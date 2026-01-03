Российские лыжники проиграли спринт на олимпийской трассе. Медалей на Играх можно не ждать

С каждой новой неделей выступлений Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Кубке мира по лыжным гонкам всё отчётливее звучит вопрос: а что делать с российским лыжным спринтом? Ведь каждый раз наши спортсмены, которые на более длинных дистанциях доказали свою конкурентоспособность, заехав в топ-10, терпят крах в квалификации.

Очередная неудача случилась 3 января. Спортсмены совершили переезд по Италии в рамках «Тур де Ски» и приготовились стартовать на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме. В отличие от первого спринта многодневки, второй проходил классикой, которая уж Коростелёву точно подходит больше. Но при этом про обоих ребят точно можно сказать, что мандраж от соперничества со звёздами мировых лыж прошёл, акклиматизация – тоже. Безусловно, не всё идеально с лыжами, сервисом, некоторыми другими техническими деталями. Однако казалось, что уж сейчас-то наших ребят наконец-то прорвёт!

Но нет. Олимпийская трасса «своей» для россиян не стала. Дарья Непряева ушла в квалификацию под 33-м номером, а когда финишировала, то уступила почти всем, кто выступал до неё – сразу оказалась на опасной границе топ-30, откуда в итоге была вытеснена на скромное 41-е место. Фиксируем неудачу.

За Савелия же было особенно обидно. Он вроде бы неплохо промчал необходимые 1,6 км, обосновался после финиша в середине третьего десятка, однако удача повернулась к нему спиной. Россиянина сбросили на обиднейшее 31-е место, и от прохода в первый в жизни четвертьфинал спринта на Кубке мира его отделили 0,12 секунды. Досадно.

Пока нет у россиян возможности на короткой дистанции потолкаться с соперниками и поцепляться за задающих темп фаворитов, и это очень грустно. Без такого опыта рассчитывать на серьёзные результаты в ближайшее время сложно, даже если Дарья или Савелий подойдут к Олимпиаде в отличной форме и смогут наконец-то пробиться в забеги на выбывание.

Ну а в сражениях лидеров каких-то больших неожиданностей не произошло. Финская лыжница Ясми Йоэнсуу одержала первую в карьере победу на Кубке мира, но она сегодня была неподражаема – лучшее время в квалификации принадлежит ей же, поэтому и золото – закономерный результат.

В мужском финале Клебо был вне конкуренции настолько, что половину длиннющей финишной прямой проехал, не толкаясь палками. На подъёме он отработал так, что его соперники просто остались в десятке метров позади. Пройти ещё пару поворотов, не упав, было для Клебо делом техники. Вторым стал Жуль Шаппа, а третьим – вот где сюрприз! – длинноногий швед Антон Гран, который очень грамотно провёл все забеги на выбывание.

Впереди финальная гора. Она пройдёт в формате масс-старта, поэтому сенсаций ждать не стоит: Йоханнес Клебо и Джессика Диггинс не растеряют своё преимущество хотя бы потому, что могут со старта контролировать главных соперников. Ну а Дарье и Савелию просто нужно набираться бесценного опыта, потому что подъём на Альп-де-Чермис – это особая страница в биографии любого лыжника, выступающего на мировом уровне.