Иностранцы бесятся из-за российского тренера на «Тур де Ски». Что натворил Егор Сорин?

Старший тренер сборной России Егор Сорин улетел в Европу в тот момент, когда двух наших лыжников допустили до участия в Кубке мира. Сорин был в Давосе во время дебюта Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой, а затем вместе с ними перебрался в Италию, где проходит многодневка «Тур де Ски». Он не получил нейтральный статус, зато успел засветиться там, где его совсем не ждали. Иностранцы бунтуют, но Сорин остаётся со своими спортсменами.

«У меня нет выбора»

Егор Сорин утверждает, что во время гонок и тренировок находится вне зоны, где разрешено быть только с аккредитацией. Без нейтрального статуса доступ на стадион и трассу запрещён. Однако за пределами этой зоны Сорин вновь превращается из обычного зрителя в тренера. Журналист шведской Expressen задал несколько вопросов Сорину.

«Да, но только за пределами зоны соревнований. Здесь я просто зритель, так как у меня нет нейтрального статуса, я не получаю никакой аккредитации. Поэтому мне не разрешено находиться на трассе или где-либо ещё. У меня нет выбора, кроме как принять правила. Поэтому во время Кубка мира я могу быть только зрителем и стоять среди болельщиков. Это плохо для меня, да, но за пределами арены я могу быть обычным тренером», — заявил наставник Коростелёва и Непряевой.

Спровоцировать Сорина попытался и украинский тренер. Он даже снимал россиянина на камеру.

«Вчера украинский тренер спросил меня, что я здесь делаю. Я сказал ему, что просто везу спортсменов на арену, и он начал меня снимать [на видео]. Для меня это не было проблемой, потому что это было просто на парковке возле всех трейлеров, так что мне разрешили там находиться.

Можете спросить Украину, зачем они хотят снимать меня на видео и задавать провокационные вопросы. Я им не ответил», — рассказал Сорин.

Вопросы, мол, какого чёрта твой тренер здесь, прилетели и Коростелёву.

«Он очень помогает, мой тренер. Он помогает мне за пределами лыжной трассы и вне официальной зоны. Как водитель, как руководитель команды, в отеле, даёт советы. Он не на стадионе, а за его пределами», — рассказал Савелий норвежскому TV2.

«Их вообще не должно здесь быть»

Апогеем стало появление Сорина за рулём аккредитованного автомобиля, выданного команде AIN. Всполошились все.

«Вот что получается, когда начинают приоткрывать дверь для россиян. Что есть, то есть. Их вообще не должно здесь быть. Это не направлено лично против кого-то, но вот к чему это приводит», — заявил норвежский лыжник Эрик Вальнес.

На ситуацию тут же отреагировали в FIS. Они отозвали разрешение на парковку, однако отметили, что по-прежнему не в силах запретить тренеру находиться в той части стадиона, которая не является аккредитованной зоной.

Есть и те, кто с пониманием отнёсся к появлению в Тоблахе российского тренера.

«FIS решила, что им можно соревноваться. Мы должны это принять. Вины отдельных спортсменов в этом нет. Мы должны постараться вести себя достойно. Понимаю, что ему [Коростелёву] нужен тренер. И он не может сам стоять здесь с мазью в руках и пытаться делать лыжи. Мы должны принять ситуацию такой, какая она есть, и попытаться вести себя по-человечески», — сказал британский лыжник Эндрю Масгрэйв.

Несмотря на весь негатив вокруг россиян, Сорин остаётся с подопечными на их первом в жизни «Тур де Ски».