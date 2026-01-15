Большунов вернулся! Раскидал всех соперников и одержал первую победу в сезоне

15 января в Казани прервалась одна из самых неожиданных серий в российских лыжах. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в первой половине сезона не одержал ни одной победы. Но сумел перезагрузиться и в первой же гонке в 2026-м раскидал всех соперников в коньковой разделке. Чемпион вернулся на первое место.

Большунов до Нового года выступал не так, как привыкли его болельщики. Редкие попадания в топ-3, за победу он боролся только в одной гонке – в масс-старте в Тюмени, когда на самом финише уступил в разножке Савелию Коростелёву. Но Александр всегда прибавляет во второй половине сезона.

О том, как и где Большунов готовился, не знала и глава ФЛГР Елена Вяльбе. Во всяком случае, на пресс-конференции перед стартом этапа она заявила, что у них с Александром нет контакта после некоторых событий в публичном поле. По её информации, Большунов получал визу в Италию. Хотя сам спортсмен в соцсетях выкладывал, что находится дома в Подмосковье и тренируется на лыжне, которую сам и делает.

В гонке Большунов с первой отсечки заявил о притязаниях на высокие места. На разгоне он не был первым, однако затем захватил лидерство и только наращивал преимущество. Только один лыжник сумел проиграть ему меньше 30 секунд – Егор Митрошин. Уроженец Мордовии, сейчас представляющий Ханты-Мансийск, уступил Александру 17 секунд и стал вторым.

А вот за третье место развернулась острейшая борьба, которую выиграл Иван Горбунов, полностью восстановившийся после тяжёлой травмы позвоночника. Всего 0,6 секунды ему уступил 19-летний юниор Андрей Сахаров. Этот лыжник всё чаще и чаще демонстрирует, что уже готов биться с лидерами российских лыж на равных.

В топ-6 попали также Иван Якимушкин и Илья Семиков. Места с третьего по шестое разделили всего четыре секунды!

Женскую разделку на 10 км выиграла Алина Пеклецова, которая просто шикарно проводит текущий сезон. Её преимущество было столь же неоспоримым, как и преимущество Большунова. Пеклецова в каждой дистанционной гонке доказывает, что пока ей в России равных нет.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова не смогла попасть в тройку, она четвёртая на своей профильной дистанции. Второй и третьей, соответственно, стали Арина Кусургашева, которая не входит в основной состав сборной страны и тренируется с Юрием Гуляевым в Республике Алтай, и лидер общего зачёта Кубка России Евгения Крупицкая.