Непряева вновь блеснула на «Тур де Ски»! Дарья влетела в число лучших на многодневке

Российская лыжница стала шестой в гонке в гору и 10-й — в общем зачёте.

Заключительная гонка на многодневке «Тур де Ски» — 2026 вновь подарила положительные эмоции российским болельщикам. Дарья Непряева в забеге на Альп-де-Чермис стала шестой! Действующая обладательница Кубка России провела эту гонку просто великолепно.

После неудачи в классическом спринте, где Дарья не сумела пройти сито квалификации, она откатилась на 16-е место в общем зачёте, но с шансами подняться выше в случае успешного прохождения горы. Непряева провела гонку максимально расчётливо и уверенно, напомнив, как блистала на «Тур де Ски» её старшая сестра.

Россиянка спокойно прошла равнинный участок гонки, а с самого начала подъёма начала продвигаться из середины пелотона всё выше и выше. Она одну за другой обходила соперниц, пока впереди не остались лишь те, кто изначально ушёл в отрыв. Финиш на шестом месте и участие в церемонии награждения – это очень здорово. А 10-е место в общем зачёте при неудачно проведённых спринтах – вообще шикарно.

Многодневка для Непряевой получилась отличной. Она дважды забежала в десятку лучших, во что до старта не особо верилось. Однако Дарья совершенно не растерялась в масс-старте по забегам, а на горе выглядела так, словно постоянно тренируется именно там. За «Тур де Ски» Непряева заработала € 9 тыс. Такие же деньги можно получить за девять побед в гонках Кубка России.

Вообще, российские лыжники стали заметными фигурами на Кубке мира. Да, пока без призовых мест, хотя…

Без полноценной команды, без аккредитованного тренера – это было отличное выступление. Российских и белорусских спортсменов допустили, но они изначально были в неравных условиях по сравнению со всеми остальными.

Начало хорошим результатам положено, теперь важно спокойно готовиться к главному старту сезона. Пусть следующий шаг будет сделан именно на Олимпиаде.

Что касается итогов «Тур де Ски», то многодневку уверенно выиграла Джессика Диггинс – она победила в общем зачёте уже в третий раз в карьере. Какой же всё-таки характер у этой спортсменки! Джессика могла спокойно катить вместе с Дарьей Непряевой или вообще чилить на горе – и всё равно забрала бы главный приз. Однако американка предпочла биться за самые высокие места и вырвала серебро у, казалось бы, далеко убежавшей норвежки Хейди Венг.