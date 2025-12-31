Коростелёв наконец-то сцепится с фаворитами! Первая контактная гонка на «Тур де Ски». LIVE

Савелий будет стартовать бок о бок с Йоханнесом Клебо. Как долго россиянин сможет не отпускать норвежца?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В среду, 31 декабря, в Тоблахе, Италия, пройдёт третья пара гонок в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Лучшие лыжники мира опробуют дисциплину, которой прежде не было на Кубке мира, — масс-старт по забегам. Фактически это разделка на 5 км, однако спортсмены будут стартовать небольшими группами.

Для россиян на Кубке мира это де-факто первый шанс вступить в контактную борьбу с лидерами, потому что до этого они соревновались только в классических разделках и квалификациях спринта. Теперь же Савелий Коростелёв уйдёт в гонку следом за Йоханнесом Клебо и Федерико Пеллегрино, а Дарья Непряева попробует зацепиться за Джессику Диггинс и Эмму Рибом. Нашим ребятам будет непросто, но очень интересно!

Забеги мужской гонки начнутся в 13:30 мск (Савелий Коростелёв стартует в забеге №3). Девушки выйдут на старт в 16:30 (но Дарья Непряева уйдёт в гонку чуть позже, она тоже в третьем забеге).