Россияне бьются на «Тур де Ски» — 2026! Реабилитируются ли после неудачи в спринте? LIVE

Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе, Италия, продолжается «Тур де Ски» — 2026. Эта многодневка во многом особая: это не только 20-й, юбилейный розыгрыш турнира, но и первые состязания с участием россиян за четыре года.
В первой гонке «Тур де Ски» Дарья Непряева и Савелий Коростелёв проявили себя не лучшим образом. Оба не смогли выйти в забеги на выбывание в коньковом спринте. Однако в дистанционных гонках россияне выглядят значительно лучше. В коньковой разделке на 10 км в Давосе Савелий занял 25-е место, а Дарья — 20-е.
В Тоблахе спортсменам предстоит пробежать разделку классическим стилем. И всё же верится, что нашим ребятам вновь удастся улучшить результаты.
Старт мужской гонки — в 13:45 мск, начало женской — в 16:45 мск.
В этом году на Кубке мира Непряева и Коростелёв уже бегали разделку, правда, коньковую. Там Дарья замкнула топ-20, а Савелий — топ-25. Сегодня результаты должны быть лучше, особенно учитывая, что классическая разделка — коронная дистанция Коростелёва.
Накануне Коростелёв и Непряева дебютировали на «Тур де Ски». В коньковом спринте Дарья стала 34-й, а Савелий — 49-м. Понятно, что это не совсем те результаты, которые нам хотелось бы видеть. Но и такая ситуация — не катастрофа.
Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем следить за «Тур де Ски», а точнее за российскими лыжниками на ней. Сегодня Дарья Непряева и Савелий Коростелёв побегут классическую разделку на 10 км. Будем болеть за наших ребят!