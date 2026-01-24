Последние гонки россиян перед Олимпиадой! Что покажут Непряева и Коростелёв? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В субботу, 24 января, в Гомсе (Швейцария) проходят очередные гонки Кубка мира. Сегодня спортсменам предстоит пробежать спринты классическим стилем.
Разумеется, в гонках не обойдётся без участия наших ребят —Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой. Пока россиянам не удавалось пройти рубеж квалификации. В последнем спринте классикой Непряева была 41-й, а Коростелёв — 31-м. Так что главная задача для наших лыжников на гонку — преодолеть злополучный барьер и выйти в забеги на выбывание. Это крайне важно, ведь этап в Гомсе — последний перед Олимпиадой.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок. Мы расскажем вам обо всех важных событиях и вместе будем поддерживать Савелия и Дарью.
Старт квалификации — в 12:00.
Кстати, во всех зимних видах завершился отбор на Олимпиаду. Из россиян квалификацию смогли пройти пять человек.
Между тем, нейтральный статус получил ещё один лыжник из России — Никита Денисов. Но кто он вообще такой? Давайте знакомиться.
Первыми сегодня начинают девушки. Непряевой достался 38-й стартовый номер. Рядом с Дарьей побегут Жюли Пьеррель и Маргрет Дирховд.
Непряева в спринтах занимала 38-е, 34-е и 41-е места. Коростелёв же располагался на 52-й, 49-й и 31-й строчке.
Пока в спринтах у российских спортсменов всё складывалось не лучшим образом. Дарья Непряева и Савелий Коростелёв ни разу не смогли преодолеть барьер квалификации. Может, сегодня прервётся чёрная полоса?
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию спринтов на Кубке мира в Гомсе. Это последний этап перед Олимпиадой, так что будет интересно.