Времени на празднование Нового года у российских лыжников не было. Порадуют ли они страну 1 января?

Коростелёв и Непряева начинают 2026 год! Как они выступят в пасьюте на «Тур де Ски»? LIVE

В первый день 2026 года в итальянском Тоблахе разыграют очередные комплекты наград в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. 1 января лучшим лыжникам планеты предстоит выявить сильнейших в гонках преследования классическим стилем на 15 км.

Савелий Коростелёв первым из российских лыжников откроет календарный спортивный год. Гонка с его участием начнётся в 12:30 мск . А Дарья Непряева побежит в 14:30 .

Накануне россияне приняли участие в премьере мировых лыж — масс-старте на 5 км. Савелий по итогам забегов стал 64-м после досадного падения, а Дарье удалось впервые в карьере попасть в топ-10 — она забралась на восьмую строчку итогового протокола.

Сегодня спортсменам предстоит вновь выйти на горячую итальянскую трассу. Пожелаем им удачи!