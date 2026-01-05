Российские лыжники готовятся к участию ещё в двух этапах Кубка мира — 2025/2026.

В каких гонках Коростелёв и Непряева будут выступать до Олимпиады? Расписание и шансы

Российские лыжники красиво завершили «Тур де Ски»: на финальной горе попали в цветочную церемонию, а в общем зачёте многодневки – в топ-10. Однако расслабляться Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой рано. Это олимпийский сезон, и до Игр остался ровно месяц. За этот месяц российские лыжники планируют выступить в четырёх гонках на двух этапах Кубка мира.

Что же ждёт россиян? Полное расписание стартов мы собрали ниже.

17 января. Оберхоф, Германия. Спринт, свободный стиль

После небольшого отдыха Дарье и Савелию придётся снова стартовать в самой тяжёлой для себя гонке. Увы, ожидать крутых результатов здесь вряд ли стоит: пока у россиян не клеится со спринтами, особенно коньковыми. Пока реалии такие: будет успехом, если ребята пройдут в забеги на выбывание.

18 января. Оберхоф, Германия. Гонка на 10 км, классический стиль

А вот в разделке классикой у россиян намного больше шансов проявить себя с лучшей стороны. Непряева в предыдущих гонках с раздельным стартом была 20-й и 27-й, а Коростелёв – 25-м и 9-м. Причём последний результат лыжник показал именно в гонке классическим стилем. Хочется верить, что Дарья сможет выдать максимум и заехать в топ-20, а Савелий – попасть в «цветы».

24 января. Гомс, Швейцария. Спринт, классический стиль

Очередное спринтерское испытание для российских лыжников. Возможно, здесь результаты будут получше, чем в Оберхофе. У наших лыжников есть тенденция к прогрессу, да и гонки «классикой» даются получше.

Дарья Непряева Фото: VOIGT/Getty Images

Другой вопрос – как будет выстроена подготовка к Олимпиаде. Вряд ли наши спортсмены за две-три недели до главных стартов будут выжимать из себя всё на рядовом этапе Кубка мира. Впрочем, хочется, чтобы запаса сил и мощности россиянам хватило, чтобы преодолеть порог квалификационного этапа.

25 января. Гомс, Швейцария. Масс-старт, 20 км, классический стиль

Такую гонку на Кубке мира россияне ещё не бежали, поэтому будет интересно посмотреть, каким же получится дебют в гонке с общего старта. Всё говорит о том, что Коростелёв и Непряева должны проявить себя лучшим образом. Оба лыжника комфортно чувствуют себя в дистанционных гонках в окружении сильных соперников. В гонках похожих форматов на «Тур де Ски» ребята либо заезжали в топ-16, либо вообще оказывались в десятке сильнейших.

7 и 8 февраля. Валь-ди-Фьемме, Италия. Первые гонки Олимпиады-2026

А вот уже и момент истины. Час Х. Официального подтверждения, что Коростелёв и Непряева смогут выступить на Олимпиаде, пока нет, но хочется верить, что комиссия МОК по допуску не будет чинить ребятам препятствий.

Савелию и Даше точно будет непросто. Но два месяца в компании сильнейших лыжников планеты и целенаправленная подготовка должны им помочь.