Последний рывок Савелия Коростелёва! Следим за развязкой на «Тур де Ски». LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 4 января, в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдут заключительные гонки в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. На олимпийской трассе лыжники выявят сильнейших в масс-стартах на 10 км свободным стилем. Легендарное восхождение на гору Альп-де-Чермис — то, что подают на многодневке на десерт!
Старт мужской гонки — в 13:30 мск. Савелий Коростелёв побежит под 13-м номером. Женский масс-старт начнётся в 17:30 — там Дарья Непряева убежит 16-й.
По итогам этих соревнований станут известны победители генеральной классификации «ТдС». На данный момент там уверенно лидируют норвежец Йоханнес Клебо и американка Джессика Диггинс.
Давайте освежим в памяти итоги прошлогодней гонки в гору. Победил норвежец, но не Клебо!
Немного цифр. Восхождение на Альп-де-Чермис имеет максимальный уклон в 28%. Сам подъём — 3.6 км с градиентом 11,6%.
Кто лидирует в горном зачёте?
Между тем победитель горного зачёта пока не ясен. В двух из трёх стартов, идущих в данную классификацию, больше всех очков набрал норвежец Маттис Стенсхаген — 33. От него на 13 очков отстают Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен. Савелий Коростелёв идёт 13-м (четыре очка).
Горный зачёт «Тур де Ски» — 2025/2026
Фото: FIS
Накануне в Валь-ди-Фьемме бежали спринт классикой. Его итоги почти не удивили — победил Клебо, а Коростелёв остался за бортом забегов на выбывание.
Мы, конечно, будем следить за Савелием, но также необходимо поглядывать и на Йоханнеса Клебо.
Норвежец сегодня может стать самым титулованным лыжником в истории многодневки. На данный момент активе Йоханнеса четыре победы в генеральной классификации. Это столько же, сколько и у швейцарца Дарио Колоньи. Пятый успех у него почти в кармане!
2018/2019 — 🏆
2021/2022 — 🏆
2022/2023 — 🏆
2024/2025 — 🏆
2025/2026 — ?
Мужской масс-старт начнётся меньше, чем через два часа. Всего на дистанции появится 69 спортсменов, среди которых и россиянин Савелий Коростелёв.
Доброе утро!
Сегодня в Италии заканчивается «Тур де Ски». Традиционно последний этап многодневки — восхождение на гору Альп-де-Чермис. Эта гонка не для слабаков, а для гурманов лыжных гонок. Давайте вместе насладимся яркими мгновениями воскресного старта!