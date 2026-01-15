Большунов вернулся! Раскидал всех соперников и одержал первую победу в сезоне

Скидки
Большунов одержал первую победу в сезоне, он выиграл гонку на 15 км коньком в Казани, Пеклецова тоже победила

Андрей Шитихин
Александр Большунов
Трёхкратный олимпийский чемпион готовился отдельно. Про его сборы не знала даже Вяльбе.

15 января в Казани прервалась одна из самых неожиданных серий в российских лыжах. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в первой половине сезона не одержал ни одной победы. Но сумел перезагрузиться и в первой же гонке в 2026-м раскидал всех соперников в коньковой разделке. Чемпион вернулся на первое место.

Вяльбе об отношениях с Большуновым:
Большунов до Нового года выступал не так, как привыкли его болельщики. Редкие попадания в топ-3, за победу он боролся только в одной гонке – в масс-старте в Тюмени, когда на самом финише уступил в разножке Савелию Коростелёву. Но Александр всегда прибавляет во второй половине сезона.

О том, как и где Большунов готовился, не знала и глава ФЛГР Елена Вяльбе. Во всяком случае, на пресс-конференции перед стартом этапа она заявила, что у них с Александром нет контакта после некоторых событий в публичном поле. По её информации, Большунов получал визу в Италию. Хотя сам спортсмен в соцсетях выкладывал, что находится дома в Подмосковье и тренируется на лыжне, которую сам и делает.

Кто такой Андрей Сахаров:
В гонке Большунов с первой отсечки заявил о притязаниях на высокие места. На разгоне он не был первым, однако затем захватил лидерство и только наращивал преимущество. Только один лыжник сумел проиграть ему меньше 30 секунд – Егор Митрошин. Уроженец Мордовии, сейчас представляющий Ханты-Мансийск, уступил Александру 17 секунд и стал вторым.

А вот за третье место развернулась острейшая борьба, которую выиграл Иван Горбунов, полностью восстановившийся после тяжёлой травмы позвоночника. Всего 0,6 секунды ему уступил 19-летний юниор Андрей Сахаров. Этот лыжник всё чаще и чаще демонстрирует, что уже готов биться с лидерами российских лыж на равных.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.7

В топ-6 попали также Иван Якимушкин и Илья Семиков. Места с третьего по шестое разделили всего четыре секунды!

Женскую разделку на 10 км выиграла Алина Пеклецова, которая просто шикарно проводит текущий сезон. Её преимущество было столь же неоспоримым, как и преимущество Большунова. Пеклецова в каждой дистанционной гонке доказывает, что пока ей в России равных нет.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Свободный стиль. 10 км
15 января 2026, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
24:09.4
2
Арина Кусургашева
Республика Алтай
+17.1
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+22.2

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова не смогла попасть в тройку, она четвёртая на своей профильной дистанции. Второй и третьей, соответственно, стали Арина Кусургашева, которая не входит в основной состав сборной страны и тренируется с Юрием Гуляевым в Республике Алтай, и лидер общего зачёта Кубка России Евгения Крупицкая.

В нынешнем сезоне Пеклецовой равных нет:
