Лыжи

Клебо не принял поздравлений Коростелёва с победой на Тур де Ски – подробности выступления россиян в Кубке мира

«Норвежцы старались россиян не замечать». Что осталось за кадром на «Тур де Ски»
Андрей Шитихин
Савелий Коростелёв
Делимся неизвестными подробностями о гонках Кубка мира в Италии с участием российских лыжников.

Россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева отлично выступили на дебютном «Тур де Ски», финишировав в топ-10 общего зачёта. О том, как проходили их гонки на многодневке и на дебютном этапе Кубка мира в Давосе, об отношении к российским спортсменам со стороны иностранных соперников, о помощи итальянских сервисёров и украинского сотрудника «Фишер», об олимпийской трассе и поведении Йоханнеса Клебо «Чемпионату» рассказал человек, который непосредственно был на месте событий.

Максим Тартынский – бывший лыжник из Красногорска, переехавший с семьёй во Францию. Он автор документальных фильмов о группах Юрия Бородавко и Егора Сорина, а сейчас снимает фильм о Савелии Коростелёве и Дарье Непряевой. Ниже – максимально детальный рассказ Максима с подробностями, которых не было в трансляции гонок из Италии.

Далее – прямая речь очевидца событий.

«Пытались понять, что же это было»

– Для небольшой команды из трёх человек «Тур де Ски» начался сразу после того, как завершился дебютный для них этап Кубка мира в Давосе.

Я помню, как Савелий, Даша и сервисёр Евгений Уфтиков вместе с так и не получившим нейтральный статус тренером Егором Сориным после гонок в Швейцарии пытались понять, что же это было. А был финиш Непряевой в первой двадцатке Кубка мира – после неудачи в спринте Даша после гонки чуть не со слезами радости выходила из финишной зоны, потом обнималась с тренером, и все её эмоции говорили о том, насколько быть 20-й на Кубке мира ценнее, чем победить в гонке Кубка России и даже на чемпионате России.

Чуть отступлю и расскажу про Егора Владимировича, поскольку присутствовал при том разговоре. Делегат FIS чётко заявил Сорину, что ему необходимо оставаться только зрителем и не светиться лишний раз, чтобы не создавать проблем. Но представители международной федерации в личном общении всегда относились к Сорину тепло, интересовались делами, разговаривали максимально деликатно.

Так вот, после финиша Даши в топ-20 на дистанционной гонке в Давосе маленькая команда пыталась провести какой-то экспресс-анализ. Даша попросила одну из иностранных спортсменок, которая тоже бежала гонку, после финиша откатить с ней лыжи. И вроде бы та согласилась, но, как только её команда услышала, с кем именно она собирается откатывать инвентарь, все лыжи оказались резко и быстро запарафинены, упакованы в чехлы и увезены на «Тур де Ски».

Я слышал, как Егор Сорин обсуждал по телефону с Еленой Вяльбе сразу после дистанционных гонок в Давосе все проблемы, с которыми они столкнулись. В том числе и с лыжами, и со средствами для их подготовки. А если учесть, что в Давосе лыжи для ребят готовили итальянские сервисёры, вывод очевиден.

Уровень и специфика Кубка мира вообще не могут быть сравнимы ни с какими национальными стартами из-за многих факторов. Тут нет чего-то одного, это огромная индустрия. Я уверен, что, даже если бы лыжные гонки внезапно стали бы мегапопулярными в США, они не смогли бы сделать проект более крутой, чем Кубок мира.

Савелий Коростелёв на Альп-де-Чермис

Савелий Коростелёв на Альп-де-Чермис

Фото: Максим Тартынский

«Они вступили на новую территорию»

– Я тогда спросил Савелия: «Восемь недель до Олимпиады. У тебя какие мысли сейчас, эмоции?» Он ответил, что вообще об этом не думает, потому что главная цель на тот момент – «Тур де Ски». Для него, для Даши и для всей команды. И это было правильно. Они только что пробежали дебютные гонки на Кубке мира против спортсменов, которых не знают. С кем-то бегали четыре года назад по юниорам, но то дела давно минувших дней.

По глазам Даши и Савелия было видно, что они вступили на новую для себя территорию, словно в новый вид спорта, где ты ничего не знаешь. А по спринтам было очевидно, что ни за неделю, ни за месяц такие проблемы не исправить. Ни топовыми лыжами, ни скоростными тренировками. Тут что-то фундаментальное нужно. Возможно, придётся потратить целый олимпийский цикл на то, чтобы в спринтах на мировом уровне стать конкурентоспособными.

Хотя в Валь-ди-Фьемме Савелий был 31-м. Как говорили в Красногорске, это ситуация, когда ты можешь, но не сегодня. Возможно, к Олимпиаде в чём-то ещё можно добавить. Я, к огромному сожалению, не успел на квалификацию классического спринта – приехал из Парижа только к финалам. Соответственно, ни с Савелием, ни с Дарьей в тот день не пересёкся, но увиделся на горе.

