Драма в Сыктывкаре: главный фаворит спринта сломала лыжу, а запасной не нашлось

Классический спринт на седьмом этапе Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в морозном Сыктывкаре получился драматичным. Главные претенденты на победу даже в финал не пробились, а спортсмен, который выбил из борьбы Александра Большунова, не вышел на старт полуфинала.

Но победители безупречны – Елизавета Пантрина и Иван Горбунов отлично провели гонки.

Алёна Баранова Фото: РИА Новости

В женском спринте главным фаворитом была Алёна Баранова. Лидер спринтерского зачёта Кубка России, которая в Казани неделю назад одержала наконец первую победу в сезоне. В Сыктывкаре она шикарно провела квалификацию, выиграв у ближайшей соперницы более семи секунд!

Но в четвертьфинале случилось то, что на спринтах случается крайне редко. Во время ускорения на подъёме Баранова сломала лыжу – даже многочисленные повторы не дали точного ответа, что именно произошло.

ВИДЕО

Со стороны показалось, что Алёна задела лыжей собственную палку, и одна лыжа почти наполовину въехала под другую, а потом под давлением сломалась. Баранова пыталась продолжить гонку, доехала на сломанной лыже до места, где стояли тренеры, и вместе с Юрием Бородавко отчаянно кричала: «Лыжу, лыжу дайте!»

Но лыж ни у кого не было. Спринт не та гонка, где спортсмен, сломав лыжу, может рассчитывать на то, чтобы достать убежавших вперёд соперников. Хотя сама Алёна после финиша сказала, что смогла бы побороться, если бы быстро поменяла инвентарь.

Эта поломка ей очень дорого обошлась. До Сыктывкара Баранова лидировала в спринтерском зачёте, но теперь отдаст красную майку Елизавете Пантриной. Тюменская лыжница отлично прошла все забеги. Она выигрывала одним манёвром – ускорялась на финише перед выходом на последнюю прямую и далее работала изо всех сил.

Пантрина не изменила этой тактике и в финале и оказалась права. Второй стала Ольга Сергеева, а третьей – Татьяна Сорина.

У мужчин не смог преодолеть стадию четвертьфинала Александр Большунов. В забеге с Сергеем Ардашевым и Иваном Горбуновым он финишировал третьим и долгое время был лаки-лузером, но в итоге его выбил Тихон Кочергин. Юный лыжник, которому лишь на днях исполнилось 19 лет, и в квалификации был пятым, и бежал в самом быстром четвертьфинале, и прошёл в полуфинал! Но в борьбе за финал не участвовал.

Кочергин не вышел на полуфинал из-за каких-то проблем то ли с номером, то ли с инвентарём. Кошмар, конечно. Не прошёл стадию полуфинала и Александр Терентьев. Его фирменное ускорение в подъём не помогло – он слишком далеко отпустил соперников. А вот Иван Горбунов пробился в финал лаки-лузером буквально на пятках лыж Владислава Осипова.

В итоге эти спортсмены разбирались и в финале, но в решающем забеге Горбунов уже не сидел ни у кого за спиной, а на последнем подъёме сам вышел вперед и удержал преимущество. Для Ивана, перенесшего в прошлом сезоне тяжелейшую травму, это вторая победа в сезоне текущем. Осипов мощнейшим финишным ускорением вырвал бронзу, а вторым стал Сергей Ардашев, досрочно завоевавший звание победителя спринтерского зачёта Кубка России – 2025/2026.