыжи. По сравнению с Давосом их количество увеличилось – спортсменам подвезли необходимый инвентарь. Сейчас у Савелия и Дарьи в наличии практически все боевые лыжи, которые у них были.

По сравнению с Давосом многие пары были отданы на штайншлифт в Европе, плюс «Фишер» выделил российским спортсменам несколько пар.

Однако с точки зрения самой подготовки инвентаря ничего не изменилось: в Италии со спортсменами только один сервисёр – Евгений Уфтиков. Шансы Егора Немтинова успеть к «Тур де Ски» тают на глазах, так как ему ещё не одобрена виза. Тренер Данил Акимов тоже только подал необходимые документы.

4. В Давосе был только конёк. На «Тур де Ски» появится и классика

На многодневке будет больше гонок, которые подходят Савелию и Дарье.

Всё начнётся с конькового спринта по сложному и быстрому кругу, напоминающему Давос. В Тоблахе спортсменам также предстоит преодолеть два круга с крутыми поворотами. Ожидать резкого прогресса в спринте не стоит, но, если россияне пробьются в топ-30 – это уже шаг вперёд.

Однако далее будет классическая разделка, в которой шансы того же Савелия выше, чем в разделке коньковой. Можно сказать, что для него это профильная гонка. В коньковом масс-старте с несколькими забегами также неплохие шансы у обоих – на такой дистанции сложно кому-то убежать, а поддержать скорость со всеми вместе проще, чем в одиночку.

По большому счёту именно спринты и окажутся вновь слабым местом для Непряевой и Коростелёва. Как в плане конкретной гонки, так и в плане борьбы за относительно высокое место в общем зачёте.

5. Так чего ждать от россиян на «Тур де Ски»?

Не стоит обольщаться, что будут призовые места. Это завышенные ожидания от молодых спортсменов, которые дебютируют в Кубке мира в сложнейших условиях. Если они в отдельных гонках попадут в топ-10 – это успех, в топ-15 – очень хороший результат.