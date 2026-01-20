Чемпион или хулиган? Какой Большунов круче для российских лыжных гонок?

Ответ кажется очевидным. Но на самом деле есть о чём подумать.

Александр Большунов начал 2026 год с двух побед на этапе Кубка России в Казани. С побед убедительных, одержанных в фирменном стиле. Причём это его первые победные гонки в текущем сезоне. До этого он и в тройку лучших не всегда попадал. Проигрывал и был крайне недоволен. Прежде всего собой.

В декабре про Большунова говорили в ином ключе. Был мощный медийный всплеск интереса к Кубку России по лыжным гонкам после инцидента между Большуновым и Бакуровым. Кажется, поступок трёхкратного олимпийского чемпиона на этапе в Кировске обсудили примерно все: от болельщиков с дивана до психологов и экспертов в боевых единоборствах. Однако всплеск этот быстро сошёл на нет, что вполне естественно в современном мире. Впрочем, и на пике своём обсуждались не лыжные гонки, а поведение Большунова.

Но что же в сухом остатке?

Люди узнали имя лыжника Александра Бакурова. Узнали и стали забывать — при всём уважении, у него пока нет значимых достижений.

Увидели, что Большунов не робот для побед, а человек, которому сложно было сдерживать эмоции на фоне осознания, что на Олимпиаду он не едет.

Федеральный канал лишился возможности взять комментарий у суперзвезды мировых лыж, и непонятно, что должно случиться, чтобы ситуация изменилась.

Однако самое главное – такого внимания к российским лыжам не было давно. Со времён Олимпиады в Пекине, кажется. Правда, там поводы были другие.

Хорошо ли это? Сложно сказать. Наверное, в моменте кто-то узнал о том, что вообще есть Кубок России по лыжным гонкам и там кипят страсти. Но, пожалуй, сильный, побеждающий Большунов для наших лыж всё-таки ценнее.

Так или иначе, все соперники стремятся его обыграть. Однако обыграть именно сильного Большунова. Тогда можно сказать, что и собственный уровень вырос. Обыграть такого Большунова, как в начале сезона – не узнать о себе ничего.

Даже проиграть сильному Большунову порой полезнее, чем обыграть Большунова, находящегося в поиске своей формы. Как минимум понятно, куда стремиться. Российские лыжники (за исключением пары человек) лишены возможности сравнивать свои силы с мировыми лидерами, но очевидно, что уровень сильнейшего Большунова сопоставим с теми же норвежцами. Вот и мерило – каждый может понять, где бы он примерно был на Кубке мира.

Российские лыжные гонки крутятся вокруг Большунова – это факт. Если он побеждает – о нём говорят.

Проигрывает – о нём говорят. Показывает свои эмоции – о нём снова говорят. Так как вы думаете, какой Большунов в таком случае для наших лыж важнее? Всё-таки чемпион или хулиган?

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.