Кто самый крутой атлет в истории зимних видов спорта? Правильный ответ вас удивит!

В олимпийском зимнем сезоне-2025/2026 лыжник Йоханнес Клебо преодолел порог в 100 побед на этапах Кубка мира. Этот факт по большому счёту никого не удивил – все и так понимали, что норвежец входит в когорту великих.

Достижение Клебо заставило нас задаться вопросом – а кто же тогда самый сильный в истории зимних видов спорта? У кого побед больше всех?

Мы решили это проверить. Методика сравнения проста: суммируем победы в личных видах на высочайшем уровне (на Олимпиадах, чемпионатах мира и этапах Кубка мира) без разделения турниров по значимости. Таким образом, признание получают и те спортсмены, которым не везло на главных стартах, но которые на протяжении всей своей карьеры расправлялись с сильнейшими соперниками. И, скорее всего, получившийся рейтинг вас удивит.

Итак, топ-10 самых крутых чемпионов-зимников. Поехали!

🔴 №10. Терезе Йохауг

Терезе Йохауг Фото: Maja Hitij/Getty Images

Возраст: 37 лет (завершила карьеру).

Страна: Норвегия.

Вид спорта: лыжные гонки.

Всего побед в личных видах: 91 (3 + 10 + 78).

Йохауг успела уйти из спорта дважды. Во второй и, видимо, в последний раз – после не очень-то удачного домашнего чемпионата мира – 2025 в Тронхейме. Она выиграла три личные гонки на Олимпиадах, ещё 10 – на чемпионатах мира, а также успела стать мамой, пока была спортсменкой. Все знают, что Терезе – сверхчеловек, и цифры в очередной раз это подтверждают.

🔴 №9. Йоханнес Бё

Йоханнес Бё Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Возраст: 32 года (завершил карьеру).

Страна: Норвегия.

Вид спорта: биатлон.

Всего побед в личных видах: 91 (3 + 12 + 76).

Йоханнес Бё удивил мир, решив уйти из спорта за год до Олимпиады, на которой мог бы одержать ещё несколько знаковых побед. Болельщики верили, что он побьёт все рекорды Бьорндалена, но ещё на несколько сезонов Йосю не хватило. Тем не менее, выиграв три личных золота на Олимпиадах и одержав 12 личных побед на чемпионатах мира, он ворвался в топ-10.

🔴 №8. Ингемар Стенмарк

Ингемар Стенмарк Фото: Getty Images

Возраст: 69 лет (завершил карьеру).

Страна: Швеция.

Вид спорта: горнолыжный спорт.

Всего побед в личных видах: 93 (2 + 5 + 86).

Легенда горных лыж уже давным-давно не соревнуется, но благодаря своим рекордам остаётся в поле зрения чемпионов дня сегодняшнего. Швед Стенмарк удерживал «вечный» рекорд по количеству побед на Кубке мира с 1989 по 2023 год. И, кстати, олимпийских побед у него могло быть и больше. В 1984 году Стенмарк пропустил Олимпиаду, потому что Международная федерация лыжных видов спорта посчитала неправильным, что спортсмен получал деньги от рекламных контрактов напрямую, а не через национальную федерацию.

🔴 №7. Уле-Эйнар Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Возраст: 51 год (завершил карьеру).

Страна: Норвегия.

Вид спорта: биатлон, лыжные гонки.

Всего побед в личных видах: 96 (5 + 11 + 80).

Бьорндален – легенда! Его карьера до сих пор является примером для остальных. Ну кто ещё мог бегать в 44 года и при этом обыгрывать более молодых соперников? Только он! А ещё важно заметить, что в биатлоне великий Уле-Эйнар одержал только 95 побед. Ещё одно золото он забрал на Кубке мира по лыжным гонкам, выиграв в ноябре 2006-го индивидуальную гонку на 15 км!

🟢 №6. Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо Фото: Lars Baron/Getty Images

Возраст: 29 лет (продолжает выступать).

Страна: Норвегия.

Вид спорта: лыжные гонки.

Всего побед в личных видах: 104 (2 + 7 + 95).

