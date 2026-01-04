Последний рывок Савелия Коростелёва! Следим за развязкой на «Тур де Ски». LIVE

Справится ли россиянин с забегом на Альп-де-Чермис?

Сегодня, 4 января, в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдут заключительные гонки в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. На олимпийской трассе лыжники выявят сильнейших в масс-стартах на 10 км свободным стилем. Легендарное восхождение на гору Альп-де-Чермис — то, что подают на многодневке на десерт!

Старт мужской гонки — в 13:30 мск . Савелий Коростелёв побежит под 13-м номером. Женский масс-старт начнётся в 17:30 — там Дарья Непряева убежит 16-й.

По итогам этих соревнований станут известны победители генеральной классификации «ТдС». На данный момент там уверенно лидируют норвежец Йоханнес Клебо и американка Джессика Диггинс.