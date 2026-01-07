Кто самый сильный лыжник России прямо сейчас? Большунов, Коростелёв или Ардашев?

На днях в Италии завершился «Тур де Ски» – 2025/2026, куда спустя несколько лет отсутствия вернулись российские лыжники. В мужской части многодневки выступал Савелий Коростелёв. И выступал для дебюта очень достойно: ворвался в топ-10 общего зачёта, а в финальной гонке в гору занял четвёртое место.
Успехи Савелия, а также победы Сергея Ардашева на Кубке России заставляют нас задать вопрос, который вообще не стоял на повестке дня последние лет пять, если не больше. А кто сейчас лучший лыжник России?
Мы предлагаем ответить на него вам – фанатам и болельщикам.
Стоит подчеркнуть, что речь не о заслугах и медалях за всю карьеру. Тут Большунов вне конкуренции, понятное дело. Речь о том, кто выглядел лучше именно в последние полгода. Кто зажёг бы на Олимпиаде-2026 круче всех, если бы FIS и МОК отбросили свои политизированные методы отбора?
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Сергей Ардашев
Сергей – однозначно самый стабильный российский лыжник сезона-2025/2026. Именно он возглавляет общий зачёт Кубка России, имея в активе уже 694 очка. Это на 339 (то есть почти вдвое) больше, чем у Александра Большунова.
Ардашев попал в призы в 12 из 13 гонок! А его медальная серия продолжается аж с 30 ноября. Всего в активе спортсмена семь золотых, две серебряные и три бронзовые награды. На национальной арене равных ему сейчас нет.
Очень досадно, что Международная лыжная федерация отказала Ардашеву в выдаче нейтрального статуса, ведь, если судить по декабрьским результатам, Сергей и на мировой арене смог бы показать себя с лучшей стороны.
Савелий Коростелёв
22-летний лыжник начинал сезон на Кубке России, где успел взять три золота и одну бронзу. А потом получил нейтральный статус и выдвинулся в Европу, где буквально с листа начал выступления на Кубке мира.
По трём прошедшим этапам однозначно оценить выступление Савелия невозможно. Но вот сухие факты. В общем зачёте Кубка мира он поднялся на 19-е место, а в отдельно взятом «Тур де Ски» был восьмым. И всё это без поддержки большой команды тренеров и сервиса!
На многодневке в Италии россиянин пару раз был близок к медалям: стал девятым в разделке на 10 км классикой и четвёртым – в гонке в гору Альп-де-Чермис! Однако в то же время спринты на Кубке мира Коростелёву пока даются плохо: он ни разу не попал в топ-30 и не прошёл в забеги на выбывание.
Александр Большунов
В этом сезоне титан российских лыжных гонок несколько раз поднимался на пьедестал почёта, однако золота в его активе пока так и не появилось. Один из самых титулованных действующих лыжников планеты выиграл скромные серебряные медали в масс-старте классикой на 20 км в Тюмени и в коньковой гонке преследования на 20 км в Чусовом.
Кроме этого, Сан Санычу, увы, нечем порадовать своих фанатов. Александр выдал нестабильный декабрь, который запомнится, скорее, негоночными инцидентами, а потом слёг с вирусом, пропустив этап Кубка России в Кирово-Чепецке. Сейчас Большунов на третьем месте в общем зачёте.
Очевидно, что Большунов пока далёк от своей лучшей формы. Но запас у него есть, а спортивная злость по-прежнему при нём. Хочется верить, что трёхкратный олимпийский чемпион переживает локальный спад, после которого вновь заставит всех удивляться своей скорости и мощи.