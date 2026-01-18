Скидки
Главная Лыжи Статьи

Коростелёв и Непряева на Кубке мира по лыжным гонкам — 2025/2026, онлайн-трансляция гонки на 10 км классикой 18 января 2026

Коростелёв снова в шаге от медали на Кубке мира. Шикарная гонка от нашего лыжника! LIVE
Михаил Чесалин
Савелий Коростелёв на Кубке мира
Забег на 10 км классикой — лучший шанс проявить себя для наших спортсменов.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 18 января, в Оберхофе (Германия) пройдут заключительные старты шестого этапа Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам. Спортсмены выявят сильнейших в гонках с раздельным стартом на 10 км классикой.

Появятся на трассе и российские лыжники. Савелий Коростелёв и Дарья Непряева в соответствии с выстроенным планом подготовки пропустили спринты в Оберхофе, но к разделке они, конечно, готовы. Воскресная гонка отлично подходит и Савелию, и Дарье. И лыжники, и их болельщики вправе рассчитывать на первую медаль наших спортсменов на Кубке мира.

Мужская гонка стартует в 12:45 мск. Женская — в 14:55.

Общий зачёт Кубка мира
Календарь гонок Кубка мира
💪 Савелий Коростелёв занял 5-е место в гонке на 10 км 🔥 Коростелёв финиширует с лучшим временем дня! ⏰ Во сколько выйдет на старт Савелий Коростелёв?
Live Михаил Чесалин

💪 Савелий Коростелёв занял 5-е место в гонке на 10 км

Всё, последний из сильных лыжников финишировал, поэтому подводим итоги гонки. Тройку призёров составили Нюэнгет (Норвегия), Нисканен (Финляндия), Вальнес (Норвегия). Савелий Коростелёв занял пятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
18 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Идёт
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
21:09.1
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+13.8
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+14.5
13:37 Михаил Чесалин

Живые эмоции Савелия сразу после финиша гонки.

13:32 Михаил Чесалин

Итальянец Элиа Барп сдвигает Савелия на третье место. Учитывая, что дальше накатывают Нюэнгет и Нисканен, можно констатировать, что медали у россиянина сегодня снова не будет. Но в награждение он попадёт!

13:30 Михаил Чесалин

Норвежец Эрик Вальнес чуть остужает наш пыл, тут же сдвигая Савелия на второе место. Но шансы на медаль есть!

13:28 Михаил Чесалин

🔥 Коростелёв финиширует с лучшим временем дня!

Даааа! Коростелёв финиширует с лучшим результатом! На 0,5 секунды обгоняет шведа!

13:27 Михаил Чесалин

И да! Коростелёв накатывает на финиш! Заочно зарубился с Халфварссоном!

13:24 Михаил Чесалин

На отметке 7,6 км Савелий Коростелёв чуть отступает от лидеров. Уже 13 секунд от Вальнеса. Неужели не попадёт наш парень сегодня в топ-3?

13:22 Михаил Чесалин

Коростелёв держит скорость лидеров — Халфварссона и норвежца Эрика Вальнеса.

Фото: Кадр из трансляции

13:18 Михаил Чесалин

К середине дистанции Коростелёв стабилизировал скорость. После первого круга (5 км) Савелий отстаёт на 7,6 секунды от лидирующего Халфварссона. Неплохо, но хочется верить, что второй круг россиянин пройдёт мощнее.

13:12 Михаил Чесалин

На отсечке 2,6 км Коростелёв уступает около 7 секунд лидирующему Хальфварссону.

13:11 Михаил Чесалин

Савелий Коростелёв — восьмой на разгоне. Немного настораживает, но выводы делать рано.

13:09 Михаил Чесалин

Стартовал Савелий Коростелёв!

Следим за российским спортсменом! Его ориентиры — норвежец Филип Скари и швед Калле Хальфварссон. Но, конечно, Савелий сам должен задавать для всех ориентиры.

12:51 Михаил Чесалин

Гонка в Оберхофе тем временем началась. Но в первых стартовых номерах претендентов на медали нет. Коростелёв откроет группу лидеров, и уже на его время будут ориентироваться соперники из Норвегии и других стран.

12:48 Михаил Чесалин

Вот как сам Савелий прокомментировал своё выступление на «Тур де Ски» в эфире телепрограммы «Лыжная страны». Оценка, кажется, вполне позитивная, учитывая ситуацию, в которой оказались россияне.

Итог тура – хороший. Всё классно, но осадок остался. Есть понимание, что, если улучшить спринт, то за тройку можно бороться. На Олимпиаде можно бороться за медаль. Непопулярное мнение – на Олимпиаде проще. Пока не хватает опыта прохождения спусков, нужно больше агрессии.
12:44 Михаил Чесалин

Напомним, что Савелий приехал в Оберхоф после в целом удачного выступления на «Тур де Ски» в Италии. Да, спринты там получились не очень хорошо, но на дистанции россиянин был в порядке.

На финальной гонке в гору Коростелёв занял четвёртое место! И в общем зачёте многодневки оказался в топ-10! Для первого восхождения и первого подобного старта результат потрясающий!

Самая яркая гонка Савелия на Кубке мира:
Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
12:40 Михаил Чесалин

⏰ Во сколько выйдет на старт Савелий Коростелёв?

Мужская гонка начнётся уже в 12:45, но у нас будет время чуть выдохнуть до старта россиянина.

Савелий Коростелёв стартует в 13:06 по Москве под 42-м номером.

12:36 Михаил Чесалин

Привет, друзья! Начинаем большой лыжный день! Савелий Коростелёв и Дарья Непряева снова в бою! И, прямо скажем, мы все верим, что сегодня они будут сражаться с сильнейшими соперниками за медали. «Десятка» классическим стилем — это именно та дистанция, где прорыв в топ-3 возможен.

Комментарии
