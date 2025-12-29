Россияне бьются на «Тур де Ски» — 2026! Реабилитируются ли после неудачи в спринте? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе, Италия, продолжается «Тур де Ски» — 2026. Эта многодневка во многом особая: это не только 20-й, юбилейный розыгрыш турнира, но и первые состязания с участием россиян за четыре года.

В первой гонке «Тур де Ски» Дарья Непряева и Савелий Коростелёв проявили себя не лучшим образом. Оба не смогли выйти в забеги на выбывание в коньковом спринте. Однако в дистанционных гонках россияне выглядят значительно лучше. В коньковой разделке на 10 км в Давосе Савелий занял 25-е место, а Дарья — 20-е.

В Тоблахе спортсменам предстоит пробежать разделку классическим стилем. И всё же верится, что нашим ребятам вновь удастся улучшить результаты.