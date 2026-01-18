Коростелёв прописался в числе лучших в мире. На Олимпиаде ждём прорыва?

Российский лыжник стал пятым в классической разделке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Савелий Коростелёв очень сильно провёл гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Оберхофе. Российский лыжник показал пятый результат в своей профильной гонке, и это очень круто. Можно ли ждать от него прорыва в медали на Олимпиаде в Италии? Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что именно этого и ждёт. Как и сам спортсмен.

Коростелёв стартовал 42-м. По факту все основные соперники стартовали за ним. Но за пять минут перед ним в гонку убежал шведский пенсионер Калле Хальфварссон, который не проходит в состав национальной команды. Он попал на Кубок мира только потому, что в Оберхоф не приехали основные силы шведской сборной.

Удивительно, но Хальфварссон провёл гонку просто шикарно. Калле лидировал практически на всех отсечках. Именно его время было ориентиром для остальных. В первую очередь для Савелия. Россиянин очень чётко шёл по своей раскладке. Он проигрывал Хальфварссону на первой половине дистанции, однако затем начал сокращать отставание и на финише вырвал у Калле 0,5 секунды!

В минуте от Коростелёва стартовал норвежский спринтер Эрик Вальнес, который классическую десятку также бегает отлично. Вальнес бежал сильнее Савелия и в итоге выиграл у российского парня 10 секунд. Опередил Коростелёва и его итальянский приятель Элиа Барп, с которым Савелий несколько раз в сезоне пересекался на тренировочных сборах.

Быстрее пробежали также финн Ийво Нисканен, который всегда оживает к Олимпиадам, и норвежец Мартин Нюэнгет, который и считался главным фаворитом. Нюэнгет уверенно победил, но финишный отрезок в исполнении Савелия был очень хорош.

Жаль, что классической разделки не будет на Олимпиаде. В Валь-ди-Фьемме разделку побегут коньковым стилем. Однако то, что Коростелёв довольно быстро вписался в число сильнейших лыжников мира – несомненно. Да, Савелий показал один результат с Хальфварссоном, сидевшим в бункере и даже на шведских «водокачках» не блиставшим.

Но Калле бился за последний олимпийский шанс, а Коростелёв уже целенаправленно готовится к Олимпиаде. Пятое место на этапе Кубка мира – классный результат вне зависимости от состава участников.