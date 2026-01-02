«Это было приятно». Звезда сборной Норвегии потроллила соперниц, проиграв 14 минут

Скидки
Лидер лыжной сборной Норвегии специально проиграла 14 минут, чтобы не сниматься с Тур де Ски

Лидер лыжной сборной Норвегии специально проиграла 14 минут, чтобы не сниматься с Тур де Ски
Андрей Шитихин
Кристине Шистад
Кристине Шистад не спеша провела гонку преследования на «Тур де Ски», чтобы выйти на классический спринт.

Можно ли приковать к себе столько же внимания, как победитель, проиграв в лыжной гонке 14 минут? Можно, особенно если ты норвежка. И не просто норвежка, а лидер национальной команды в спринте. Кристине Ставос Шистад вальяжно прокатила 20 км классикой в гонке преследования на «Тур де Ски», а затем ещё потроллила всех.

Формат многодневки предполагает участие в каждой предыдущей гонке, чтобы бежать следующую. В результате чистые спринтеры, такие как француз Люка Шанава или норвежка Кристине Шистад, которых вообще не заботит место в общем зачёте, вынуждены бежать и классическую разделку, и масс-старт по забегам, и классическое преследование.

Как провели классическое преследование российские лыжники:
Для чего? Ведь проще же было пробежать стартовый спринт в Тоблахе, как Шанава и Шистад и сделали (норвежка ещё и выиграла!), а затем сняться, чтобы избежать мучений. Но нет. В календаре «Тур де Ски» 3 января стоит классический спринт в Валь-ди-Фьемме. На олимпийской трассе, которую ещё никто не имел возможности опробовать.

И этот спринт на «Тур де Ски» — генеральная репетиция олимпийского, который пройдёт 10 февраля. Тоже классикой.

Именно поэтому Шанава и Шистад вышли на старт классического преследования, однако упираться вообще не стали. Шанава проиграл победителю, норвежцу Йоханнесу Клебо, более девяти минут, и при этом даже не стал последним. Спринтер из Испании Жауме Пуэйо, который регулярно входит в топ-30 в гонках Кубка мира, уступил 10,5 минуты. Но были и те, кто показал худшие результаты.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
52:14.8
2
Моа Илар
Швеция
+1:35.2
3
Тереза Штадлобер
Австрия
+1:35.5

Однако всё внимание привлекла к себе именно Кристине Шистад. Габаритная норвежка, которая любит выносить соперниц в спринте, нарочито медленно финишировала, переходя просто на шаг, как ходят на лыжах любители. Ну а что? Свою задачу она решила – сделала всё, чтобы американка Джессика Диггинс не замкнула её на круг.

Когда стало ясно, что этого не случится, норвежка просто пошла пешочком, наслаждаясь оздоровительной прогулкой. Она останавливалась, чтобы попить, разговаривала с персоналом на трассе и просто кайфовала.

Кристине Шистад

Кристине Шистад

Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Многие эксперты и соперницы выразили возмущение таким поведением Шистад, считая, что такое недопустимо на гонках Кубка мира, но норвежке абсолютно всё было по барабану.

«Это было приятно. Я провела хорошую продолжительную тренировку в первой зоне, наслаждалась солнцем и атмосферой вокруг. Это был прекрасный день, чтобы совершить такую прогулку. Люди могут говорить, что хотят. Я же думала только о субботнем спринте. Это единственное, что имеет значение. Ради высокого результата в спринте сегодня я просто не могла позволить себе тратить энергию», — заявила Шистад после гонки.

Гениальный троллинг, что тут скажешь. И всё по правилам.

