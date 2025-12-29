Скидки
Главная Лыжи Статьи

Савелий Коростелёв впервые в карьере забежал в топ-10 на гонке Кубка мира, результаты, подробности

Вот это другое дело! Коростелёв наконец-то зарубился с лидерами на Кубке мира
Андрей Шитихин
Коростелёв зарубился с лидерами на Кубке мира
Савелий всего 30 секунд уступил Йоханнесу Клебо и едва не влетел в цветочную церемонию.

Россиянин Савелий Коростелёв шикарно провёл второй этап многодневки «Тур де Ски». На классической разделке на 10 км он финишировал девятым, впервые в карьере попав в десятку лучших в гонке Кубка мира. Это просто шикарный результат. Да, российские болельщики не привыкли радоваться всего лишь попаданию в топ-10, но не всё сразу.

После 49-го места в квалификации конькового спринта даже возник вопрос – а каков реальный уровень действующего обладателя Кубка России на фоне мировых лидеров? Дебют в Давосе не был показательным, поскольку Коростелёв бежал практически без адаптации. Спринтерская неудача повторилась и в Тоблахе, однако на своей профильной гонке Савелий с лихвой отыгрался.

У него был очень ранний седьмой номер. Хотя в итоге среди стартовавших впереди находились лыжники, по которым можно было ориентироваться. Но изначально стало понятно, что они точно не попадут в число претендентов на самые высокие места. Коростелёв способен был их опередить, и он их опередил.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1

Все главные претенденты бежали позади. Результат Савелия долгое время оставался лучшим, хотя постепенно его начали сдвигать. Однако отставание не было критичным. Победителю гонки норвежцу Маттису Стенсхагену российский лыжник проиграл 39,6 секунды, от ставшего вторым Клебо его отделили чуть более 30 секунд, от бронзового призёра Эмиля Иверсена – чуть менее 30 секунд.

Тут нужно учесть, что Стенсхаген бьётся за место в олимпийской сборной Норвегии – тренерский штаб команды пока не включил лыжника в число тех, кто уже гарантировал себе путёвки. Для Маттиса, как и для ветерана Эмиля Иверсена, «Тур де Ски» — последний шанс на Олимпиаду. Но гораздо показательнее, что Савелий пробежал почти в одни ноги с бывшим обладателем Кубка мира норвежцем Харальдом Амундсеном.

Расклады для россиян на «Тур де Ски»:
Чего ждать от российских лыжников на «Тур де Ски»? Точно будет лучше, чем в Давосе!
Чего ждать от российских лыжников на «Тур де Ски»? Точно будет лучше, чем в Давосе!

Это первое в карьере попадание Савелия в топ-10 в гонке Кубка мира и совершенно точно не последнее. Теперь – день отдыха, а дальше будет необычный коньковый масс-старт по забегам, которого на Кубке мира ещё никогда не было – вот тут Коростелёв впервые проведёт контактную гонку, а затем классическое преследование, в котором у россиянина очень неплохие шансы.

