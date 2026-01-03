Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
16:45 Мск
Главная Лыжи Статьи

Тур де Ски 2025/2026: прямая онлайн-трансляция классический спринт с участием Коростелёва и Непряевой, 3 января 2026

Россияне стартуют на олимпийской трассе! Что покажут Коростелёв и Непряева? LIVE
Татьяна Постникова Юлия Сидорова
,
Савелий Коростелёв и Дарья Непряева
«Тур де Ски» переехал в Валь-ди-Фьемме, где через месяц пройдут Игры-2026.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 3 января, на «Тур де Ски» стартует пятый соревновательный день. Лучшие лыжники мира побегут классический спринт.

Эта гонка должна стать особенной. Дело в том, что «Тур де Ски» переехал в Валь-ди-Фьемме, где через месяц пройдут Олимпийские игры. А значит, у спортсменов есть уникальный шанс опробовать олимпийскую трассу перед важнейшим турниром!

Правда, от россиян ждать сумасшедших результатов вряд ли стоит. В декабре Дарья Непряева и Савелий Коростелёв не слишком хорошо проявляли себя в спринтерских гонках. Пока нашим ребятам ещё ни разу не удавалось пройти порог квалификации.

Но расстраиваться раньше времени не стоит. В последнее время россияне стремительно улучшают свои результаты. Быть может, сегодня случится долгожданный прорыв и в спринтах?

Начало квалификации — в 14:15 мск, а забегов на выбывание — в 16:45 мск.

Расписание этапов «Тур де Ски»
Live Татьяна Постникова

Последняя гонка прошла для россиян довольно здорово. В гонке преследования Коростелёв стал 12-м, а Непряева — 16-й. Эти результаты помогли Савелию и Дарье подняться в общем зачёте!

Как это было?
Коростелёв пробежал гонку в темпе Клебо. Россиянин уже 10-й в зачёте «Тур де Ски» Коростелёв пробежал гонку в темпе Клебо. Россиянин уже 10-й в зачёте «Тур де Ски»
Непряева поднялась в зачёте «Тур де Ски». Но отставание от лидера — колоссальное Непряева поднялась в зачёте «Тур де Ски». Но отставание от лидера — колоссальное
11:38 Татьяна Постникова

Предыдущую гонку на «Тур де Ски» все лыжники бежали 1 января, а после у них был небольшой отдых и переезд в Валь-ди-Фиемме (Италия). Именно здесь через месяц пройдут Олимпийские игры! Для многих это уникальная возможность опробовать олимпийские трассы так близко к Играм.

А что ещё нужно знать о «Тур де Ски»?
Возвращение России и исторический шанс для Клебо. Что нужно знать о «Тур де Ски» — 2026
Возвращение России и исторический шанс для Клебо. Что нужно знать о «Тур де Ски» — 2026
11:34 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Надеемся, все пришли в себя после новогоднего застолья? Мы же начинаем нашу онлайн-трансляцию пятого дня «Тур де Ски». Сегодня лучшие лыжники мира побегут классический спринт.

