Коростелёв снова в шаге от медали на Кубке мира. Шикарная гонка от нашего лыжника! LIVE

В воскресенье, 18 января, в Оберхофе (Германия) пройдут заключительные старты шестого этапа Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам. Спортсмены выявят сильнейших в гонках с раздельным стартом на 10 км классикой.
Появятся на трассе и российские лыжники. Савелий Коростелёв и Дарья Непряева в соответствии с выстроенным планом подготовки пропустили спринты в Оберхофе, но к разделке они, конечно, готовы. Воскресная гонка отлично подходит и Савелию, и Дарье. И лыжники, и их болельщики вправе рассчитывать на первую медаль наших спортсменов на Кубке мира.
Мужская гонка стартует в 12:45 мск. Женская — в 14:55.
💪 Савелий Коростелёв занял 5-е место в гонке на 10 км
Всё, последний из сильных лыжников финишировал, поэтому подводим итоги гонки. Тройку призёров составили Нюэнгет (Норвегия), Нисканен (Финляндия), Вальнес (Норвегия). Савелий Коростелёв занял пятое место.
Живые эмоции Савелия сразу после финиша гонки.
Итальянец Элиа Барп сдвигает Савелия на третье место. Учитывая, что дальше накатывают Нюэнгет и Нисканен, можно констатировать, что медали у россиянина сегодня снова не будет. Но в награждение он попадёт!
Норвежец Эрик Вальнес чуть остужает наш пыл, тут же сдвигая Савелия на второе место. Но шансы на медаль есть!
🔥 Коростелёв финиширует с лучшим временем дня!
Даааа! Коростелёв финиширует с лучшим результатом! На 0,5 секунды обгоняет шведа!
И да! Коростелёв накатывает на финиш! Заочно зарубился с Халфварссоном!
На отметке 7,6 км Савелий Коростелёв чуть отступает от лидеров. Уже 13 секунд от Вальнеса. Неужели не попадёт наш парень сегодня в топ-3?
Коростелёв держит скорость лидеров — Халфварссона и норвежца Эрика Вальнеса.
Фото: Кадр из трансляции
К середине дистанции Коростелёв стабилизировал скорость. После первого круга (5 км) Савелий отстаёт на 7,6 секунды от лидирующего Халфварссона. Неплохо, но хочется верить, что второй круг россиянин пройдёт мощнее.
На отсечке 2,6 км Коростелёв уступает около 7 секунд лидирующему Хальфварссону.
Савелий Коростелёв — восьмой на разгоне. Немного настораживает, но выводы делать рано.
Стартовал Савелий Коростелёв!
Следим за российским спортсменом! Его ориентиры — норвежец Филип Скари и швед Калле Хальфварссон. Но, конечно, Савелий сам должен задавать для всех ориентиры.
Гонка в Оберхофе тем временем началась. Но в первых стартовых номерах претендентов на медали нет. Коростелёв откроет группу лидеров, и уже на его время будут ориентироваться соперники из Норвегии и других стран.
Вот как сам Савелий прокомментировал своё выступление на «Тур де Ски» в эфире телепрограммы «Лыжная страны». Оценка, кажется, вполне позитивная, учитывая ситуацию, в которой оказались россияне.
Итог тура – хороший. Всё классно, но осадок остался. Есть понимание, что, если улучшить спринт, то за тройку можно бороться. На Олимпиаде можно бороться за медаль. Непопулярное мнение – на Олимпиаде проще. Пока не хватает опыта прохождения спусков, нужно больше агрессии.
Напомним, что Савелий приехал в Оберхоф после в целом удачного выступления на «Тур де Ски» в Италии. Да, спринты там получились не очень хорошо, но на дистанции россиянин был в порядке.
На финальной гонке в гору Коростелёв занял четвёртое место! И в общем зачёте многодневки оказался в топ-10! Для первого восхождения и первого подобного старта результат потрясающий!
⏰ Во сколько выйдет на старт Савелий Коростелёв?
Мужская гонка начнётся уже в 12:45, но у нас будет время чуть выдохнуть до старта россиянина.
Савелий Коростелёв стартует в 13:06 по Москве под 42-м номером.
Привет, друзья! Начинаем большой лыжный день! Савелий Коростелёв и Дарья Непряева снова в бою! И, прямо скажем, мы все верим, что сегодня они будут сражаться с сильнейшими соперниками за медали. «Десятка» классическим стилем — это именно та дистанция, где прорыв в топ-3 возможен.