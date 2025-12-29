Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Тур де Ски 2025/2026: прямая онлайн-трансляция разделка на 10 км с участием Коростелёва и Непряевой, 29 декабря 2025

Россияне бьются на «Тур де Ски» — 2026! Реабилитируются ли после неудачи в спринте? LIVE
Татьяна Постникова Михаил Чесалин
,
Савелий Коростелёв на «Тур де Ски»
Комментарии
Непряева и Коростелёв должны неплохо проявить себя в классической разделке.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе, Италия, продолжается «Тур де Ски» — 2026. Эта многодневка во многом особая: это не только 20-й, юбилейный розыгрыш турнира, но и первые состязания с участием россиян за четыре года.

В первой гонке «Тур де Ски» Дарья Непряева и Савелий Коростелёв проявили себя не лучшим образом. Оба не смогли выйти в забеги на выбывание в коньковом спринте. Однако в дистанционных гонках россияне выглядят значительно лучше. В коньковой разделке на 10 км в Давосе Савелий занял 25-е место, а Дарья — 20-е.

В Тоблахе спортсменам предстоит пробежать разделку классическим стилем. И всё же верится, что нашим ребятам вновь удастся улучшить результаты.

Старт мужской гонки — в 13:45 мск, начало женской — в 16:45 мск.

Полное расписание «Тур де Ски» — 2026
Live Татьяна Постникова

В этом году на Кубке мира Непряева и Коростелёв уже бегали разделку, правда, коньковую. Там Дарья замкнула топ-20, а Савелий — топ-25. Сегодня результаты должны быть лучше, особенно учитывая, что классическая разделка — коронная дистанция Коростелёва.

Что смогут показать россияне?
Чего ждать от российских лыжников на «Тур де Ски»? Точно будет лучше, чем в Давосе!
Чего ждать от российских лыжников на «Тур де Ски»? Точно будет лучше, чем в Давосе!
11:31 Татьяна Постникова

Накануне Коростелёв и Непряева дебютировали на «Тур де Ски». В коньковом спринте Дарья стала 34-й, а Савелий — 49-м. Понятно, что это не совсем те результаты, которые нам хотелось бы видеть. Но и такая ситуация — не катастрофа.

Подробно разобрали спринтерские гонки
Коростелёв и Непряева неудачно начали «Тур де Ски». Это и есть их реальный уровень?
Коростелёв и Непряева неудачно начали «Тур де Ски». Это и есть их реальный уровень?
11:27 Татьяна Постникова

Чтобы вам было удобнее, мы собрали всю информацию о «Тур де Ски» в одном материале.

Гайд по турниру
Возвращение России и исторический шанс для Клебо. Что нужно знать о «Тур де Ски» — 2026
Возвращение России и исторический шанс для Клебо. Что нужно знать о «Тур де Ски» — 2026
11:26 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем следить за «Тур де Ски», а точнее за российскими лыжниками на ней. Сегодня Дарья Непряева и Савелий Коростелёв побегут классическую разделку на 10 км. Будем болеть за наших ребят!

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android