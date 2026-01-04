Скидки
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Лыжи Статьи

Тур де Ски 2025/2026: текстовая онлайн-трансляция масс-старта на 10 км 4 января 2026 с участием Коростелёва и Непряевой

Последний рывок Савелия Коростелёва! Следим за развязкой на «Тур де Ски». LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Савелий Коростелёв на «Тур де Ски»
Справится ли россиянин с забегом на Альп-де-Чермис?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 4 января, в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдут заключительные гонки в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. На олимпийской трассе лыжники выявят сильнейших в масс-стартах на 10 км свободным стилем. Легендарное восхождение на гору Альп-де-Чермис — то, что подают на многодневке на десерт!

Старт мужской гонки — в 13:30 мск. Савелий Коростелёв побежит под 13-м номером. Женский масс-старт начнётся в 17:30 — там Дарья Непряева убежит 16-й.

По итогам этих соревнований станут известны победители генеральной классификации «ТдС». На данный момент там уверенно лидируют норвежец Йоханнес Клебо и американка Джессика Диггинс.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Live Батраз Томаев

Давайте освежим в памяти итоги прошлогодней гонки в гору. Победил норвежец, но не Клебо!

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 января 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
32:39.6
2
Мика Фермойлен
Австрия
+7.8
3
Фридрих Мох
Германия
+10.7
12:15 Батраз Томаев

Немного цифр. Восхождение на Альп-де-Чермис имеет максимальный уклон в 28%. Сам подъём — 3.6 км с градиентом 11,6%.

11:58 Батраз Томаев

Кто лидирует в горном зачёте?

Между тем победитель горного зачёта пока не ясен. В двух из трёх стартов, идущих в данную классификацию, больше всех очков набрал норвежец Маттис Стенсхаген — 33. От него на 13 очков отстают Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен. Савелий Коростелёв идёт 13-м (четыре очка).

Горный зачёт «Тур де Ски» — 2025/2026

Горный зачёт «Тур де Ски» — 2025/2026

Фото: FIS

11:46 Батраз Томаев

Накануне в Валь-ди-Фьемме бежали спринт классикой. Его итоги почти не удивили — победил Клебо, а Коростелёв остался за бортом забегов на выбывание.

В спринте россиянину не везёт:
Коростелёв остался в 0,12 секунды от успеха! Как прошла репетиция олимпийского спринта
Коростелёв остался в 0,12 секунды от успеха! Как прошла репетиция олимпийского спринта
11:44 Батраз Томаев

Мы, конечно, будем следить за Савелием, но также необходимо поглядывать и на Йоханнеса Клебо.

Норвежец сегодня может стать самым титулованным лыжником в истории многодневки. На данный момент активе Йоханнеса четыре победы в генеральной классификации. Это столько же, сколько и у швейцарца Дарио Колоньи. Пятый успех у него почти в кармане!

2018/2019 — 🏆
2021/2022 — 🏆
2022/2023 — 🏆
2024/2025 — 🏆
2025/2026 — ?

Йоханнес Клебо Подробнее
11:36 Батраз Томаев

Мужской масс-старт начнётся меньше, чем через два часа. Всего на дистанции появится 69 спортсменов, среди которых и россиянин Савелий Коростелёв.

Савелий Коростелёв Подробнее
11:32 Батраз Томаев

Доброе утро!

Сегодня в Италии заканчивается «Тур де Ски». Традиционно последний этап многодневки — восхождение на гору Альп-де-Чермис. Эта гонка не для слабаков, а для гурманов лыжных гонок. Давайте вместе насладимся яркими мгновениями воскресного старта!

