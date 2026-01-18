Забег на 10 км классикой — лучший шанс проявить себя для наших спортсменов.

Коростелёв снова в шаге от медали на Кубке мира. Шикарная гонка от нашего лыжника! LIVE

В воскресенье, 18 января, в Оберхофе (Германия) пройдут заключительные старты шестого этапа Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам. Спортсмены выявят сильнейших в гонках с раздельным стартом на 10 км классикой.

Появятся на трассе и российские лыжники. Савелий Коростелёв и Дарья Непряева в соответствии с выстроенным планом подготовки пропустили спринты в Оберхофе, но к разделке они, конечно, готовы. Воскресная гонка отлично подходит и Савелию, и Дарье. И лыжники, и их болельщики вправе рассчитывать на первую медаль наших спортсменов на Кубке мира.