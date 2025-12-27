Норвежский лыжник замахивается на пятую победу в генеральной классификации. А чем порадуют Непряева и Коростелёв?

Возвращение России и исторический шанс для Клебо. Что нужно знать о «Тур де Ски» — 2026

28 декабря в Италии начнётся «Тур де Ски» – 2026. Турнир традиционно является жемчужиной в расписании лыжных гонок. Помпезности событию в этом году добавит и круглая цифра: многодневка будет проведена в 20-й раз.

И россияне, безусловно, украсят собой ряды участников!

Когда и где пройдут гонки?

«Тур де Ски» стартует 28 декабря 2025 года и продлится до 4 января 2026 года. За эту соревновательную неделю спортсмены пробегут по трассам в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. На кону – по шесть комплектов наград как у мужчин, так и у женщин. Им предстоит бежать также одинаковое количество гонок в классическом и свободном стилях.

В календаре есть новинка: масс-старт на 5 км в Тоблахе в формате заездов в других видах спорта. Тут лыжники будут разделены на четыре группы по 25-30 человек. Пока одна заканчивает, другая группа уходит на трассу. Тот, кто покажет лучшее время среди всех, получит золото и драгоценные очки в общий зачёт.

Расписание «Тур де Ски» — 2026



Тоблах (Италия)



28 декабря, воскресенье

13:45. Женщины. Спринт, свободный стиль, квалификация

14:20. Мужчины. Спринт, свободный стиль, квалификация

17:35. Женщины. Спринт, свободный стиль, финал

17:40. Мужчины. Спринт, свободный стиль, финал



29 декабря, понедельник

13:45. Мужчины. Гонка на 10 км, классический стиль

16:45. Женщины. Гонка на 10 км, классический стиль



31 декабря, среда

13:30. Мужчины. Масс-старт на 5 км, свободный стиль

16:30. Женщины. Масс-старт на 5 км, свободный стиль



1 января, четверг

12:30. Мужчины. Гонка преследования на 15 км, классический стиль

14:30. Женщины. Гонка преследования на 15 км, классический стиль



Валь-ди-Фьемме (Италия)



3 января, суббота

14:15. Женщины. Спринт, классический стиль, квалификация

14:50. Мужчины. Спринт, классический стиль, квалификация

18:00. Женщины. Спринт, классический стиль, финал

18:05. Мужчины. Спринт, классический стиль, финал



4 января, воскресенье

13:30. Мужчины. Масс-старт на 15 км, свободный стиль

17:30. Женщины. Масс-старт на 15 км, свободный стиль

Где смотреть трансляции «Тур де Ски»?

В России по федеральному телевидению многодневку показывать не будут. Поклонники зимних видов спорта могут увидеть захватывающую борьбу сильнейших лыжников планеты на стриминговой платформе Okko.

Сервис готовит для зрителей и экспертные студии. Согласно данным на странице Okko в социальных сетях, комментировать соревнования в прямом эфире будут Никита Крюков, Александр Панжинский, Всеволод Соловьёв и Вадим Спицын.

Кто из сборной России выступит в Италии?

Вся спортивная Россия, безусловно, будет следить за Дарьей Непряевой и Савелием Коростелёвым, которые уже несколько недель готовятся к стартам в Тоблахе. Ребята волнуются, ведь это будет их первый в карьере «ТдС».

Савелий рассказал о своей текущей физической форме:

«Тоблах считается трассой для российских спортсменов, потому что здесь длинные подъёмы, что больше подходит для нас. За себя сказать не могу, как прошла адаптация за две недели. Чувствую, что всё будет хорошо, но посмотрим, как пойдёт», – приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

Савелий Коростелёв Фото: GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

Если кому-то из наших удастся добраться до медали, это будет сенсацией. И сами наши ребята, и их конкуренты прекрасно понимают, что о прорыве в топ-3 на втором международном старте после возвращения говорить пока рано.

И тем не менее нужно держать в уме, что в «Туре» у российских спортсменов богатая история побед. У мужчин наши выигрывали генеральную классификацию четыре раза: Александр Легков становился лучшим в сезоне-2012/2013, Сергей Устюгов – в сезоне-2016/2017, а Александр Большунов оформил дубль и поднял над головой трофей в 2020 и 2021 годах.

У женщин Наталья Непряева выиграла общий зачёт буквально прямо перед долгим отстранением россиян от мировых соревнований – в сезоне-2021/2022.

Клебо и тут будет лучшим?

Но пока за золото будут биться другие герои. У мужчин пятую победу в карьере на «Тур де Ски» попробует одержать Йоханнес Клебо.

Сейчас у него одинаковое количество побед в тотале турнира со швейцарцем Дарио Колоньей – у обоих по четыре триумфа. Однако норвежец может выйти вперёд и стать самым титулованным спортсменом данной многодневки.

Йоханнес Клебо Фото: GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

А лыжница Джессика Диггинс наверняка захочет оформить хет-трик. В этом году ей уже не сможет помешать Терезе Йохауг, которая ушла из спорта. Кстати, американка после Олимпиады тоже повесит лыжи на гвоздь.

Однако есть и те, кого зрители не увидят в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Не выйдет на старт Линн Сван. У шведской спортсменки неприятные ощущения в области стопы. Лыжные разборки в Тироле пропустит и австриец Мика Фермойлен. Действующий вице-чемпион соревнований будет смотреть за выступлением своего товарища Коростелёва дома у телевизора.

«Тур де Ски» – 2026 претендует на звание исторического. И дело не только в возвращении россиян, но и в том, как себя покажут главные действующие лица мировых лыж перед Олимпиадой. Посмотреть на это будет интересно!