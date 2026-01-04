Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Дарья Непряева завершила Тур де Ски на 10-м месте, россиянка отлично провела гонку в гору

Непряева вновь блеснула на «Тур де Ски»! Дарья влетела в число лучших на многодневке
Андрей Шитихин
Непряева вновь блеснула на «Тур де Ски»!
Комментарии
Российская лыжница стала шестой в гонке в гору и 10-й — в общем зачёте.

Заключительная гонка на многодневке «Тур де Ски» — 2026 вновь подарила положительные эмоции российским болельщикам. Дарья Непряева в забеге на Альп-де-Чермис стала шестой! Действующая обладательница Кубка России провела эту гонку просто великолепно.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Каролине Симпсон-Ларсен
Норвегия
37:05.3
2
Джессика Диггинс
США
+8.8
3
Хейди Венг
Норвегия
+14.4

После неудачи в классическом спринте, где Дарья не сумела пройти сито квалификации, она откатилась на 16-е место в общем зачёте, но с шансами подняться выше в случае успешного прохождения горы. Непряева провела гонку максимально расчётливо и уверенно, напомнив, как блистала на «Тур де Ски» её старшая сестра.

Россиянка спокойно прошла равнинный участок гонки, а с самого начала подъёма начала продвигаться из середины пелотона всё выше и выше. Она одну за другой обходила соперниц, пока впереди не остались лишь те, кто изначально ушёл в отрыв. Финиш на шестом месте и участие в церемонии награждения – это очень здорово. А 10-е место в общем зачёте при неудачно проведённых спринтах – вообще шикарно.

Непряева впервые забежала в топ-10 на Кубке мира:
Ничего себе! Непряева превзошла топ-результат Коростелёва на «Тур де Ски»
Ничего себе! Непряева превзошла топ-результат Коростелёва на «Тур де Ски»

Многодневка для Непряевой получилась отличной. Она дважды забежала в десятку лучших, во что до старта не особо верилось. Однако Дарья совершенно не растерялась в масс-старте по забегам, а на горе выглядела так, словно постоянно тренируется именно там. За «Тур де Ски» Непряева заработала € 9 тыс. Такие же деньги можно получить за девять побед в гонках Кубка России.

Вообще, российские лыжники стали заметными фигурами на Кубке мира. Да, пока без призовых мест, хотя…

Савелий был ну очень близок!
Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть

Без полноценной команды, без аккредитованного тренера – это было отличное выступление. Российских и белорусских спортсменов допустили, но они изначально были в неравных условиях по сравнению со всеми остальными.

Начало хорошим результатам положено, теперь важно спокойно готовиться к главному старту сезона. Пусть следующий шаг будет сделан именно на Олимпиаде.

Что касается итогов «Тур де Ски», то многодневку уверенно выиграла Джессика Диггинс – она победила в общем зачёте уже в третий раз в карьере. Какой же всё-таки характер у этой спортсменки! Джессика могла спокойно катить вместе с Дарьей Непряевой или вообще чилить на горе – и всё равно забрала бы главный приз. Однако американка предпочла биться за самые высокие места и вырвала серебро у, казалось бы, далеко убежавшей норвежки Хейди Венг.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android