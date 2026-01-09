Разбор стартов Коростелёва и Непряевой на Кубке мира. В чём можно добавить до Олимпиады?

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева отлично провели многодневку «Тур де Ски». Они попали в десятку лучших в общем зачёте, а на финальной горе и вовсе выглядели великолепно.

Но давайте детально разберёмся, что показали нам прошедшие гонки. В чём ещё наши спортсмены могут добавить перед Олимпиадой-2026?

Локации, тренировки, условия — ⚫️⚫️⚫️⚫️⚪️

Результаты, которые в итоге показали Савелий и Дарья, – это итог работы многих людей. Не только самих спортсменов, которые целенаправленно готовились к сезону и, оказавшись внезапно в совершенно других условиях, быстро адаптировались: узнали соперников, почувствовали скорость, на которой бегают на Кубке мира, и не стали массовкой на лыжном празднике жизни.

ФЛГР принимала активное участие в том, чтобы обеспечить спортсменов всем необходимым, решала вопросы с гостиницами, местами для тренировок, необходимыми денежными средствами. Всё, что было возможно сделать в этом плане, было сделано.

Есть ли в этом плане какой-то резерв? Только со стороны спортсменов, которым необходимо теперь сосредоточиться на главном старте сезона и постараться избежать болезней. До старта «Тур де Ски» у наших были небольшие проблемы.

Тренер, сервис, восстановление — ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️

Российские лыжники допущены на Кубок мира, но условия у них далеко не те, в которых работают спортсмены высокого уровня. У россиян нет полноценной команды, в которую входят врачи, физиотерапевты, сервисёры и тренеры.

На «Тур де Ски», где были довольно лояльные условия допуска на локации, где не требовалась аккредитация, с Коростелёвым и Непряевой были старший тренер сборной России Егор Сорин, врач Анастасия Тихонова и сервисёр Евгений Уфтиков. Тренер Данила Акимов и сервисёр Егор Немтинов, которым дали нейтральный статус, из-за отсутствия виз не смогли прилететь в Италию. При этом у Сорина нейтрального статуса нет, и он работал со спортсменами на полуудалёнке.

К примеру, на любом этапе Кубка России у спортсменов, входящих в национальную команду, только одна задача – прийти в назначенное время. В сервисную фуру за готовыми лыжами, на старт гонки, на массаж и так далее. А рядом всегда те, кто выполнит всю остальную работу. Спортсмену остаётся только выложиться на трассе. На Кубке мира такой роскоши у наших нет.

Хотя, если бы нейтральный статус был у большего количества специалистов и у всех была бы виза, помогать Коростелёву и Непряевой отправилось бы намного больше людей.

В Давосе, Тоблахе и Валь-ди-Фьемме пришлось нелегко. А на Играх-2026 будет значительно сложнее. «Как вы знаете, на Олимпийские игры на одного спортсмена поедет один человек персонала – либо тренер, либо сервисёр», — заявила в интервью «Матч ТВ» глава ФЛГР Елена Вяльбе. С учётом того, что у России только две квоты, с ребятами поедут всего два человека. Это ничтожно мало и несравнимо с тем, что будет у ведущих спортсменов мира. Но сделать с этим, кажется, ничего уже не получится.

Лыжи, шлифты, подготовка — ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️

Как рассказали сервисёры сборной России, Коростелёв и Непряева забрали в Европу практически всё, чем располагают в данный момент. Поскольку они бегают на одной марке лыж, представители фирмы выделили им ещё по несколько совершенно новых пар. Более того, свои боевые лыжи Савелию отдал олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Да, на них были старые структуры 2021 года, но они сработали!

Савелий Коростелёв Фото: Maxim Thore/Zuma/ТАСС

Классическую разделку и классическое преследование, а также гонку в гору Коростелёв бежал на лыжах Устюгова. На этой коньковой паре Денис Спицов брал бронзу Пхёнчхана-2018 в разделке, на этой паре сам Устюгов бежал золотой этап эстафеты в Пекине-2022, а Иван Якимушкин на той же Олимпиаде – серебряный марафон. Классический спринт в Валь-ди-Фьемме Савелий бежал на новых лыжах с новым шлифтом. Изготовитель шлифта выразил готовность поделиться и другими своими наработками.

Все лыжи, нуждавшиеся в перешлифовке, её прошли. Качественного инвентаря у Савелия и Дарьи достаточно.

Уфтиков на «Тур де Ски» работал вместе с двумя белорусскими сервисёрами и получал помощь от иностранных коллег. Парни делились с ним вариантами, которые сами откатывали, а в итоге выбирался лучший. На подготовку лыж спортсмены не жаловались ни разу. В целом всё в порядке, однако на Олимпиаде такое содружество вряд ли сработает, слишком высоки ставки.

Спуски, стили, дистанции — ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️

Прошедшие гонки Кубка мира показали, что Коростелёв и Непряева серьёзно проседают только в спринте. Неважно, каким он стилем. Но оба не являются спринтерами в чистом виде, как Александр Терентьев или Анастасия Фалеева, например. Такое отставание невозможно ликвидировать за пару недель или месяц – нужна планомерная работа.

В дистанционных гонках Савелий и Дарья выглядят значительно сильнее. Они способны бороться за высокие места. Главная слабость – прохождение спусков. Не в плане того, что лыжи не едут – в контактных масс-стартах по забегам можно было наблюдать за этим визуально – а в плане работы на спусках. В этом колоссальный резерв, но отставание тоже невозможно ликвидировать в один момент.

В целом же Савелий и Дарья превзошли ожидания. Особенно тех, кто от них ничего не ждал. Очень хочется, чтобы на Олимпиаде они сделали это ещё раз.