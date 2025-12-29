Скидки
FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Непряева стала лишь 27-й в классической разделке на Тур де Ски, она проиграла полторы минуты, подробности

Непряева не смогла повторить результат Коростелёва. Но это было нереально
Андрей Шитихин
Дарья Непряева
Российская лыжница финишировала 27-й в классической разделке на «Тур де Ски».

Дарья Непряева не смогла прыгнуть выше головы в классической гонке на 10 км на многодневке «Тур де Ски». Чуда не произошло, Дарья финишировала в конце третьего десятка. Но ждать от неё такого же прорыва, как от Савелия Коростелёва, прямо сейчас было нереально.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 16:45 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
25:33.7
2
Тереза Штадлобер
Австрия
+7.0
3
Джессика Диггинс
США
+8.8

Непряева пробежала в свою силу. Давайте вспомним, как Дарья начала этот сезон. У обладательницы Кубка России не просто ни одной победы – ни одного призового места не было. В классической разделке в Кировске она проиграла победительнице, Алине Пеклецовой, почти минуту. В коньковой разделке в Тюмени уступила той же Пеклецовой 47 секунд.

Дарья явно ещё не набрала ту форму, в которой она была во второй половине прошлого сезона. Да она и сама говорила, что разогнаться должна чуть позже. А внезапный, хоть и радостный отъезд на Кубок мира внёс дополнительные коррективы в подготовку. В общем, Непряева бежит ровно настолько, насколько она готова именно сейчас. 27-е место и отставание чуть меньше чем полторы минуты от победительницы.

Коростелёв ворвался в топ-10 на Кубке мира!
Вот это другое дело! Коростелёв наконец-то зарубился с лидерами на Кубке мира
Вот это другое дело! Коростелёв наконец-то зарубился с лидерами на Кубке мира

Ждать от неё места в топ-10, как от Савелия Коростелёва, наивно и неправильно (хотя Непряева и финишировала выше в предыдущих трёх гонках). Коростелёв и в России бился с Сергеем Ардашевым за лидерство в общем зачёте Кубка и выигрывал гонки, пока не уехал в Европу. Как сказал тренер спортсменов Егор Сорин, обращаясь к болельщикам и экспертам, не нужно делать далеко идущих выводов раньше времени. В любом случае все гонки сейчас – исключительно подготовка к Олимпиаде, а кубковые очки Дарья набирает исправно.

Егор Сорин обратился к болельщикам и экспертам:
Эксклюзив
Тренер сборной России обратился к болельщикам на фоне выступлений Коростелёва и Непряевой

Победительницей же стала норвежка Астрид Слинн, которая на сложном круге разложилась по дистанции просто идеально. В острейшей борьбе за второе место американка Джессика Диггинс чуть-чуть уступила австрийке Терезе Штадлобер. Задавшая бешеный темп на разгоне шведка Фрида Карлссон не выдержала своей же скорости и финишировала только пятой.

