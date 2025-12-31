Скидки
Главная Лыжи Статьи

Коростелёв упал и показал худший в карьере результат на Кубке мира, что случилось, результаты масс-старта

Коростелёв показал худший результат на Кубке мира. Россиянин упал на крутом повороте
Андрей Шитихин
Коростелёв показал худший результат на Кубке мира
В самой необычной гонке «Тур де Ски» даже Клебо только 12-й.

Савелий Коростелёв занял лишь 64-е место в коньковом масс-старте по забегам на «Тур де Ски». Эта гонка проводилась впервые в истории. Впрочем, даже лидер многодневки Йоханнес Клебо стал лишь 12-м, хотя и выиграл свой забег.

В чём уникальность этой гонки?
Коростелёв сойдётся с Клебо на «Тур де Ски» в необычной гонке. Такого ещё никогда не было

Коростелёв по результатам жеребьёвки попал в третий забег, где его соперниками среди прочих стали норвежцы Йоханнес Клебо и Маттис Стенсхаген. Савелий неплохо начал гонку, держался сначала третьим, потом – пятым, но затем россиянина оттеснили в середину группы.

И на скоростном и опасном повороте случилось то, что часто происходит с Коростелёвым на внутренних стартах – он упал, но, к счастью, не вылетел за пределы трассы и не сломал инвентарь. Правда, потеря времени вышла ощутимой, хотя сам забег получился не таким быстрым, как предыдущие.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Гус Шумахер
США
9:35.4
2
Беньямин Мозер
Австрия
+0.2
3
Ларс Хегген
Норвегия
+0.6

Однако средняя скорость была очень высокой – после падения рассчитывать на место хотя бы десятке лучших было просто невозможно. В итоге Савелий финишировал лишь 16-м, проиграв почти 13 секунд победителю забега, а победителю гонки – 21 секунду. Обидно, конечно, но это тоже опыт.

Забег выиграл Йоханнес Клебо, пару раз подработав на спуске и уехав от остальных. Однако даже он в общем итоговом протоколе стал лишь 12-м. Впрочем, лидер «Тур де Ски» и общего зачёта Кубка мира не слишком и рвался показывать быстрые секунды. В масс-старте по забегам, в отличие от спринтов, нет бонусов, а потеря даже 10 секунд не критична.

Хронология масс-старта на «Тур де Ски»:
Коростелёв упал перед финишем! Драма российского лыжника на «Тур де Ски». LIVE
Live
Коростелёв упал перед финишем! Драма российского лыжника на «Тур де Ски». LIVE

Самым быстрым в новой для Кубке мира гонке оказался американец Гус Шумахер, который опередил австрийца Беньямина Мозера и норвежца Ларса Хеггена.

Если рассматривать масс-старт по забегам как отдельную гонку, а не в рамках многодневки, то формат – очень классный. В топ-6 – лишь один норвежец! Но в зачёте «Тур де Ски» по итогам гонки явно напрашиваются какие-то бонусы, иначе она теряет смысл.

