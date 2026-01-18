Непряева не справилась со сложной трассой. Россиянка — вне десятки лучших на Кубке мира

Российская лыжница Дарья Непряева не смогла повторить результат Савелия Коростелёва и побороться за место в десятке сильнейших на классической разделке на 10 км на этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Оберхофе. Она финишировала лишь 16-й, но опередила несколько сильных соперниц.

Классическая разделка – не самая удобная гонка для Непряевой. На коньковой дистанции у Дарьи было бы больше шансов. Однако коньковая десятка будет на Олимпиаде, а пока – только подготовка. Россиянка провела классику в Оберхофе не блестяще, но и не провально. Непряева очень хорошо выглядела на первом круге, однако просто «капнула» на втором. Коростелёв как раз второй круг и последний километр пробежал очень мощно.

Вряд ли именно такую раскладку Дарья планировала вместе с тренером Егором Сориным, который поддерживал спортсменку, находясь с болельщиками. Не хватило сил на второй круг на довольно непростой трассе. Это не Казань, где просто прямые спуски и такие же подъёмы, где все упираются друг в друга. Помимо собственно рельефа трасса ещё и разбита была к женской гонке. Но без таких гонок невозможно прогрессировать, ведь только в такой борьбе можно увидеть свои слабые места.

Непряева опередила нескольких сильных лыжниц – норвежку Тириль Венг, финку Кристу Пярмякоски, американку Рози Бреннан. Да, все они очень далеки от своих лучших кондиций, но всё же. При этом все те, кто могли быть выше Дарьи, выше и оказались, Выше головы россиянка не прыгнула. Однако пусть это случится на Олимпиаде.

Гонку выиграла шведка Моа Илар, которая идёт второй в общем зачёте Кубка мира. Казалось, что у неё вообще нет соперниц в борьбе за победу, но австрийка Тереза Штадлобер сумела сократить большое отставание и на финише уступила всего лишь 0,7 секунды! Она самым фантастическим образом провела концовку. Третьей стала победительница спринта шведка Йонна Сундлинг.

А вот лидер Кубка мира американка Джессика Диггинс стала четвёртой и на финиш приехала с окровавленной рукой, не избежав контакта с жёстким снегом.