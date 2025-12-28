Россияне наконец-то вернулись на «Тур де Ски»! Первые гонки Коростелёва и Непряевой. LIVE

Начало будет непростым. Но хочется верить, что наши ребята пробегут коньковый спринт лучше, чем в Давосе.

В воскресенье, 28 декабря, в Тоблахе, Италия, стартует «Тур де Ски» — 2026. Это юбилейный, 20-й розыгрыш знаменитой лыжной многодневки, но для российских болельщиков он будет примечателен прежде всего тем, что участие в гонках впервые за четыре года будут принимать россияне. Последнее наше яркое воспоминание о «Тур де Ски» датируется январём 2022-го: Наталья Непряева тогда выиграла общий зачёт. А через два месяца Россию отстранили.

Символично, что первой на итальянские трассы вернётся младшая сестра Натальи — Дарья Непряева. Компанию ей составит Савелий Коростелёв. Увы, больше никто из российских лыжников нейтральный статус пока не получил. Нашим лыжникам, конечно, будет чуть менее сложно, чем в Давосе: и высота поменьше, и олимпийские путёвки уже в кармане, да и не придётся теперь стартовать из самолёта. Но всё равно легко не будет.

Тем более что начинать вновь придётся с конькового спринта. Верим, что в этот раз россияне смогут занять места в топ-30 и пройти в забеги на выбывание.