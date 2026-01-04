Скидки
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Драма на Тур де Ски — Коростелёв упустил бронзу в последней гонке на заключительных метрах

Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
Андрей Шитихин
Савелий Коростелёв в финале «Тур де Ски»
Российский лыжник на последних метрах пропустил вперёд норвежского ветерана.

Вот это гонку выдал Савелий Коростелёв в финале «Тур де Ски»! На финальной горе Альп-де-Чермис российский лыжник почти добежал до бронзы, но норвежский ветеран Эмиль Иверсен выдал лютый спринт на последних метрах и буквально вырвал третье место из рук россиянина. В любом случае для Коростелёва это крутейший результат.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
33:25.5
2
Жюль Лапьер
Франция
+6.6
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+20.4

На старт заключительной гонки Савелий вышел под 13-м номером с безумным отставанием в общем зачёте от лидера. Однако в борьбе за топ-10 при условии хорошего прохождения адского горного этапа. За свою карьеру Коростелёв уже выигрывал финальную гору, но не Альп-де-Чермис, а Айкуайвенчорр на финале Кубка России – 2024.

Тогда он бился с Александром Большуновым и убежал от него на заключительной части дистанции, измотав трёхкратного олимпийского чемпиона. На итальянскую гору Коростелёв забегал, решив пойти ва-банк. У него не было задачи, как у Йоханнеса Клебо – спокойно подняться, сохранив силы и первое место в общем зачёте.

И Савелий почти сразу с начала подъёма стал перебираться в голову пелотона. Был момент, когда он даже лидировал, однако норвежец Маттис Стенсхаген и француз Жюль Лапьер быстро вышли вперёд и оторвались от россиянина. При этом к Коростелёву долгое время никто не мог приблизиться. Примерно за 1 км до финиша в погоню за Савелием бросился только норвежский ветеран Эмиль Иверсен, для которого нынешний «Тур де Ски» был последней возможностью отобраться на Олимпиаду.

Казалось, что в этой битве Коростелёв удержит преимущество. За 100 метров до финиша он даже оторвался от норвежца, но на последнем небольшом бугорке в Иверсена словно вдохнули силы, а из Савелия – выпустили. Ветеран просто пронёсся мимо Коростелёва и вырвал казавшуюся такой близкой бронзу.

Это было очень обидно. Однако российский лыжник в любом случае провёл гонку замечательно и показал лучший результат в карьере. Браво, Савелий! Спасибо за те эмоции, которые можно получить только тогда, когда наши бьются с «не нашими», и бьются более чем достойно.

Убедительную победу в общем зачёте одержал Клебо. Пятую в карьере. По этому показателю он стал абсолютным рекордсменом, опередив легендарного швейцарца Дарио Колонью. А Савелий Коростелёв стал восьмым, заработав по итогам многодневки € 12 тыс.

