Главная Лыжи Статьи

Коростелёв проведёт гонку против Клебо на Тур де Ски — как это стало возможно

Коростелёв сойдётся с Клебо на «Тур де Ски» в необычной гонке. Такого ещё никогда не было
Андрей Шитихин
Коростелёв сойдётся с Клебо на «Тур де Ски»
Соперничество стало возможным благодаря формату, который придуман к нынешнему сезону.

На третьем этапе «Тур де Ски» в последний день 2025 года состоятся масс-старты по забегам. Такой формат гонок был придуман специально для многодневки и ранее на Кубке мира не использовался. Но благодаря такой новинке от организаторов Савелий Коростелёв получил возможность проверить свои силы в очной борьбе с Йоханнесом Клебо!

Итак, что же это за гонка?

Главные моменты 2025 года в лыжах:
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах

Вместо того чтобы запускать всех участников многодневки на традиционный масс-старт, организаторы сделали несколько забегов. Всех участников разбили на группы согласно заранее известной таблице, и каждая из групп проведёт свой забег на 5 км свободным стилем. Далее результаты всех участников будут сведены в общую таблицу и по лучшему времени определены призёры.

Получается, что непосредственно сами забеги – это масс-старты, но результаты – как гонке с раздельного старта. То есть победитель отдельно взятого забега может оказаться в нижней половине общей таблицы, если сам забег окажется медленным. Это не спринтерский забег, в котором важно финишировать первым вне зависимости от результата.

Календарь Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам

Дистанция выбрана таким образом, чтобы сами забеги длились недолго. 5 км мужчины должны пробежать примерно за 10 минут, женщины – минуты на полторы-две медленнее. В общем зачёте «Тур де Ски» ситуация после масс-стартов по забегам вряд ли изменится, уж слишком короткая дистанция.

Но зато Савелий Коростелёв и Дарья Непряева впервые с момента дебюта на Кубке мира получили возможность провести контактную гонку с лучшими. Ведь на спринтах квалификацию они пока не проходили, а тут в любом случае будут стартовать вместе с остальными.

Коростелёв ворвался в топ-10 в гонке Кубка мира!
Вот это другое дело! Коростелёв наконец-то зарубился с лидерами на Кубке мира
Вот это другое дело! Коростелёв наконец-то зарубился с лидерами на Кубке мира

Коростелёв попал в третий забег, где побежит вместе с Йоханнесом Клебо, Маттисом Стенсхагеном, Федерико Пеллегрино, Ансгаром Эвенсеном, Беном Огденом и другими – всего 26 спортсменов. Непряева также побежит в третьем забеге вместе с Джессикой Диггинс, Моа Илар, Эммой Рибом, Юханной Матинтало, Эббой Андерссон, Кристин Шистад – всего 21 лыжница.

