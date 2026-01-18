Скидки
Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани, Ардашев почти улетел в овраг

Большунов выиграл свою любимую гонку! Победу он отпраздновал с женой и дочкой
Андрей Шитихин
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России
Лидер Кубка России Сергей Ардашев в скиатлоне упал и едва не улетел в овраг.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал вторую победу в текущем сезоне. В Казани на этапе Кубка России – 2025/2026 он выиграл скиатлон на 20 км, в своём стиле убежав в отрыв на высокой дистанционной скорости.

Большунов до Нового года не взял ни одной гонки, но после отдыха – уже две. Сначала Александр очень уверенно забрал коньковую разделку на 15 км, а в заключительный день умчался от конкурентов в скиатлоне.

В спринте Большунов пока без призов:
Александр признавался, что скиатлон – его любимая гонка. Он выиграл эту дисциплину на ЧМ-2021, победил на Олимпиаде-2022, да и вообще за последние пять лет проиграл только две подобные гонки.

Перед победным чемпионатом мира Большунов стал пятым на этапе Кубка мира в Лахти, а в прошлом году на этапе Кубка России в Казани из-за столкновения с Иваном Горбуновым остался лишь 23-м. В остальных 13 гонках на разных турнирах Большунов был первым.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
18 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
46:51.7
2
Илья Семиков
Республика Коми
+17.1
3
Иван Якимушкин
Тюменская область
+17.2

Почти все гонки Большунов выиграл в одном стиле – находил момент для решающего рывка и не доводил дело до финишных разборок. На этот раз Александр убежал от конкурентов на предпоследнем круге почти сразу после того, как из-за падения едва не улетел в овраг лидер общего зачёта Кубка России Сергей Ардашев.

Большунов внешне не ускорялся, однако сильно увеличил дистанционную скорость, и соперники сдались. Победу Александр праздновал с женой и дочкой, появление которых на стадионе стало для него приятным сюрпризом.

А вот на дистанции Большунов начал выигрывать:
За второе и третье места шла настоящая рубка сначала среди большой группы, а потом среди троих – Илья Семиков, Иван Якимушкин и Антон Тимашов разбирались на финишной прямой в разножке. Третьим лишним оказался Тимашов, который сотые доли уступил Семикову и Якимушкину.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
18 января 2026, воскресенье. 10:15 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
54:23.1
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+1.9
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+31.5

У женщин борьба шла между лидером общего зачёта Евгенией Крупицкой и лидером дистанционного зачёта Алиной Пеклецовой. Девушки убежали от остальных почти сразу после переобувания на коньковые лыжи. Пеклецова предпринимала попытки отрыва, но Крупицкая спокойно отбила все атаки, а на финише оказалась сильнее.

Третье место заняла Екатерина Смирнова, для которой это первое в сезоне попадание на пьедестал.

