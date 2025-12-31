Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Дарья Непряева стала восьмой в масс-старте на Тур де Ски, победила Джессика Диггинс, результаты

Ничего себе! Непряева превзошла топ-результат Коростелёва на «Тур де Ски»
Андрей Шитихин
Дарья Непряева
Комментарии
Российская лыжница финишировала восьмой в масс-старте по забегам.

Как же круто провела Дарья Непряева масс-старт по забегам на «Тур де Ски»! Россиянка была конкурентоспособна в самом быстром забеге, не дёргалась, не рисковала и заняла восьмое место. Для российских лыжников это на данный момент самый высокий результат в гонках Кубка мира после возвращения.

В чём уникальность масс-старта по забегам?
Коростелёв сойдётся с Клебо на «Тур де Ски» в необычной гонке. Такого ещё никогда не было
Коростелёв сойдётся с Клебо на «Тур де Ски» в необычной гонке. Такого ещё никогда не было

После классической разделки, в которой Дарья не смогла прыгнуть выше головы, казалось, что ей в масс-старте придётся очень сложно. Но Непряева не стушевалась, попав в один забег с такими звёздами, как Джессика Диггинс и Эмма Рибом. Дарья очень грамотно вела гонку, старалась избегать малейшего риска и при этом держала высочайший темп, который задавали лидеры. Всё в стиле Дениса Спицова.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
10:51.2
2
Эмма Рибом
Швеция
+5.5
3
Моа Илар
Швеция
+6.9

Тот поворот, в котором упал Савелий Коростелёв, Непряева прошла максимально аккуратно, и лишь на подъёме перед стадионом, когда начались решающие разборки, чуть отстала. Но Диггинс задала такой темп, что восьмое место, которое заняла в забеге российская лыжница, осталось за ней до финиша всех участниц!

Подробности падения Коростелёва:
Коростелёв показал худший результат на Кубке мира. Россиянин упал на крутом повороте
Коростелёв показал худший результат на Кубке мира. Россиянин упал на крутом повороте

После возвращения россиян на Кубок мира в начале декабря в Давосе лучшим результатом было девятое место Савелия Коростелёва в гонке на 10 км классическим стилем с раздельного старта. Однако Дарье Непряевой удалось превзойти этот результат!

Конечно, Даша была чемпионкой мира среди юниорок именно на дистанции 5 км в 2022-м. Но тогда в Норвегии бежали классикой, и старт был раздельным. Тем не менее Непряева не забыла, как бегать короткую дистанцию.

Как прошли масс-старты по забегам на «Тур де Ски»:
Лучший результат российских лыжников после возвращения. До медали не хватило полсекунды!
Лучший результат российских лыжников после возвращения. До медали не хватило полсекунды!

«Тур де Ски» теперь продолжится классическими гонками преследования. Участники будут уходить на дистанцию с заделами, сформированными по итогам трёх проведённых гонок. То есть в общем зачёте многое может измениться. И у Савелия Коростелёва с Дарьей Непряевой на таких гонках очень неплохие шансы.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android