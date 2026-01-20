Третий лыжник из России получил нейтральный статус. Он может выступить и на Олимпиаде!

Почти сразу после заявления главы ФЛГР Елены Вяльбе о том, что нейтральный статус больше никто из российских лыжников не получит, Международная федерация, словно решив её потроллить, выдала статус Никите Денисову.

И теперь у него есть реальный шанс выступить на Олимпиаде!

Но кто он вообще такой?

«Знал, что прохожу по критериям»

Денисов подал заявку на нейтральный статус вместе с основной массой спортсменов сборной России и получил от FIS предложение заполнить анкету. После отправки анкеты в ответ ему пришло предложение оплатить необходимый взнос, чтобы заявка была рассмотрена. Никита внёс средства, и вскоре FIS одобрила заявку третьего российского лыжника.

«Знал, что я прохожу по всем критериям, которые обозначили в FIS. У меня есть международные пробы, я студент, не служу и никогда не служил в вооружённых силах. Понимал, что прохожу, однако одновременно мой результат пока не позволяет выступать на Кубке мира. Но я решил, что нужно довести дело до конца. Всё-таки в спорте может произойти все что угодно. Подумал, что буду дураком, если откажусь от такой возможности. Счёт на оплату пришёл прямо перед новогодними праздниками, 26 или 27 декабря. Все банки не работали, поэтому у меня просто не было возможности оплатить. Только на прошлой неделе смог закрыть этот вопрос», – рассказал Денисов Sport24.

Кто такой Никита Денисов?

Денисов – сын бывшего лыжника сборной России и известного на Алтае бизнесмена Виталия Денисова, бронзового призёра чемпионата мира 2001 года в Лахти (Финляндия). Никита же в 2022-м вместе с Савелием Коростелёвым, Александром Ившиным и Никитой Родионовым выиграл эстафету на чемпионате мира среди юниоров в Норвегии. На том же чемпионате он стал третьим в коньковом масс-старте на 30 км, уступив Ившину и Коростелёву.

В юниорском возрасте Денисов-младший был одним из лидеров нового поколения российских лыжников. Однако переход во взрослую группу к Юрию Бородавко не привёл его к топ-результатам. Никита не выиграл ни одной личной гонки даже на первенствах по своему возрасту, да и в призы попал всего один раз, а про результаты на взрослом уровне лучше и не говорить. Это результаты не самого сильного спортсмена скромной региональной команды.

По окончании прошлого сезона Денисов покинул группу Бородавко и перешёл к Егору Сорину. Критерий он выполнил – победа на первенстве России в эстафете. Впрочем, как сказал один из тренеров национальной команды, критерии выполняют намного больше людей, чем находятся в сборной.

Никита Денисов Фото: РИА Новости

Во время тренировочных сборов в Европе вместе со всей группой Никита Денисов сдал допинг-тест, взятый представителями международного агентства по заказу FIS. По всем критериям Никита прошёл, вот только его результаты оставляют желать лучшего, но это уже другой вопрос.

У Денисова есть шансы выступить на Олимпиаде?

В ближайшее время Никита Денисов должен вылететь в Швейцарию, где пройдёт последний перед Олимпиадой этап Кубка мира в Гомсе.

Однако есть ли у него шансы выступить на Олимпиаде?

Вроде бы и нет, ведь квоты заработали Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Но квоты не являются именными, просто их количество для наших спортсменов ограничено формулой 1+1. И вот тут кроется лазейка. В данное время юристы ведут консультации с FIS по следующему вопросу: можно ли по одной квоте выступить разным спортсменам?

Сам Никита не верит, что выступит на Олимпиаде: «Скорее всего, пролетаю мимо Олимпиады». Денисов — после получения нейтрального статуса

Условно, Савелий бежит коньковую разделку, скиатлон и марафон, а Никита – спринт. Если такое возможно, исключать участие Денисова в Олимпиаде нельзя. Более того, в таком случае, вероятно, появится подмена и у Дарьи. По информации «Чемпионата», в настоящий момент готовятся документы на спортсменку, которая тренируется в региональной команде, но ранее входила в основной состав сборной России.

Справедливости ради, и Коростелёва с Непряевой называть участниками Олимпиады пока рано: на сайте пока МОК нет подтверждения, что лыжникам отправлено приглашение участвовать в Играх и это приглашение принято.

Ждём официальной информации.