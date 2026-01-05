Скидки
На церемонии награждения Савелия Коростелёва болельщики достали российский флаг — лыжника за это не накажут?

На награждении «Тур де Ски» был флаг России. Савелия Коростелёва же за это не накажут?
Юлия Сидорова
На награждении «Тур де Ски» был флаг России
Триколор достали болельщики, с которым наш лыжник фотографировался. На ситуацию уже отреагировали в FIS.

В воскресенье, 4 января, лыжник Савелий Коростелёв порадовал российских болельщиков своим выступлением в финальной гонке «Тур де Ски». Молодой спортсмен забежал в гору Альп-де-Чермис четвёртым, чуть-чуть не добравшись до медали. На цветочной церемонии, в которой Савелий принимал участие, выяснилось, что и в Италии есть люди, поддерживающие наших спортсменов. Группа болельщиков на финише гонки растянула российский триколор.

Флаг России заставил некоторых иностранцев нервничать, а FIS – реагировать.

Но главное, чтобы Савелия за это не наказали. Не накажут же?

Савелий был очень крут в финальной гонке:
Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть

«Это не кажется нейтральным»

Итак, несколько человек наблюдали за первым серьёзным результатом Коростелёва, размахивая флагами России. Это вызвало реакцию у раздосадованного Эдвина Ангера, занявшего 36-е место в этой гонке.

«Даже не знаю, что сказать, но это очень необычно. Мне не кажется нейтральным, когда здесь размахивают российскими флагами», – отметил Ангер.

Неудовольствие выражали и некоторые другие лыжники.

Эдвин Ангер

Эдвин Ангер

Фото: Nordic Focus/Getty Images

«Не в нашей компетенции»

Впрочем, о правилах всем тут же напомнили представители FIS. Директор по коммуникациям Бруно Сасси даже отправился с Коростелёвым в микст-зону, где специально отметил, что организация не может запретить фанатам национальную символику.

«Увидел российский флаг и хотел посмотреть за тем, что происходит. То, что у кого-то из публики есть флаг, – не в нашей компетенции. Но если бы Коростелёв праздновал с ним в финишной зоне, это было бы нарушением правил», — заметил Сасси.

Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв

Фото: Nordic Focus/Getty Images

«Я был очень удивлён»

Сам Коростелёв подчёркнуто выдерживал нейтралитет, даже отвечая иностранным журналистами на вопросы о российских флагах.

«Я не видел их до самого финиша, потому что во время гонки ничего не замечаешь. И я был очень удивлён, увидев их здесь. Что для меня значит такая поддержка? Приятно, но… Приятно», — сказал Савелий.

И здесь стоит отдать должное самому Коростелёву. Наш молодой лыжник очень удачно балансирует между требованиями FIS и желанием показать свою принадлежность к России. Уже после награждения Савелий сфотографировался с теми самыми болельщиками, однако уже без флагов, так что вопросов к нему быть просто не может.

Что впереди у российских лыжников?
В каких гонках Коростелёв и Непряева будут выступать до Олимпиады? Расписание и шансы
В каких гонках Коростелёв и Непряева будут выступать до Олимпиады? Расписание и шансы
