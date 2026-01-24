На этапе Кубка мира в Гомсе ребят ждёт спринт классическим стилем.

Последние гонки россиян перед Олимпиадой! Что покажут Непряева и Коростелёв? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 24 января, в Гомсе (Швейцария) проходят очередные гонки Кубка мира. Сегодня спортсменам предстоит пробежать спринты классическим стилем.

Разумеется, в гонках не обойдётся без участия наших ребят —Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой. Пока россиянам не удавалось пройти рубеж квалификации. В последнем спринте классикой Непряева была 41-й, а Коростелёв — 31-м. Так что главная задача для наших лыжников на гонку — преодолеть злополучный барьер и выйти в забеги на выбывание. Это крайне важно, ведь этап в Гомсе — последний перед Олимпиадой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок. Мы расскажем вам обо всех важных событиях и вместе будем поддерживать Савелия и Дарью.