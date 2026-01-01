Коростелёв и Непряева начинают 2026 год! Как они выступят в пасьюте на «Тур де Ски»? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В первый день 2026 года в итальянском Тоблахе разыграют очередные комплекты наград в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. 1 января лучшим лыжникам планеты предстоит выявить сильнейших в гонках преследования классическим стилем на 15 км.
Савелий Коростелёв первым из российских лыжников откроет календарный спортивный год. Гонка с его участием начнётся в 12:30 мск. А Дарья Непряева побежит в 14:30.
Накануне россияне приняли участие в премьере мировых лыж — масс-старте на 5 км. Савелий по итогам забегов стал 64-м после досадного падения, а Дарье удалось впервые в карьере попасть в топ-10 — она забралась на восьмую строчку итогового протокола.
Сегодня спортсменам предстоит вновь выйти на горячую итальянскую трассу. Пожелаем им удачи!
Погода в Тоблахе
На месте проведения «Тур де Ски» сейчас — 5,3 градусов холода по Цельсию. Температура снега ещё ниже — 9,2. При этом в Тоблахе ясное небо и нет ветра.
Напомним вам пьедестал почёта гонки преследования, которая состоялась ровно год назад. Тогда победил Амундсен, а Клебо стал третьим. Между норвежцами затесался швед Ангер.
Вернёмся к Савелию — единственному россиянину в мужских соревнованиях по лыжным гонкам. Его выступление накануне прокомментировала мама — Наталья Коростелёва. Она также дала прогноз на дистанцию 15 км классикой, которую сегодня побегут в Тоблахе.
«Всё постоянно укорачивают»
Лучший лыжник планеты недоволен новинкой в календаре — тем самым масс-стартом на 5 км в формате забегов. Вот что сказал по этому поводу Йоханнес Клебо:
Мне не нравится, что всё постоянно укорачивают. Раньше мы ездили по множеству разных мест, было девять этапов за 10 дней. Сами этапы были по-настоящему тяжёлыми. И в целом гонки были гораздо жёстче. FIS делает всё возможное, чтобы как можно больше спортсменов смогли принять участие в соревнованиях, это, конечно, хорошо. Если бы в этом году было девять гонок, думаю, многие просто не вышли бы на старт, учитывая, что Олимпиада совсем близко. Мне нравится концепция «Тур де Ски», и я бы хотел, чтобы она длилась дольше по дням, а дистанции были подлиннее. Возможно, в будущем к этому ещё вернутся, — приводит его слова NRK.
Вчера (в прошлом году) в Италии прошёл масс-старт на 5 км. Неоднозначное событие. Так вот именно там Савелий Коростелёв стал 64-м после падения.
Савелий накануне подвёл итоги 2025 года. Для него он был шикарным.
Вообще протоколы на пасьют формировались исходя из ситуации в генеральной классификации многодневки. Там лидирует Йоханнес Клебо, а значит именно он и уйдёт в статусе лидера. Все остальные будут пробовать догнать титулованного норвежца.
Отставание следующего за ним Ларса Хеггена составляет, например, 45 секунд, а Харальд Эстберг Амундсен будет уступать на старте 57 секунд.
С Новым годом, страна! 🎄
Привет всем смельчакам, кто проснулся 1 января и не предал лыжи, несмотря на вчерашнее застолье. Уже через час в Тоблахе на старт гонки преследования выйдут мужчины. Это первый для всех нас подарок в новом году!
Савелий Коростелёв будет уступать лидеру в самом начале 1 минуту 51 секунду.