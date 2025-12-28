Скидки
FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
13:45 Мск
Лыжи

Пеклецова привезла соперницам минуту в скиатлоне на Кубке России, Ардашев выиграл среди мужчин

Пеклецова растерзала соперниц в скиатлоне. Россиянка готова блистать и на Кубке мира
Андрей Шитихин
Алина Пеклецова
В Кирово-Чепецке Алина провела гонку так, как её проводят лучшие лыжницы планеты.

Юная звезда лыжной сборной России Алина Пеклецова с огромным преимуществом выиграла скиатлон на 20 км на этапе Кубка страны в Кирово-Чепецке. 20-летняя лыжница просто растерзала соперниц, задушила невероятным темпом. То же самое в своей лучшей форме, только на мировом уровне делала Терезе Йохауг.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
28 декабря 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
57:53.3
2
Елизавета Шалабода
Москва
+55.3
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+57.4

6 апреля перед восхождением в гору на финале Кубка России в Кировске Алина Пеклецова дала интервью «Чемпионату», рассказав в том числе и о том, как она оценивала гонки на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме и вообще международные старты. И спортсменка, отвечая на этот вопрос, заявила следующее:

«Я смотрела на то, какой на женском скиатлоне был сумасшедший темп с самого начала дистанции, и подумала, что отстала бы от них со старта. Это не как на чемпионате России, где девочки просто гуляют».

Пеклецова гонку в Кирово-Чепецке провела именно так, как, по её мнению, бегают на Кубке мира. Алина с первого же круга начала отрываться. На классике, которую за последние два года она серьёзно подтянула. После первого круга лучшая на сегодняшний день лыжница России везла соперницам 13 секунд, а далее только увеличивала преимущество.

Уже после классической части скиатлона стало ясно, что скорость Алины никто поддержать не сможет. На коньке она довела преимущество до минуты, причём после финиша рассказала, что два заключительных круга шла спокойно в удобном ей темпе. То есть при необходимости могла бы и прибавить.

Фантастическая гонка в исполнении юной звезды российской команды. Просто фантастическая. Второе и третье места заняли Елизавета Шалабода и Евгения Крупицкая. Далее отставания ещё больше. Разница в скорости между Пеклецовой и всеми остальными – колоссальная.

Прямо сейчас Алина готова биться с лучшими в мире, однако от неё уже ничего не зависит.

Мужская гонка получилась более конкурентной, но победил тот, кто выносит этот сезон в одну калитку – Сергей Ардашев. Батыр классно провёл гонку, всё контролировал, а на финише не дал никому шансов. Вторым – и это пока самый крутой результат в карьере – стал Дмитрий Жуль, а третье место поделили Павел Соловьёв и Илья Семиков.

