Ничего себе! Непряева превзошла топ-результат Коростелёва на «Тур де Ски»

Как же круто провела Дарья Непряева масс-старт по забегам на «Тур де Ски»! Россиянка была конкурентоспособна в самом быстром забеге, не дёргалась, не рисковала и заняла восьмое место. Для российских лыжников это на данный момент самый высокий результат в гонках Кубка мира после возвращения.

После классической разделки, в которой Дарья не смогла прыгнуть выше головы, казалось, что ей в масс-старте придётся очень сложно. Но Непряева не стушевалась, попав в один забег с такими звёздами, как Джессика Диггинс и Эмма Рибом. Дарья очень грамотно вела гонку, старалась избегать малейшего риска и при этом держала высочайший темп, который задавали лидеры. Всё в стиле Дениса Спицова.

Тот поворот, в котором упал Савелий Коростелёв, Непряева прошла максимально аккуратно, и лишь на подъёме перед стадионом, когда начались решающие разборки, чуть отстала. Но Диггинс задала такой темп, что восьмое место, которое заняла в забеге российская лыжница, осталось за ней до финиша всех участниц!

После возвращения россиян на Кубок мира в начале декабря в Давосе лучшим результатом было девятое место Савелия Коростелёва в гонке на 10 км классическим стилем с раздельного старта. Однако Дарье Непряевой удалось превзойти этот результат!

Конечно, Даша была чемпионкой мира среди юниорок именно на дистанции 5 км в 2022-м. Но тогда в Норвегии бежали классикой, и старт был раздельным. Тем не менее Непряева не забыла, как бегать короткую дистанцию.

«Тур де Ски» теперь продолжится классическими гонками преследования. Участники будут уходить на дистанцию с заделами, сформированными по итогам трёх проведённых гонок. То есть в общем зачёте многое может измениться. И у Савелия Коростелёва с Дарьей Непряевой на таких гонках очень неплохие шансы.