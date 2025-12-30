«Не переставайте верить в себя!» Удивительная история горнолыжницы Линдси Вонн

Американка вернулась в большой спорт через шесть лет после завершения карьеры и вновь выиграла гонку на Кубке мира. Невероятно!

Блистательная американская горнолыжница Линдси Вонн в конце 2025-го в очередной раз доказала своё величие. В 41 год, спустя шесть лет после завершения карьеры и почти восемь – после последней победы, великая чемпионка вновь поднялась на высшую ступень пьедестала!

А вообще, вдумайтесь: Линдси Вонн дебютировала на Кубке Северной Америки ещё в 1999-м и продолжает побеждать на Кубке мира уже в конце 2025-го.

Вонн – просто уникальная спортсменка. Как она пришла к успеху?

Линдси Кэролайн Вонн олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Дата рождения: 18 октября 1984 год (41 год)

Место рождения: Сент-Пол, Миннесота, США

Вид спорта: горные лыжи

Достижения: чемпионка и трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная победительница Кубка мира в общем зачёте (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 и 2011/2012), двукратная чемпионка мира. Одержала 83 победы на Кубке мира



Ломалась. Побеждала. Снова ломалась

Линдси, кажется, была обречена стать чемпионкой. На лыжи трёхлетнюю малышку поставил отец – бывший горнолыжник, чемпион США среди юниоров. Уже в семь лет девочка вышла на старт своих первых соревнований. На детском и юношеском уровне она выигрывала всё, поэтому попала в сборную страны. И через месяц после своего 16-летия дебютировала на этапах Кубка мира.

Линдси Вонн Фото: Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

На высочайшем уровне победы пришли к юной Линдси не сразу. Первый подиум на Кубке мира она завоевала только в 2004-м на трассе в Кортина-д’Ампеццо. Кстати, символично, что в 2025-м спортсменка возобновила карьеру перед Олимпийскими играми именно в этом итальянском местечке.

Настоящий расцвет карьеры Линдси Вонн пришёлся на конец 2000-х. Американка стала практически непобедимой и четырежды выиграла общий зачёт Кубка мира, а в 2010-м взяла золото Олимпиады в Ванкувере в скоростном спуске. Но параллельно Вонн билась за своё здоровье.

Горнолыжный спорт – очень опасный, и Линдси периодически получала серьёзные травмы. Американка ломалась, восстанавливалась, побеждала и снова ломалась. За плечами Линдси – пропущенная из-за порванных связок Олимпиада в Сочи, сломанная нога, подозрение на перелом позвоночника и ещё множество травм, после которых не все возвращаются.

В конце концов сдалась и Вонн. Уже став рекордсменкой по количеству побед на Кубке мира среди женщин, она, конечно, мечтала побить и мужской рекорд, установленный великим Ингемаром Стенмарком. Но боли в колене заставили американку распрощаться с большим спортом значительно раньше, чем она планировала. Линдси выиграла бронзу на чемпионате мира – 2019 и ушла на заслуженный отдых, остановившись в четырёх победах от рекорда.

«Это самая значимая победа!»

Вонн искала себя вне спорта и уже настроилась на тихую семейную жизнь. Однако в апреле 2024-го ей провели операцию по замене коленного сустава. Последствия операции превзошли все ожидания: отсутствие боли буквально окрылило спортсменку, и её вновь потянуло в большой спорт.

Линдси Вонн Фото: Millo Moravski/Agence Zoom/Getty Images

Её рекорд по количеству побед к этому моменту уже оказался побит другой легендарной американкой — Микаэлой Шиффрин. И догнать её, кажется, уже было невозможно. Однако Вонн в 40 лет всё равно вернулась, чтобы просто получать удовольствие от скорости. И в декабре 2025-го она добралась до своей 83-й победы. Стоя на высшей ступени пьедестала, Линдси расплакалась.

«Это лучшая и самая значимая победа в моей карьере! Никогда не переставайте верить в себя! Словами не описать сегодняшний день… Я всё ещё перевариваю его и, наверное, ещё долго буду это делать. А пока хочу поблагодарить мою команду за помощь. Каждый человек сыграл свою роль, и я очень горжусь тем, что работаю вместе с вами!» – написала Вонн в соцсетях после победы.

В феврале 2026-го Линдси Вонн выступит на Олимпийских играх. Спортсменке уже 41, но она подходит к главному старту в отличном расположении духа.

«Теперь я могу подойти к Олимпийским играм спокойно и свободно, опираясь на невероятные знания и опыт, которые получила в прошлом. Тот факт, что я оставила спорт на шесть лет, позволил мне взглянуть на всё под другим углом. Я стала лучше понимать себя и обрела больше уверенности не только как горнолыжница, но и как человек. В целом я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и с нетерпением жду момента, когда смогу выйти на старт.

Линдси Вонн Фото: Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

Долгое время мне приходилось бороться с болью, однако теперь я живу полной жизнью – и это потрясающе. Что бы ни случилось на Олимпиаде, моя жизнь уже изменилась навсегда. Я больше не человек, который страдает. Я человек, который с удовольствием проживает каждый день. Многие сомневались во мне. Но я никогда не сомневалась в себе», – утверждает Линдси.

На Олимпиаде-2026 Линдси Вонн будет претендовать на медали в скоростном спуске и супергиганте. Звёздная Микаэла Шиффрин специализируется на слаломе, а потому не станет конкурировать с Вонн в её коронных дисциплинах. Поэтому на Играх всё будет зависеть от самой Линдси: если она подойдёт к турниру в отличной форме, то никому не под силу будет её обогнать.