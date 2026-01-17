«Ничего не меняется». Терентьев выиграл самый короткий спринт и раскритиковал трассу

Победители спринтерских гонок на этапе Кубка России – 2025/2026 в Казани Александр Терентьев и Алёна Баранова после финиша в один голос заявили, что на таких трассах к Кубку мира подготовиться невозможно. Они слишком лёгкие, и дело не в дистанции, а в рельефе.

В Казани – самая короткая спринтерская трасса в России. По официальным документам – 1162 метра. Но по времени прохождения не скажешь, что скорости здесь были запредельными, как на Кубке мира. Мужчины бежали круг примерно за три минуты, девушки – за 3.30. Для сравнения, в Тронхейме на Кубке мира мужчины бежали за примерно то же время круг 1370 м.

Другой снег, другой рельеф, другая погода – всё понятно. Однако там круг всё же на 200 м длиннее и гораздо более сложный. Неудачные выступления Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва в спринтерских квалификациях на Кубке мира говорят о том, что спортсмены просто не приспособлены к таким трассам. Но глава ФЛГР Елена Вяльбе не видит проблемы: «У нас всё по международным стандартам». А спортсмены говорят обратное.

«Видите – ничего не меняется. У нас круги не то что длинные, они лёгкие. Нет спусковых участков, где ноги так забиваются, что ты на подъём выезжаешь и уже не можешь. К сожалению, усложнение круга у нас идёт за счёт увеличения длины трассы, а не сложности прохождения.

На Кубке мира все круги короткие, но намного тяжелее, чем у нас в России. В Ижевске мы бежали за 3,20, однако это был самый лёгкий круг. Нужна сложность прохождения трассы, много поворотов, не где ты прямо просто можешь ехать, и всё», – сказал после своей победы Александр Терентьев. Он вновь повторил то, что уже говорил по ходу текущего сезона.

«Чувствуется ли разница между нашими кругами и кругами на Кубке мира? Разница колоссальная! У нас спуск прямой, поворотов нет, а там – поворот на повороте, из-за этого мы проигрываем, когда приезжаем туда, как Даша с Савелием. Думаю, когда вернёмся все мы, тоже будем проигрывать. Плюс снег кардинально разный, там быстрый, у нас – медленный», — это уже слова Алёны Барановой.

А олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что для повышения конкурентоспособности нужно возрождать спринтерскую группу, против чего также категорически выступает Елена Вяльбе.

Пока же в России бегают либо на длинных кругах, либо на коротких, но с максимально простым рельефом. Лучшими на таком круге в Казани стали, как уже было сказано, Александр Терентьев и Алёна Баранова.

Терентьев самым убедительным образом провёл все забеги и не оставил сомнений в своём превосходстве. Вызов в финале ему попытался бросить серебряный призёр ЧР-2025 в классическом спринте Владислав Осипов, однако он зашёл на финишную прямую по неудачному радиусу, и сил на самую концовку не хватило. Более того, Осипов проиграл ещё Сергею Ардашеву и Константину Тиунову и вообще остался вне тройки призёров.

Самый спорный момент в мужском спринте случился в четвертьфинале. Уже на финише Сергей Забалуев зачем-то прыгнул на лыжи Александру Большунову и помешал тому пройти напрямую в полуфинал. Забалуев сразу извинился за свой странный поступок, но жюри приняло решение о его релегации на шестое место. Большунов же отправился в полуфинал, в котором в острой борьбе и завершил борьбу.

У женщин фаворитом выглядела Наталья Крамаренко, которая отлично прошла квалификацию, а в четвертьфинале и полуфинале выигрывала ускорением на подъёме. Однако в финале этот манёвр совершила не она, а Алёна Баранова, которая одержала первую победу в сезоне. Крамаренко – вторая, Елизавета Пантрина – третья.