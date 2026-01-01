Коростелёв пробежал гонку в темпе Клебо. Россиянин уже 10-й в зачёте «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелёв показал 12-й результат в классической гонке преследования на 20 км – четвёртом этапе многодневки «Тур де Ски». Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который уверенно возглавляет общий зачёт.

Стартовый протокол пасьюта формировался по итогам трёх предыдущих гонок многодневки. По сумме этих результатов Коростелёв начал гонку с отставанием в 1 минуту и 51 секунду от Клебо.

С самого начала гонки Коростелёв постарался догнать тех лыжников, которые стартовали чуть впереди. Савелию удалось это сделать, и он возглавил группу спортсменов, бросившихся в погоню за лидерами. Пелотон, который тащил россиянин, довольно быстро сократил отставание от Клебо почти на 20 секунд, но затем их темп стал падать.

Савелий старался, постоянно был впереди, лишь на некоторое время уходя вглубь пелотона для передышки, однако достать тех, кто бежал за Клебо, не получилось. Коростелёв вместе с остальными начал терять темп, а в итоге финишировал с отставанием в 1 минуту и 54 секунды от победителя. В финишной разборке Савелий уступил финну Ийво Нисканену и французу Уго Лапалю, но в общем зачёте теперь делит с ними 10-е место. Если бы не досадное падение накануне, Коростелёв мог быть выше.

Клебо уверенно провёл гонку, не позволив усомниться в своём превосходстве. Как ни старалась группа ближайших преследователей, существенно сократить отставание от Йоханнеса не получилось. Вторым стал ещё один норвежец Маттис Стенсхаген, который и в общем зачёте переместился на вторую строчку, а в битве за третье месте швед Эдвин Ангер в разножке на 1 см опередил итальянца Федерико Пеллегрино.

Следующая гонка «Тур де Ски» — классический спринт на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме, на которой ещё не было ни одной гонки. Многие спринтеры выжимали из себя всё на «Тур де Ски», чтобы просто финишировать в гонках и получить возможность попробовать трассу Игр-2026.