«Савелий поздравил Клебо. Тот не услышал»

– Атмосфера там была похожа на ту, что и год назад, когда я был на последней гонке «Тур де Ски». Самое главное – когда приезжаешь в Италию с российским паспортом, то не замечаешь каких-то проблем. Итальянцы очень-очень любят россиян и до сих пор там много российских туристов.

После финиша с Савелием фотографировались женщины, на бибах которых было написано Media Assistance, то есть они были частью команды организаторов, помогали трансляции. Как я узнал, эти женщины давно переехали в Италию из России, они даже с акцентом уже говорят, но их целью было сфотографироваться с Савелием и только с ним.

А Савелий бежал финальную гору. Бежал, явно не понимая, насколько она длинная. Мне кажется, он рановато начал ускорение. И когда понял, что крутая часть не заканчивается, а будет ещё одна перед финишем, ещё один очень-очень крутой подъём, то немного приуныл. Вот там он Эмиля Иверсена вперёд и пропустил.

Но всё равно был рад! После финиша он давал интервью буквально всем, там целая очередь образовалась. Кажется, Савелий раздал интервью больше, чем Клебо. Интересно, что они с норвежцем стояли плечом к плечу во время интервью, вместе шли по микст-зоне от корреспондента к корреспонденту, однако упорно друг друга не замечали. Савелий поздравил Йоханнеса с победой на «Туре», но тот его не услышал. Или не захотел услышать. Вообще, все скандинавы и норвежцы в частности старались не замечать нейтральных спортсменов из России и тем более болельщиков.

Болельщики с российским флагом

Болельщики с российским флагом

Фото: Максим Тартынский

«Для скандинавов наших не существовало»

– На горе были болельщики с российскими флагами. Они очень долго махали небольшим флажком, а потом подняли уже большой – на древке. Никто из организаторов, кстати, не высказал им по этому поводу никаких возражений. Убрать флаг их попросил Савелий, когда закончил с интервью и подошёл сфотографироваться. Он сказал, что FIS может резко на такое отреагировать. Болельщики спокойно свернули флаг и сфотографировались.

Для меня было удивительно, что организаторы очень лояльно отнеслись к ним. В межсезонье я пересекался с группой Егора Сорина на глетчере в Рамзау, и там нашим спортсменам, которые катались в комбинезонах с российским гербом, настойчиво указали, что они получили не туристические визы и обязаны соблюдать правила нейтральности.

Но на «Тур де Ски» этого не было. А для скандинавов ни Савелия, ни Даши, ни российских флагов словно не существовало.

Савелий же, после того как раздал интервью и сфотографировался с болельщиками, сразу рванул к машине и поехал на старт, чтобы помочь Даше. Видно, что ребятам не хватает команды, ассистентов, даже тренера нет. Так было в Давосе, так было на «Тур де Ски», так и на Олимпиаде будет. Ребята просто друг другу помогают. Я его окликнул, когда он вновь вернулся на гору, чтобы поддержать Дашу.

«Никто не был так счастлив, как Савелий и Даша»

– Савелий хотел на самый финиш пойти, но я предложил ему встать на самую крутую часть, где он сам начал «умирать». И когда Даша проходила её, Савелий бежал рядом с ней так долго, что я даже не видел, где он остановился. Но точно все, кто был на трассе и рядом с ней, слышали его крики. За Дашу, кстати, очень активно болели несколько пожилых итальянцев, которые со смешным акцентом подбадривали её.

И Савелий, и Даша с ходу залетели в число лучших на «Тур де Ски», в первый же сезон – это очень круто! Савелий после финиша Даши побежал в машину за бутылкой шампанского. Охранник на входе в зону финиша внимательно посмотрел на Савелия, на его бутылку, но посмеялся и пропустил.

Савелий Коростелёв и Дарья Непряева с шампанским

Савелий Коростелёв и Дарья Непряева с шампанским

Фото: Максим Тартынский

Потом я снял кадры, которые потом разошлись по соцсетям, как Даша и Савелий разливали это шампанское. Мне кажется, в тот день на горе никто не был так счастлив, как они. Я не видел ни одного настолько радостного лица – ни у Клебо, ни у Иверсена, да ни у кого вообще. Мы с ними немного поснимались, а потом ребята двинули дальше, слишком плотный у них график.

Если честно, я не хотел Дашу задерживать после финиша, говорю – ну, отправляйся теперь на интервью, а она сказала, что там и без неё есть кому говорить. После финиша все команды фотографировались на горе возле подиума, и только те спортсмены, которые представляют совсем не лыжные страны, и наши ребята не смогли сфотографироваться именно командой, так как её по факту и не было: только Савелий, Даша, Евгений Уфтиков и врач Анастасия Тихонова.

«У ребят каждый день какая-то борьба»

– Скажу от себя лично, своё наблюдение – ребята находятся под очень большим давлением. Наверное, об этом сложно говорить, если судить только по интервью, которые они дают. Савелий прежде всего. Но у них каждый день какая-то борьба. Понятно и предсказуемо, о чём тебя будут спрашивать журналисты из Норвегии, Швеции, Финляндии. К этому они привыкли.

