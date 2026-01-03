Россияне стартуют на олимпийской трассе! Что покажут Коростелёв и Непряева? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 3 января, на «Тур де Ски» стартует пятый соревновательный день. Лучшие лыжники мира побегут классический спринт.
Эта гонка должна стать особенной. Дело в том, что «Тур де Ски» переехал в Валь-ди-Фьемме, где через месяц пройдут Олимпийские игры. А значит, у спортсменов есть уникальный шанс опробовать олимпийскую трассу перед важнейшим турниром!
Правда, от россиян ждать сумасшедших результатов вряд ли стоит. В декабре Дарья Непряева и Савелий Коростелёв не слишком хорошо проявляли себя в спринтерских гонках. Пока нашим ребятам ещё ни разу не удавалось пройти порог квалификации.
Но расстраиваться раньше времени не стоит. В последнее время россияне стремительно улучшают свои результаты. Быть может, сегодня случится долгожданный прорыв и в спринтах?
Начало квалификации — в 14:15 мск, а забегов на выбывание — в 16:45 мск.
Последняя гонка прошла для россиян довольно здорово. В гонке преследования Коростелёв стал 12-м, а Непряева — 16-й. Эти результаты помогли Савелию и Дарье подняться в общем зачёте!
Предыдущую гонку на «Тур де Ски» все лыжники бежали 1 января, а после у них был небольшой отдых и переезд в Валь-ди-Фиемме (Италия). Именно здесь через месяц пройдут Олимпийские игры! Для многих это уникальная возможность опробовать олимпийские трассы так близко к Играм.
Доброе утро, дорогие друзья! Надеемся, все пришли в себя после новогоднего застолья? Мы же начинаем нашу онлайн-трансляцию пятого дня «Тур де Ски». Сегодня лучшие лыжники мира побегут классический спринт.