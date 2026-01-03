«Тур де Ски» переехал в Валь-ди-Фьемме, где через месяц пройдут Игры-2026.

Россияне стартуют на олимпийской трассе! Что покажут Коростелёв и Непряева? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 3 января, на «Тур де Ски» стартует пятый соревновательный день. Лучшие лыжники мира побегут классический спринт.

Эта гонка должна стать особенной. Дело в том, что «Тур де Ски» переехал в Валь-ди-Фьемме, где через месяц пройдут Олимпийские игры. А значит, у спортсменов есть уникальный шанс опробовать олимпийскую трассу перед важнейшим турниром!

Правда, от россиян ждать сумасшедших результатов вряд ли стоит. В декабре Дарья Непряева и Савелий Коростелёв не слишком хорошо проявляли себя в спринтерских гонках. Пока нашим ребятам ещё ни разу не удавалось пройти порог квалификации.

Но расстраиваться раньше времени не стоит. В последнее время россияне стремительно улучшают свои результаты. Быть может, сегодня случится долгожданный прорыв и в спринтах?