Однако ребят больше волнует то, как к ним относятся болельщики в России. Мы с ними, особенно с Дашей, обсуждали тот факт, что в России к ним неочевидное отношение. Много ненависти из-за того, что поехала именно она, а не кто-то другой. И к Егору Сорину какое-то агрессивное отношение. Но когда они забегают на гонках в топ-10, то начинают их поддерживать.

Дарья Непряева после финиша «Тур де Ски»

Дарья Непряева после финиша «Тур де Ски»

Фото: Максим Тартынский

Понятно отношение иностранцев к нейтральным спортсменам с российскими паспортами – кто-то более остро реагирует, кто-то совсем никак. Но в России хаотичная история с этим. Было очень заметно, как сложно им психологически. Лишь после «Тура», как мне кажется, они избавились от постоянного стресса и боязни того, что вдруг не получится. После Давоса они вообще, кажется, думали, что надо в Россию возвращаться и готовиться к чемпионату страны на Сахалине, но сейчас поняли, что могут конкурировать.

«За поддержку россиян отвечает украинец»

– Для этого ребятам нужен больший выбор лыж. В Валь-ди-Фьемме длинный скоростной спуск и выкат на финише, практически нет возможности побороться в спурте. Ты выкатываешься и докатываешь на финиш. Что-то похожее есть в Тюмени, но на олимпийской трассе спуск более скоростной, многое будет решать инвентарь. По этому поводу у ребят, конечно, есть определённые опасения. Я видел, как Савелий просто требовал, чтобы на его лыжах поменяли шлифты с российских на европейские.

Им не хватает лыж. Они просили в Давосе определённое количество у «Фишера», но вместо восьми пар получили всего две, кажется. Интересно, что сотрудник компании, который отвечает за поддержку конкретно российских спортсменов – украинец. Сейчас ребятам необходимо собрать пул лыж и протестировать их перед Олимпиадой. Это очень важная часть работы.

Проблема не во фторе, а в самих лыжах. Во-первых, от фтора лыжи легко очистить. Во-вторых, как заметили сами спортсмены, сервисёр и тренер, смазки без фтора не так и плохи, разница почувствуется весной, когда будут повышенная влажность и мокрый снег. А без таких условий, по крайней мере, по словам Савелия, разницы особой нет. На «Туре» лыжи спортсменам делали Евгений Уфтиков и два белорусских сервисёра, а в Давосе – итальянцы в своей фуре.

По словам ребят, в итальянской фуре стоит большой планшет, на котором маркером записаны время старта каждого спортсмена и время, к которому должны быть готовы его лыжи. Так вот, на этом экране были фамилии и Коростелёва с Непряевой. Итальянцы очень сильно помогли в Давосе, но на многодневке работали всего трое парней из сервиса, которым одобрили нейтральный статус.

Ещё хотел бы отметить особенность олимпийского спринтерского круга. Да, по протяжённости это ближе к российским спринтам, однако на самом деле классическая европейская трасса – очень техничная. Здесь важно грамотно проходить спуски, правильно выбирать позиции в пелотоне. Тут не получится гулять всю гонку, как в России, а на финише толпой разбираться – кто палку не сломал и лицом снег не пропахал, тот и выиграл. Здесь так не прокатит.

«Надеюсь, Савелий выбьет Клебо из колеи»

– Ну и отдельно сказал бы про Клебо. Видно, как он здорово знает эту трассу и как невероятно сильно готов. Я пересматривал кадры с ним, которые сделал в слоу-мо, так вот он забегает в подъём с таким лицом, словно не гонку бежит, а делает очередной мазок в картину, которую пишет. Настолько наслаждается моментом, что просто не замечает эти подъёмы и думает только о том, а что бы ещё интересного сделать – может, секунд пять всем на спринте накинуть и на финише не толкаться? Или подпустить всех и показательно на финише объехать? Играет просто со всеми.

Очень надеюсь, что, когда они схлестнутся с Савелием не просто по ходу одной гонки, а по ходу всего следующего сезона или чемпионата мира (хотя, может, и на Олимпиаде уже получится), это выбьет норвежца из колеи. Пока же Клебо доминирует так, как не доминирует даже Тадей Погачар в велоспорте, отрыв Йоханнеса от остальных просто огромен.

Если честно, я считаю, что на данный момент Савелий даже не думает о соперничестве с Клебо. Он решает задачи поступательно, от гонки к гонке. Так же, как и Даша. И все мысли об Олимпиаде отложены до момента, когда завершатся этапы Кубка мира в Оберхофе и Гомсе.

Итальянцы, кстати, ещё не особо готовы к приему соревнований. В Валь-ди-Фьемме трибуны были пустыми, поскольку туда никогда не пускали – конструкции находились в стадии монтажа. Рядом с ареной тоже строительные работы, а до Олимпиады уже рукой подать. Думаю, они успеют, но нужно поторопиться.

