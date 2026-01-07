Кто самый сильный лыжник России прямо сейчас? Большунов, Коростелёв или Ардашев?

Результаты Савелия на «Тур де Ски» заставили задуматься всерьёз над вопросом, который не был актуален последние пять лет.

На днях в Италии завершился «Тур де Ски» – 2025/2026, куда спустя несколько лет отсутствия вернулись российские лыжники. В мужской части многодневки выступал Савелий Коростелёв. И выступал для дебюта очень достойно: ворвался в топ-10 общего зачёта, а в финальной гонке в гору занял четвёртое место.

Успехи Савелия, а также победы Сергея Ардашева на Кубке России заставляют нас задать вопрос, который вообще не стоял на повестке дня последние лет пять, если не больше. А кто сейчас лучший лыжник России?

Мы предлагаем ответить на него вам – фанатам и болельщикам.

Стоит подчеркнуть, что речь не о заслугах и медалях за всю карьеру. Тут Большунов вне конкуренции, понятное дело. Речь о том, кто выглядел лучше именно в последние полгода. Кто зажёг бы на Олимпиаде-2026 круче всех, если бы FIS и МОК отбросили свои политизированные методы отбора?

