Непряева поднялась на 16-е место в общем зачёте Тур де Ски после гонки преследования, Диггинс — первая

Непряева поднялась в зачёте «Тур де Ски». Но отставание от лидера — колоссальное
Андрей Шитихин
Непряева поднялась в зачёте «Тур де Ски»
Российская лыжница после гонки преследования идёт 16-й в многодневке.

Дарья Непряева стала 16-й в гонке преследования на 20 км в «Тур де Ски», попав в трансляцию на старте и на финише. Российская лыжница бежала в группе, которая изначально проигрывала лидеру столь много, что не оказывалась в телевизионных камерах.

Непряева убежала в гонку 20-й, уступая лидеру 2 минуты и 16 секунд. Никаких чудес Дарья не совершила, но и не провалилась. На финише россиянка проиграла победительнице 3 минуты и 16 секунд. Таким же стало её отставание в общем зачёте – это очень много. Однако по местам Дарья продвинулась вверх.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
52:14.8
2
Моа Илар
Швеция
+1:35.2
3
Тереза Штадлобер
Австрия
+1:35.5

Теперь она 16-я – впереди норвежской претендентки на Олимпиаду Каролине Симпсон-Ларсен, раскрученной по юниорам и молодёжи немки Хелен Хоффман, швейцарки Нади Келин и многих других сильных лыжниц. Непряева провела достойную и солидную гонку, работала впереди в своей группе, что не может не радовать.

Безоговорочную победу одержала американка Джессика Диггинс. Она уверенно лидировала в общем зачёте, а перед стартом преследования стало известно, что не сможет продолжить борьбу на «Тур де Ски» её главная конкурентка Астрид Слинн. Норвежка вынуждена была прекратить борьбу из-за болезни.

Без неё никто не смог бросить вызов действующей обладательнице Кубка мира. Диггинс финишировала более чем с полутораминутным гандикапом перед шведкой Моа Илар и австрийкой Терезой Штадлобер. Теперь только форс-мажорные обстоятельства могут помешать Джессике забрать «Тур де Ски».

2 января на многодневке день отдыха, а 3 января – классический спринт на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме.

