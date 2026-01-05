Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Расписание гонок россиян на Кубке мира по лыжным гонкам, где и когда будут выступать Дарья Непряева и Савелий Коростелёв

В каких гонках Коростелёв и Непряева будут выступать до Олимпиады? Расписание и шансы
Татьяна Постникова
Расписание гонок на Кубке мира по лыжам
Комментарии
Российские лыжники готовятся к участию ещё в двух этапах Кубка мира — 2025/2026.

Российские лыжники красиво завершили «Тур де Ски»: на финальной горе попали в цветочную церемонию, а в общем зачёте многодневки – в топ-10. Однако расслабляться Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой рано. Это олимпийский сезон, и до Игр остался ровно месяц. За этот месяц российские лыжники планируют выступить в четырёх гонках на двух этапах Кубка мира.

Что же ждёт россиян? Полное расписание стартов мы собрали ниже.

Календарь Кубка мира

17 января. Оберхоф, Германия. Спринт, свободный стиль

После небольшого отдыха Дарье и Савелию придётся снова стартовать в самой тяжёлой для себя гонке. Увы, ожидать крутых результатов здесь вряд ли стоит: пока у россиян не клеится со спринтами, особенно коньковыми. Пока реалии такие: будет успехом, если ребята пройдут в забеги на выбывание.

Нашим лыжникам непросто даются спринты:
Российские лыжники проиграли спринт на олимпийской трассе. Медалей на Играх можно не ждать
Российские лыжники проиграли спринт на олимпийской трассе. Медалей на Играх можно не ждать

18 января. Оберхоф, Германия. Гонка на 10 км, классический стиль

А вот в разделке классикой у россиян намного больше шансов проявить себя с лучшей стороны. Непряева в предыдущих гонках с раздельным стартом была 20-й и 27-й, а Коростелёв – 25-м и 9-м. Причём последний результат лыжник показал именно в гонке классическим стилем. Хочется верить, что Дарья сможет выдать максимум и заехать в топ-20, а Савелий – попасть в «цветы».

24 января. Гомс, Швейцария. Спринт, классический стиль

Очередное спринтерское испытание для российских лыжников. Возможно, здесь результаты будут получше, чем в Оберхофе. У наших лыжников есть тенденция к прогрессу, да и гонки «классикой» даются получше.

Дарья Непряева

Дарья Непряева

Фото: VOIGT/Getty Images

Другой вопрос – как будет выстроена подготовка к Олимпиаде. Вряд ли наши спортсмены за две-три недели до главных стартов будут выжимать из себя всё на рядовом этапе Кубка мира. Впрочем, хочется, чтобы запаса сил и мощности россиянам хватило, чтобы преодолеть порог квалификационного этапа.

25 января. Гомс, Швейцария. Масс-старт, 20 км, классический стиль

Такую гонку на Кубке мира россияне ещё не бежали, поэтому будет интересно посмотреть, каким же получится дебют в гонке с общего старта. Всё говорит о том, что Коростелёв и Непряева должны проявить себя лучшим образом. Оба лыжника комфортно чувствуют себя в дистанционных гонках в окружении сильных соперников. В гонках похожих форматов на «Тур де Ски» ребята либо заезжали в топ-16, либо вообще оказывались в десятке сильнейших.

Россияне мощно завершили «Тур де Ски»:
Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
Непряева вновь блеснула на «Тур де Ски»! Дарья влетела в число лучших на многодневке Непряева вновь блеснула на «Тур де Ски»! Дарья влетела в число лучших на многодневке

7 и 8 февраля. Валь-ди-Фьемме, Италия. Первые гонки Олимпиады-2026

А вот уже и момент истины. Час Х. Официального подтверждения, что Коростелёв и Непряева смогут выступить на Олимпиаде, пока нет, но хочется верить, что комиссия МОК по допуску не будет чинить ребятам препятствий.

Савелию и Даше точно будет непросто. Но два месяца в компании сильнейших лыжников планеты и целенаправленная подготовка должны им помочь.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android