«Ноги ватные – как дальше бежать?» Российский ски-альпинист – о первой медали Кубка мира

Российский ски-альпинист Никита Филиппов впервые в своей карьере завоевал медаль на этапе Кубка мира. В олимпийской дисциплине спринт в Куршевеле он стал третьим, уступив только настоящим титанам. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Филиппов рассказал о деталях победы и о последних этапах подготовки к Олимпиаде-2026, куда он отобрался первым из россиян.

— Главные выводы после первой в карьере медали в спринте?

— Теперь совершенно точно понятно, что мои соперники – тоже люди, а не какие-то роботы. С ними возможно соперничать на таком уровне и очень интересно это делать, а местами даже легко. Когда я прошёл квалификацию, ноги были настолько ватными, что даже испугался – а как забеги бежать? Но уже в четвертьфинале понял, что запас есть, бегу как дома, контролируя соперников. Конечно, ещё стоит поработать над экономичностью забегов, чтобы беречь силы под финал. Но как тут поберечь, когда я в такой полуфинал попал? У нас был самый быстрый забег, мы с Ориолем Кардоной выбежали из 2.40 – это лучшее время дня в итоге было.

Подготовительная работа была проделана хорошая. Я себя так и настраивал, чтобы всё внимание уделить только спринту. Это даёт свои плоды. Если смотреть на мои прошлые сезоны, надеюсь, тенденция по набору формы продолжится и сейчас. Я никогда не форсирую подготовку к первому этапу Кубка мира, в котором участвую, а дальше должно быть ещё легче и быстрее. Мне понравился мой бег. И не только мне, но и отцу-тренеру и друзьям. Все говорят, что я стал бежать более плавно, эффективно и экономично.

— Ты проиграл главным конкурентам на лестнице и сказал, что она не под тебя. Это вообще можно как-то натренировать? И есть ли в ски-альпинизме «лестничный» стандарт?

— На самом деле, организаторы каждого этапа сами решают, как сделать пеший участок. Кто-то делает лестницу, а кто-то просто посыпает заратраченный снег солью, чтобы сделать его максимально жёстким, и вырубает небольшие углубления, куда можно поставить ногу. Например, в Азербайджане именно так и было. Никакого стандарта нет в плане лестниц. В Куршевеле лестница была очень крутой, не под мой шаг. Мне больше нравится, когда уклон чуть попроще, чтобы можно было самому темп контролировать.

Натренировать их можно. Я, честно признаюсь, тренировал более плоские ступени с уклоном примерно в 20%. А в Куршевеле уклон ступеней был больше 30%. Очень крутая лестница. Может, на видео это и не так заметно было, но на деле сложно. Я там даже споткнулся в финале. К счастью, это не стало критичным. Самое главное – нужно научиться бежать через ступень. Когда бежишь по каждой ступени, то слишком частишь и не можешь бежать нормально. А когда бежишь через ступень, движения сильно замедляются. Я говорю про себя. Старался бежать один шаг через ступень, потом один-два шага по каждой ступени, потом снова через ступень.

— В прошлом году в Бормио был тестовый этап на олимпийской трассе. Она тебе подходит? Какие там ступени?

— Да, у нас был тестовый этап в Бормио, но трасса будет немного изменена. Я примерно понимаю, что там будет в плане рельефа. Главное изменение – организаторы обещали сделать контруклоны поменьше. Ступени там будут обычные, по ним можно бежать, как по склону. В целом мне такая трасса подходит. Но я так скажу – если ты в форме, если «на ноге», то нет разницы, по какой трассе бежать. Тебе всё будет удобно и комфортно.

— Испанец Ориоль Кардона, который выигрывает всё подряд, это – Клебо в ски-альпинизме?

— Да, очень точное сравнение. Он уже очень долго на вершине в ски-альпинизме, а спринт – его коронная дисциплина. В спринте Ориоль знает всё. Он выигрывает даже тогда, когда кажется, что это невозможно. На тоненького, но именно Ориоль оказывается впереди. Однако, как я уже сказал, бороться на равных можно со всеми.

Кстати, что он, что Тибо Ансельмо, который в Куршевеле стал вторым, такие интроверты, малоразговорчивые, все в себе. Да и вообще, спринтеры в основном именно такого плана люди. Но в полуфинале Кардона мне что-то громкое крикнул, когда я его подрезал и чуть вытеснил. Не ожидал он явно, что молодой русский парень так с ним себя поведёт. Впрочем, уже после окончания финала (видео финала можно посмотреть здесь) никаких претензий не было, все друг друга поздравили.

Дистанционщики, у которых коронка – вертикальная гонка, совсем другие. Общительные, веселые. Ко мне парни подходили, поздравляли. По их мнению, самое сложное – впервые пробиться в тройку лучших, а дальше пойдёт намного проще. Ну, посмотрим (улыбается).

— Ты уже второй сезон выступаешь в нейтральном статусе. По сравнению с прошлым сезоном ограничений не добавилось?

— Нет, больших ограничений нет. Нас собирали представители международной федерации и подчеркнули, что у нас такие же права, как и у остальных. Ограничения накладываются только на одежду и высказывания, в этом нужно соблюдать аккуратность.

— В сборной России все спортсмены получили нейтральный статус?

— Да, конечно. Помимо меня, это Андрей Фёдоров, Павел Якимов, Александр Антонов, Даниил Слушкин, Ирина Рачинская, Ирина Умницына, Дарья Зинченко. Кроме того, нейтральные статусы получили наши тренеры Дмитрий Брегеда и Владислав Андреев, наш тим-лидер. Так что организационные вопросы теперь решаются намного быстрее.

— Ты будешь участвовать во всех этапах Кубка мира до Олимпиады?

— Да, мы командой на арендованном микроавтобусе переехали в Андорру, где пройдёт следующий этап. Как раз есть время, чтобы подготовиться и потренироваться в месте проведения. Вертикальную гонку в Андорре не побегу, только спринт. Затем переедем в Испанию, где пройдёт последний перед Олимпиадой этап Кубка мира. Ну а после Игр, конечно, хотелось бы выступить и на оставшихся этапах, но там всё по ситуации.

— Была информация, что у тебя могут возникнуть проблемы с визой. Это правда?

— Сейчас я путешествую по шенгенской мультивизе, срок действия которой заканчивается как раз во время Олимпийских игр. Но на днях мне должны дать новую мультивизу.