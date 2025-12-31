Скидки
FIS Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Тур де Ски 2025/2026: прямая онлайн-трансляция масс-старта на 5 км с участием Коростелёва и Непряевой, 31 декабря 2025

Коростелёв наконец-то сцепится с фаворитами! Первая контактная гонка на «Тур де Ски». LIVE
Михаил Чесалин
Савелий Коростелёв
Савелий будет стартовать бок о бок с Йоханнесом Клебо. Как долго россиянин сможет не отпускать норвежца?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В среду, 31 декабря, в Тоблахе, Италия, пройдёт третья пара гонок в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Лучшие лыжники мира опробуют дисциплину, которой прежде не было на Кубке мира, — масс-старт по забегам. Фактически это разделка на 5 км, однако спортсмены будут стартовать небольшими группами.

Для россиян на Кубке мира это де-факто первый шанс вступить в контактную борьбу с лидерами, потому что до этого они соревновались только в классических разделках и квалификациях спринта. Теперь же Савелий Коростелёв уйдёт в гонку следом за Йоханнесом Клебо и Федерико Пеллегрино, а Дарья Непряева попробует зацепиться за Джессику Диггинс и Эмму Рибом. Нашим ребятам будет непросто, но очень интересно!

Забеги мужской гонки начнутся в 13:30 мск (Савелий Коростелёв стартует в забеге №3). Девушки выйдут на старт в 16:30 (но Дарья Непряева уйдёт в гонку чуть позже, она тоже в третьем забеге).

Расписание и результаты гонок "Тур де Ски"
Live Михаил Чесалин

Особенно важно то, что для наших спортсменов это первая контактная гонка на Кубке мира. До этого Савелий Коростелёв и Дарья Непряева каждый раз двигались по дистанции в одиночестве. А теперь мы увидим очное сражение с лучшими лыжниками мира. Жеребьёвка россиянам благоволила: Савелий попал в один забег с Йоханнесом Клебо, а Дарья — с Джессикой Диггинс. Ребята будет очень сложно, зато они на практике выяснят, можно ли бороться с мировыми лидерами.

Клебо и Диггинс - лидеры общего зачёта Кубка мира:
11:15 Михаил Чесалин

Масс-старт по забегам — что это такое?

Масс-старт по забегам на Кубке мира проводится впервые. Звучит непонятно, но идея проста: спортсмены бегут «разделку» в несколько заходов. И самое важное — показать хорошее время, а не занять высокое место. Так что тактических игр, скорее всего, мы на трассе не увидим. Лыжники будут гнать от старта и до финиша.

Подробнее о правилах гонки:
Коростелёв сойдётся с Клебо на «Тур де Ски» в необычной гонке. Такого ещё никогда не было
11:10 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие поклонники лыжных гонок! Если вы это читаете, значит, для вас гонки «Тур де Ски» сегодня важнее «Иронии судьбы», и это здорово! В канун нового года будем вместе с вами следить за выступлением Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на уникальной для Кубка мира гонке — масс-старте по забегам.

Ну что ж, с наступающим вас Новым годом! И поехали!

