Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Россиянин Никита Филиппов впервые в карьере стал призёром этапа Кубка мира по ски-альпинизму

«Первая в жизни». Российский участник Олимпиады добрался до медали Кубка мира!
Андрей Шитихин
Никита Филиппов
Комментарии
Ски-альпинист Никита Филиппов стал бронзовым призёром в Куршевеле. И это за месяц до главного турнира в жизни!

Россиянин Никита Филиппов впервые в своей карьере стал призёром этапа Кубка мира по ски-альпинизму – олимпийской дисциплине, которая дебютирует на Играх-2026 в Италии. Это очень крутое достижение. И заявка на олимпийскую медаль.

Филиппов первым среди россиян пробился на Олимпиаду по спортивному принципу. В рейтинге по итогам прошлого сезона он занял девятое место и гарантировал себе участие в Играх-2026. Хотя ещё недавно казалось – ну какой ски-альпинизм, какие там у России шансы?

А правда, что такое ски-альпинизм?
На Олимпиаде будут лыжные гонки, в которых выступают россияне. Что такое ски-альпинизм?
На Олимпиаде будут лыжные гонки, в которых выступают россияне. Что такое ски-альпинизм?

По итогам прошлого сезона Никита самым подробнейшим образом написал для «Чемпионата» текст о том, как он отбирался на Олимпиаду. Рассказал про полученную по ходу сезона травму, с которой пришлось бежать необходимые старты, про сауну со скандинавскими блондинками и множество других историй. В том же тексте он громко заявил о своих притязаниях на олимпийскую медаль.

Как Филиппов отбирался на Олимпиаду:
«Я поеду туда, чтобы победить». Первый российский лыжник отобрался на Олимпиаду-2026
Эксклюзив
«Я поеду туда, чтобы победить». Первый российский лыжник отобрался на Олимпиаду-2026

Эти слова – точно не бравада. Никита при подготовке к текущему сезону бросил все силы именно на то, чтобы прокачать спринт – олимпийскую дисциплину, по формату своему проведения напоминающую лыжный спринт. Помимо собственно подготовки с отцом-тренером, он сменил часть инвентаря, прошёл необходимое количество допинг-тестов, получил нейтральный статус от международной федерации ски-альпинизма и официальное приглашение от МОК на Игры-2026.

Стартовый этап Кубка мира в США Филиппов пропустил – да и не было необходимости туда ехать. Это был последний квалификационный старт к ОИ, который для нашего парня ничего не решал. Но в Куршевель на второй этап он улетел сразу после сбора на Домбае. Только в очных баталиях с лучшими можно определить степень своей готовности.

Как российский ски-альпинист проходил допинг-тесты:
«Хотел спросонья по башке дать». Истории про допинг-пробы от российского участника ОИ-2026
Эксклюзив
«Хотел спросонья по башке дать». Истории про допинг-пробы от российского участника ОИ-2026

Филиппов провёл спринт очень мощно. Он прекрасно стартовал, лидировал на первой подъёмной части, однако на лестнице чуть отстал. Затем на второй части подъёмной части смог приблизиться к двум лидерам и на спусковой спокойно удержал третье место.

Впереди оказались только лидер мирового рейтинга, главный фаворит любого спринта в ски-альпинизме испанец Ориоль Кардона и третий номер рейтинга, мощнейший француз Тибо Ансельмо. Но позади – сильнейшие швейцарцы Джон Кистлер и Арно Лиета! Стоит отметить, что Филиппов практически не проиграл соперникам на переобувании, а в ски-альпинизме это очень важно.

Для Никиты это первая во взрослой карьере медаль Кубка мира в спринте. Неудивительно, что он был самым эмоциональным после финиша, кричал и бил себя в грудь. «Бронза. Первая в жизни. Первая медаль сезона. Дальше больше», — написал Филиппов в своём телеграм-канале.

Главный старт сезона для Никиты Филиппова состоится 19 февраля. Именно в этот день в Италии пройдёт олимпийский спринт в ски-альпинизме.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android