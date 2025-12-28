Российские лыжники пять раз выигрывали «Тур де Ски». И каждая победа — потрясающая!

Стартующая 28 декабря в Тоблахе многодневка «Тур де Ски» станет 20-й в истории и самой короткой. Главное – впервые с 2022 года в ней примут участие россияне. Пока их всего двое: это Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

Но вообще наши лыжники часто были на первых ролях, а четверо поднимали над головой главный приз. Вспоминаем все победы россиян на «Тур де Ски».

Легков победил, не выиграв ни одной гонки и свернув не туда!

В сезоне-2012/2013 победителем «Тур де Ски» стал Александр Легков. Тогда ещё не олимпийский чемпион, а лыжник с реноме главного трудяги и главного же неудачника. У него не было больших побед, и порой от триумфа его отделяли нелепые случайности или до боли обидные ошибки.

Но в тот сезон Легкову воздалось за предыдущие неудачи. Александр участвовал в «Тур де Ски» с самого первого розыгрыша (сезон-2006/2007), стал первым в истории вице-чемпионом, однако в топ-3 общего зачёта больше не забегал. И за год до Олимпиады в Сочи наконец-то прорвало: Легков проводил «Тур» очень мощно, хоть и без побед в гонках. Более того, после финиша одной из гонок он был оштрафован на 15 секунд за создание помех сопернику.

Александр Легков в 2013 году Фото: Bongarts/Getty Images

Перед финальной горой четырёх претендентов на победу, среди которых были россияне Александр Легков и Максим Вылегжанин, а также швейцарец Дарио Колонья и норвежец Петтер Нортуг, разделяли 15 секунд. Но первым линию финиша пересёк Легков, который едва не лишился победы, свернув на самой горе не туда. Помогли русские болельщики и волонтёр, указавший на ошибку. Александр вернулся к повороту и продолжил движение по верному маршруту.

По чистому времени он не вошёл даже в тройку лучших, однако одержал первую для России победу в «Тур де Ски». Легков стал «Царём горы».

Устюгов выиграл пять гонок подряд и говорил: «Я — русский, и я — чистый!»

В сезоне-2016/2017 красивейшую победу на «Туре» одержал Сергей Устюгов. Он просто рвал и метал по ходу многодневки, выиграв пять гонок подряд.

За шесть дней до старта той многодневки шестерых российских лыжников отстранили от всех соревнований, обвинив в нарушении антидопинговых правил. Это настолько разозлило и завело Сергея Устюгова, что после каждой выигранной гонки он повторял: «Я – русский, и я – чистый, и пусть все это видят».

Сергей Устюгов в 2017 году Фото: Nils Petter Nilsson/Getty Images

До Устюгова никто и в трёх гонках подряд на «Тур де Ски» не побеждал, а тут такая серия. Перед финальной горой россиянин больше минуты выигрывал у норвежца Мартина Сундбю и своё преимущество не отдал.

Рекордсменка по количеству выигранных «Тур де Ски» польская лыжница Юстина Ковальчик написала после победы россиянина: «Браво, Устюгов! Наконец победил на «Туре» здоровый спортсмен. Хотя бы у мужчин».

Большунов выиграл дважды подряд. Во второй раз — с рекордным отрывом

В сезонах-2019/2020 и 2020/2021 обладателем главного трофея «Тур де Ски» становился Александр Большунов. В первом случае он опередил в общем зачёте Сергея Устюгова, а во втором у него вообще не было соперников, так как итоговое преимущество Большунова превысило 3,5 минуты!

Борьба Устюгова и Большунова была очень красивой. Соперники шли совсем близко. На том «Туре» в канун нового 2020 года классическая разделка на 15 км завершилась абсолютной победой российских лыж – Устюгова и Большунова на пьедестале разделил Иван Якимушкин.

Перед финальной горой оба титана российских лыж проигрывали Йоханнесу Клебо, но норвежец восхождение на Альп-де-Чермис провалил. А Большунов в битве с Устюговым вырвал победу в общем зачёте, хотя в гору прибежал только третьим.

В следующем сезоне Большунов повторил рекорд Устюгова и тоже выиграл на «Туре» пять гонок подряд. Норвежцы тогда отказались от многодневки из-за опасений заразиться коронавирусом, а вот россияне участвовали. Александру просто не было равных, и его итоговый отрыв от второго места стал рекордным в истории.

Александр Большунов в 2021 году Фото: NordicFocus/Getty Images

Непряева выиграла первой среди россиянок. Через три месяца Россию отстранили

Для российских лыж победа Натальи Непряевой (после замужества – Терентьевой) стала последним пока громким триумфом на Кубке мира. Потом было отстранение.

Непряева стала первой лыжницей из России, кому покорился «Тур де Ски». До своей победы в 2022-м Наталья дважды поднималась на подиум многодневки, но на второе место. А в тот год по праву забрала хрустальную пирамидку.

Непряева была очень стабильна, одержала две победы в классических спринте и масс-старте, в классической разделке забрала бронзу, а вообще лишь в одной гонке выпала за топ-10. Перед финальной горой Наталья опережала ближайшую из соперниц на 72 секунды – это огромное преимущество.

Во время восхождения на Альп-де-Чермис Непряева всё контролировала и в итоге одержала убедительную победу.