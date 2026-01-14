«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира

В ближайший уикенд в Казани пройдёт шестой этап Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам, перед началом которого состоялась пресс-конференция с участием главы ФЛГР Елены Вяльбе. Естественно, самые животрепещущие вопросы к ней были о выступлении российских спортсменов на Кубке мира, о спринтерских кругах и об отношениях с Александром Большуновым.

«Максимум через год, как нас вернут, все сравняются»

Глава ФЛГР оценила выступление Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на прошедших этапах Кубка мира.

«Ребята попали в сложную ситуацию. В Давосе круг был без подъёма, без набора высоты, ещё и на искусственном снегу.

На Кубке мира им приходилось приспосабливаться к искусственному снегу. У нас есть проблема в России – у нас везде наш натуральный снег. Знаете, если бы я попросила тут в Казани сверху на естественный снег насыпать искусственный, то мне бы предложили поехать полечиться.

Но это не что-то сверхъестественное, максимум через год, как нашу команду вернут, все сравняются. Мы не были на последнем месте, да, не так здорово выступали, как Клебо, но такие, как Клебо, рождаются один раз за много лет».

«Ждём медалей на Олимпиаде»

Несмотря на явное нежелание отвечать на вопросы про спортсменов, выступающих на Кубке мира, Вяльбе всё же рассказала о своих ожиданиях.

«У них всё хорошо, они готовятся к Олимпиаде, ждут медалей Милана. Давайте так, мы все их ждём».

«Возвращать спринтерскую группу – утопия»

Вяльбе ответила на вопросы о том, почему настолько разная длина спринтерских кругов на российских стартах и на Кубке мира, а также прокомментировала призывы возродить в стране спринтерскую группу.

«Я понимала, что вопрос про длину спринтерского круга обязательно зададут, поэтому оставлю тут листочек, я подготовилась к этому вопросу. Я изучила все круги на Кубках мира прошлых лет и Кубка России, чемпионата страны.

Если вы думаете, что мы делаем круги больше, чем они, то вы глубоко ошибаетесь. Знаете, я не полная идиотка, я не делаю трёхкилометровые круги, у нас они все соответствуют международным стандартам, их делают не всегда даже наши представители, а представители FIS.

Собирать отдельную команду под спринт – это утопия, все страны от этого ушли. Готовить специально спринтеров, повторюсь, смысла нет, сейчас все универсалы, кроме разве что французов, у них есть спринтеры, и то они тоже бегают и дистанционные гонки».

«Большунов в Италию планировал ехать»

На вопрос о том, выступит ли трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в Казани и какие у неё с ним отношения, Вяльбе дала лаконичный ответ:

«Будет ли Александр Большунов в Казани, у меня нет информации, это надо у Юрия Бородавко спрашивать, а если и он не знает, тогда вопросы к Саше.

После инцидентов, которые недавно были в публичном поле, у нас контакт прервался. Я не лезу к человеку. Всё, что нужно, он знает. Саша планировал в Италию ехать тренироваться, делал визу, я не имею другой информации».