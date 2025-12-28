Скидки
Коростелёв и Непряева на Тур де Ски не прошли квалификацию конькового спринта, финалы выиграли норвежцы Клебо и Шистад

Коростелёв и Непряева неудачно начали «Тур де Ски». Это и есть их реальный уровень?
Андрей Шитихин
Коростелёв и Непряева на «Тур де Ски»
Российские лыжники вновь не смогли пройти квалификацию спринта. И что будет дальше?

Лыжную многодневку «Тур де Ски» россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева начали неудачно. В коньковом спринте они вновь не смогли пройти квалификацию. Результаты примерно такие же, как в Давосе. Но если тогда российские лыжники бежали с листа, то сейчас у них было время на подготовку.

Однако ситуация повторилась. Дарья Непряева в итоге стала 34-й, уступив менее секунды 30-й позиции. С одной стороны, есть улучшение по местам – в Давосе Дарья была 39-й, с другой – отставание от проходной позиции примерно то же. На российских стартах Непряева была весьма неплоха в квалификациях конькового спринта, но на мировом уровне это не котируется.

Савелий Коростелёв финишировал 49-м с отставанием от лидера почти в восемь секунд. Если и есть прогресс по сравнению с Давосом, то мизерный. После окончания квалификации пока еще действующий обладатель Кубка России заявил, что недоволен тем, как провёл гонку. Коростелёв оговорился, что после швейцарского этапа Кубка мира был какой-то сбой в подготовке, однако уточнять не стал.

Так что сейчас получается? Лыжники, которые в России конкурентоспособны в коньковых спринтах, на Кубке мира не попадают даже в четвертьфиналы. Они ведь пока даже до забегов на выбывание не добираются, чтобы оценить свои силы в контактной борьбе с сильнейшими.

Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв

Фото: Maxim Thore/Zuma/ТАСС

Квалификация – это такая мини-разделка, где нужно шарашить в полную силу. Это не забег, который может пройти исключительно в тактической борьбе. В России наши от этого отвыкли. Где-то можно чуть не вполноги пробежать и всё равно в топ-30 пройти. Хотя вот на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке такая тактика от Александра Терентьева тоже не прокатила.

Стоит признать, что даже не в спринтах, а в квалификациях к ним на мировом уровне россияне – просто «массовка». Это неудивительно после столь долгого отсутствия на мировых стартах, но всё равно расстраивает.

Хотя более показательными, конечно, будут завтрашние классические разделки на 10 км. Для Коростелёва это вообще профильная гонка.

Что касается спринтов в Тоблахе, то победы одержали злые и предельно мотивированные норвежцы Кристине Шистад и Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 17:35 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
2:49.7
2
Колетта Ридцек
Германия
+0.3
3
Майя Дальквист
Швеция
+0.4
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 17:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:28.8
2
Ларс Хегген
Норвегия
+0.1
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+0.8

Шистад неудачно начала текущий сезон и ждала, когда же сможет наказать постоянно побеждающих шведок. На первом этапе «Тур де Ски» такая возможность ей представилась. Правда, стоит учесть, что Йонна Сундлинг и Линн Сван многодневку пропускают, а остальные не так грозны. Из всей шведской армады только Майя Дальквист добралась до бронзы, на финишной прямой проиграв не только Шистад, но и немке Колетте Ридцек.

Клебо же после срыва в Давосе явно хотел доказать, что там была досадная случайность. Он показательно раздавил соперников в квалификации, а в каждом из забегов отрывался от всех. Если бы захотел – даже с флагом мог финишировать. Вторым и третьим стали норвежцы Ларс Хегген и Оскар Вике, которые моложе Савелия Коростелёва, но уже представляют грозную силу на мировой арене.