Клебо – атлет в самом расцвете сил. Ему нет и 30 лет, а он уже вплотную подобрался к топ-5. Если его не сразит вирус внезапного завершения карьеры, бушующий в Норвегии в последний год, то Йоханнес вполне может переписать всю историю рекордов в зимних видах спорта. Впереди у него Олимпиада в Милане и, хочется верить, ещё несколько ярких сезонов с обилием побед.

🔴 №5. Конни Кисслинг

Конни Кисслинг Фото: Blick/Getty Images

Возраст: 64 года (завершила карьеру).

Страна: Швейцария.

Вид спорта: фристайл.

Всего побед в личных видах: 108 (1 + 1 + 106).

Швейцарская спортсменка, блиставшая в 80-х годах прошлого века, выиграла лишь одно золото Олимпиады, зато является 10-кратной (!) победительницей общего зачёта Кубка мира. Её конёк – комбинация, куда входили могул, лыжный балет и акробатика. Великолепная Конни выступала на высочайшем мировом уровне всего 11 лет, но равных ей на мировой арене просто не было.

🟢 №4. Микаэль Кингсбери

Микаэль Кингсбери Фото: David Ramos/Getty Images

Возраст: 33 года (продолжает выступать).

Страна: Канада.

Вид спорта: фристайл.

Всего побед в личных видах: 110 (1 + 9 + 100).

Кингсбери нет равных в могуле. Он девять раз выигрывал общий зачёт Кубка мира по фристайлу и 13 раз – отдельно в могуле (это абсолютный рекорд). Он выиграл более 50% гонок, в которых принимал участие. Удивительно, что при этом у него только одно золото Олимпиады, добытое в Пекине в 2022-м. Впрочем, Микаэль имеет все шансы улучшить статистику.

🟢 №3. Микаэла Шиффрин

Микаэла Шиффрин Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Возраст: 30 лет (продолжает выступать).

Страна: США.

Вид спорта: горнолыжный спорт.

Всего побед в личных видах: 116 (2 + 7 + 107).

Американская горнолыжница много мучилась из-за травм, но выходила на склон вновь и вновь. Она пять раз завоёвывала «Глобус», однако пока только дважды стала олимпийской чемпионкой. Спортсменке такого уровня нужно ещё больше побед на Играх. Её копилка может пополниться уже в феврале 2026 года в Италии, а пока Микаэла ставит рекорды на этапах Кубка мира. Именно она в 2023-м побила «вечный» рекорд Стенмарка по количеству побед.

🔴 №2. Марит Бьорген

Марит Бьорген Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Возраст: 45 лет (завершила карьеру).

Страна: Норвегия.

Вид спорта: лыжные гонки.

Всего побед в личных видах: 119 (5 + 12 + 102).

Великая норвежская лыжница по праву находится среди лучших представителей зимних видов спорта. За 18 сезонов она одержала немыслимые 119 побед. В активе Марит также четыре «Больших хрустальных глобуса», четыре серебра и три бронзы Олимпиад, а также восемь серебряных и бронзовых наград с чемпионатов мира. Она ушла из спорта после Игр в Пхёнчхане в 2018-м, где завоевала 15-ю олимпийскую награду и установила рекорд по этому показателю, опередив Уле-Эйнара Бьорндалена.

🔴 №1. Гунда Ниман-Штирнеман

Гунда Ниман-Штирнеман Фото: Bongarts/Getty Images

Возраст: 59 лет (завершила карьеру).

Страна: ГДР, Германия.

Вид спорта: конькобежный спорт.

Всего побед в личных видах: 120 (3 + 19 + 98).

Гунда – одна из сильнейших спортсменок в истории конькобежного спорта. В 1990-х ей не было равных на средних и длинных дистанциях. Представительница Восточной и Объединённой Германии в период с 1990-го по 2001-й установила 18 мировых рекордов и была признана лучшей конькобежкой XX века. Гунда готовилась выступить на Олимпиаде-2006 в Турине, но, увы, лишилась возможности красиво завершить карьеру из-за травмы спины.