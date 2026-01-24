Пеклецова привычно разгромила соперниц на Кубке России. Но героиня — Баранова

Третье место Алёны Барановой – главная сенсация гонки на 10 км классикой на этапе Кубка России в Сыктывкаре. Уроженка Томской области, сейчас представляющая Ленинградскую область, впервые во взрослой карьере стала призёром разделки. А победила Алина Пеклецова, которая привезла ближайшей из соперниц почти 40 секунд.

Для Барановой этап в Сыктывкаре начался драматично. Она была главным фаворитом в классическом спринте, мощнейшим образом пробежала квалификацию, выиграв семь секунд – это настоящая пропасть, но… В четвертьфинале Алёна сломала лыжу. На подъёме во время ускорения у неё одна лыжа попала под другую, и произошла поломка.

На таком эмоциональном фоне Баранова вышла на десятку предельно мотивированной и разозлённой. Алёна уже на разгоне показала свой настрой, бросив Веронике Степановой больше 10 секунд. Ну на разгоне это нормально, однако сибирская лыжница держала скорость и на следующих отсечках.

Баранова на каких-то отсечках опускалась и до шестого места, но разложилась настолько грамотно, что и на финише сумела ускориться. В итоге результат Алёны, стартовавшей под 35-м номером, надолго стал ориентиром для остальных, а сама она комфортно разместилась на лидерском троне, накрытом медвежьей шкурой.

Алёна Баранова Фото: «На лыжи!»

В итоге Алёна стала третьей – впервые в гонке с раздельным стартом в своей взрослой карьере. Ранее её лучшим результатом были четвёртые места.

Сместить её с лидерской позиции смогла лишь Елизавета Маслакова, которая, кажется, набирает форму, близкую к прошлогодней. Однако Маслакова даже присесть на трон не успела, поскольку стартовавшая в минуте за ней Алина Пеклецова финишировала почти сразу следом. Алина привезла Лизе почти 40 секунд!

Пеклецова вновь продемонстрировала потрясающую готовность. В текущем сезоне она вообще не опускалась ниже второго места в дистанционных гонках. Алина перехватила майку лидера дистанционного зачёта у Евгении Крупицкой, которая провела гонку неудачно, финишировав только 12-й.

Алина Пеклецова на троне Фото: «На лыжи!»

Стоит отметить выступление ещё одной спринтерши Русланы Дьяковой. Спортсменка не была высоко на первых отсечках, но постоянно поднималась и в итоге показала восьмой результат – выше, чем многие сильные дистанционщицы.