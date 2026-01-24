Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Лыжи

Лыжные гонки, Кубок мира — 2025/2026: прямая онлайн-трансляция спринтов с участием Коростелёва и Непряевой 24 января

Последние гонки россиян перед Олимпиадой! Что покажут Непряева и Коростелёв? LIVE
Татьяна Постникова
Савелий Коростелёв на Кубке мира
На этапе Кубка мира в Гомсе ребят ждёт спринт классическим стилем.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 24 января, в Гомсе (Швейцария) проходят очередные гонки Кубка мира. Сегодня спортсменам предстоит пробежать спринты классическим стилем.

Разумеется, в гонках не обойдётся без участия наших ребят —Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой. Пока россиянам не удавалось пройти рубеж квалификации. В последнем спринте классикой Непряева была 41-й, а Коростелёв — 31-м. Так что главная задача для наших лыжников на гонку — преодолеть злополучный барьер и выйти в забеги на выбывание. Это крайне важно, ведь этап в Гомсе — последний перед Олимпиадой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок. Мы расскажем вам обо всех важных событиях и вместе будем поддерживать Савелия и Дарью.

Старт квалификации — в 12:00.

Календарь Кубка мира
Общий зачёт Кубка мира
Татьяна Постникова

Кстати, во всех зимних видах завершился отбор на Олимпиаду. Из россиян квалификацию смогли пройти пять человек.

Кто же они?
Во всех лыжных видах спорта завершился отбор на Олимпиаду. Его прошли всего пять россиян
11:33 Татьяна Постникова

Между тем, нейтральный статус получил ещё один лыжник из России — Никита Денисов. Но кто он вообще такой? Давайте знакомиться.

Краткая биография спортсмена
Третий лыжник из России получил нейтральный статус. Он может выступить и на Олимпиаде!
11:29 Татьяна Постникова

Первыми сегодня начинают девушки. Непряевой достался 38-й стартовый номер. Рядом с Дарьей побегут Жюли Пьеррель и Маргрет Дирховд.

11:07 Татьяна Постникова

Непряева в спринтах занимала 38-е, 34-е и 41-е места. Коростелёв же располагался на 52-й, 49-й и 31-й строчке.

Спринты — не сильная сторона наших лыжников
Российские лыжники проиграли спринт на олимпийской трассе. Медалей на Играх можно не ждать
11:03 Татьяна Постникова

Пока в спринтах у российских спортсменов всё складывалось не лучшим образом. Дарья Непряева и Савелий Коростелёв ни разу не смогли преодолеть барьер квалификации. Может, сегодня прервётся чёрная полоса?

11:02 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию спринтов на Кубке мира в Гомсе. Это последний этап перед Олимпиадой, так что будет интересно.

