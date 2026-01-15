«Первая в жизни». Российский участник Олимпиады добрался до медали Кубка мира!

Ски-альпинист Никита Филиппов стал бронзовым призёром в Куршевеле. И это за месяц до главного турнира в жизни!

Россиянин Никита Филиппов впервые в своей карьере стал призёром этапа Кубка мира по ски-альпинизму – олимпийской дисциплине, которая дебютирует на Играх-2026 в Италии. Это очень крутое достижение. И заявка на олимпийскую медаль.

Филиппов первым среди россиян пробился на Олимпиаду по спортивному принципу. В рейтинге по итогам прошлого сезона он занял девятое место и гарантировал себе участие в Играх-2026. Хотя ещё недавно казалось – ну какой ски-альпинизм, какие там у России шансы?

По итогам прошлого сезона Никита самым подробнейшим образом написал для «Чемпионата» текст о том, как он отбирался на Олимпиаду. Рассказал про полученную по ходу сезона травму, с которой пришлось бежать необходимые старты, про сауну со скандинавскими блондинками и множество других историй. В том же тексте он громко заявил о своих притязаниях на олимпийскую медаль.

Эти слова – точно не бравада. Никита при подготовке к текущему сезону бросил все силы именно на то, чтобы прокачать спринт – олимпийскую дисциплину, по формату своему проведения напоминающую лыжный спринт. Помимо собственно подготовки с отцом-тренером, он сменил часть инвентаря, прошёл необходимое количество допинг-тестов, получил нейтральный статус от международной федерации ски-альпинизма и официальное приглашение от МОК на Игры-2026.

Стартовый этап Кубка мира в США Филиппов пропустил – да и не было необходимости туда ехать. Это был последний квалификационный старт к ОИ, который для нашего парня ничего не решал. Но в Куршевель на второй этап он улетел сразу после сбора на Домбае. Только в очных баталиях с лучшими можно определить степень своей готовности.

Филиппов провёл спринт очень мощно. Он прекрасно стартовал, лидировал на первой подъёмной части, однако на лестнице чуть отстал. Затем на второй части подъёмной части смог приблизиться к двум лидерам и на спусковой спокойно удержал третье место.

Впереди оказались только лидер мирового рейтинга, главный фаворит любого спринта в ски-альпинизме испанец Ориоль Кардона и третий номер рейтинга, мощнейший француз Тибо Ансельмо. Но позади – сильнейшие швейцарцы Джон Кистлер и Арно Лиета! Стоит отметить, что Филиппов практически не проиграл соперникам на переобувании, а в ски-альпинизме это очень важно.

Для Никиты это первая во взрослой карьере медаль Кубка мира в спринте. Неудивительно, что он был самым эмоциональным после финиша, кричал и бил себя в грудь. «Бронза. Первая в жизни. Первая медаль сезона. Дальше больше», — написал Филиппов в своём телеграм-канале.

Главный старт сезона для Никиты Филиппова состоится 19 февраля. Именно в этот день в Италии пройдёт олимпийский спринт в ски-альпинизме.