Тур де Ски 2025/2026: прямая онлайн-трансляция конькового спринта с участием Коростелёва и Непряевой, 28 декабря 2025

Россияне наконец-то вернулись на «Тур де Ски»! Первые гонки Коростелёва и Непряевой. LIVE
Михаил Чесалин
Савелий Коростелёв на Кубке мира
Начало будет непростым. Но хочется верить, что наши ребята пробегут коньковый спринт лучше, чем в Давосе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 28 декабря, в Тоблахе, Италия, стартует «Тур де Ски» — 2026. Это юбилейный, 20-й розыгрыш знаменитой лыжной многодневки, но для российских болельщиков он будет примечателен прежде всего тем, что участие в гонках впервые за четыре года будут принимать россияне. Последнее наше яркое воспоминание о «Тур де Ски» датируется январём 2022-го: Наталья Непряева тогда выиграла общий зачёт. А через два месяца Россию отстранили.

Символично, что первой на итальянские трассы вернётся младшая сестра Натальи — Дарья Непряева. Компанию ей составит Савелий Коростелёв. Увы, больше никто из российских лыжников нейтральный статус пока не получил. Нашим лыжникам, конечно, будет чуть менее сложно, чем в Давосе: и высота поменьше, и олимпийские путёвки уже в кармане, да и не придётся теперь стартовать из самолёта. Но всё равно легко не будет.

Тем более что начинать вновь придётся с конькового спринта. Верим, что в этот раз россияне смогут занять места в топ-30 и пройти в забеги на выбывание.

Старт женской квалификации — в 13:45 мск. Мужской — в 14:25.

Полное расписание и результаты «Тур де Ски»
Live Татьяна Постникова

Выступление российских лыжников на этапе в Давосе не сильно впечатлило иностранных экспертов. Но нет сомнений, что сейчас наши ребята будут выглядеть гораздо лучше!

Норвежцы не были в восторге от выступления россиян
12:15 Михаил Чесалин

В первый же день «Тур де Ски» россиянам придётся пройти непростое испытание — коньковый спринт. Да, это та же самая дисциплина, в которой Непряева в Давосе заняла 39-е место, а Коростелёв — 52-е. И дистанция в этот раз будет ещё короче. Зато высота чуть меньше, с лыжами ситуация получше и акклиматизация уже позади. Так что задача, которая стоит перед россиянами сегодня, — войти в топ-30 и выступить в забегах на выбывание.

В первой гонке сезона не всё получилось:
Ледяной душ. Почему лучший лыжник России стал 52-м в первой гонке на Кубке мира?
12:10 Михаил Чесалин

На этапе Кубка мира в Давосе Савелий и Дарья выступали практически с колёс. Да, олимпийские путёвки завоевали, но от борьбы за медали были очень далеко. Более планомерная подготовка к гонкам в Тоблахе позволяет рассчитывать, что результаты россиян улучшатся, но говорить о сражении за лидерство всё ещё рано.

Что изменилось по сравнению с Давосом?
Чего ждать от российских лыжников на «Тур де Ски»? Точно будет лучше, чем в Давосе!
12:05 Михаил Чесалин

Привет всем, дорогие поклонники лыжных гонок! Хоть сегодня ещё и не 31 декабря, но праздник уже начинается: 20-й розыгрыш «Тур де Ски» стартует сегодня! За три года мы отвыкли от того, что на мировой арене соревнуются и россияне, но теперь придётся привыкать снова: Савелий Коростелёв и Дарья Непряева в деле!

