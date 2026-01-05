Триколор достали болельщики, с которым наш лыжник фотографировался. На ситуацию уже отреагировали в FIS.

На награждении «Тур де Ски» был флаг России. Савелия Коростелёва же за это не накажут?

В воскресенье, 4 января, лыжник Савелий Коростелёв порадовал российских болельщиков своим выступлением в финальной гонке «Тур де Ски». Молодой спортсмен забежал в гору Альп-де-Чермис четвёртым, чуть-чуть не добравшись до медали. На цветочной церемонии, в которой Савелий принимал участие, выяснилось, что и в Италии есть люди, поддерживающие наших спортсменов. Группа болельщиков на финише гонки растянула российский триколор.

Флаг России заставил некоторых иностранцев нервничать, а FIS – реагировать.

Но главное, чтобы Савелия за это не наказали. Не накажут же?

«Это не кажется нейтральным»

Итак, несколько человек наблюдали за первым серьёзным результатом Коростелёва, размахивая флагами России. Это вызвало реакцию у раздосадованного Эдвина Ангера, занявшего 36-е место в этой гонке.

«Даже не знаю, что сказать, но это очень необычно. Мне не кажется нейтральным, когда здесь размахивают российскими флагами», – отметил Ангер.

Неудовольствие выражали и некоторые другие лыжники.

Эдвин Ангер Фото: Nordic Focus/Getty Images

«Не в нашей компетенции»

Впрочем, о правилах всем тут же напомнили представители FIS. Директор по коммуникациям Бруно Сасси даже отправился с Коростелёвым в микст-зону, где специально отметил, что организация не может запретить фанатам национальную символику.

«Увидел российский флаг и хотел посмотреть за тем, что происходит. То, что у кого-то из публики есть флаг, – не в нашей компетенции. Но если бы Коростелёв праздновал с ним в финишной зоне, это было бы нарушением правил», — заметил Сасси.

Савелий Коростелёв Фото: Nordic Focus/Getty Images

«Я был очень удивлён»

Сам Коростелёв подчёркнуто выдерживал нейтралитет, даже отвечая иностранным журналистами на вопросы о российских флагах.

«Я не видел их до самого финиша, потому что во время гонки ничего не замечаешь. И я был очень удивлён, увидев их здесь. Что для меня значит такая поддержка? Приятно, но… Приятно», — сказал Савелий.

И здесь стоит отдать должное самому Коростелёву. Наш молодой лыжник очень удачно балансирует между требованиями FIS и желанием показать свою принадлежность к России. Уже после награждения Савелий сфотографировался с теми самыми болельщиками, однако уже без флагов, так что вопросов к нему быть просто не может.