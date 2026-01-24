Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
14:30 Мск
Лыжи Статьи

Семиков выиграл гонку на 15 км классикой в Сыктывкаре, Большунов не выдержал и сдался

Ну и заруба в Кубке России! Лыжники из Коми сбросили Большунова и сделали дубль
Андрей Шитихин
Илья Семиков
Комментарии
Илья Семиков — первый, Илья Порошкин — второй, Алексей Червоткин — третий.

Мужская классическая разделка на 15 км на этапе Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Сыктывкаре получилась просто огненной. Лидеры менялись, были в десятых долях секунды, но затем спортсмены из Коми сбросили всех соперников и разбирались уже между собой.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, выигравший в Казани обе дистанционные гонки, и в Сыктывкаре убежал за очередной, казалось, победой. Однако сил ему хватило лишь на половину дистанции. Он лидировал на первых отсечках, но постепенно стал терять преимущество, а затем – и отставать.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Классический стиль. 15 км
24 января 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Илья Семиков
Республика Коми
39:55.4
2
Илья Порошкин
Республика Коми
+5.9
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+42.6

В итоге Большунов финишировал только пятым, хотя ещё за 3 км до финиша претендовал на бронзу. Лидер общего зачёта Кубка России Сергей Ардашев тоже бился за медаль. Однако всё же финишный участок он прошёл чуть хуже Алексея Червоткина. А ведь предыдущие классические гонки Ардашев неизменно выигрывал.

Олимпийский чемпион Пекина превосходно разложился и финишную часть пробежал отлично. В итоге в четвёртой подряд разделке классикой Червоткин финишировал третьим. Он внимательнее всех следил за финишем Ардашева и после того, как окончательно убедился, что стал бронзовым призёром, победно вскинул вверх лыжи.

За победу же боролись два представителя Республики Коми, два друга и тёзки, Илья Порошкин и Илья Семиков. Порошкин, который потерял место в основном составе сборной России и теперь тренируется с региональной командой, отлично прошёл первый круг и сумел зацепиться за Сергеем Ардашевым, который только стартовал.

Илья Порошкин

Илья Порошкин

Фото: РИА Новости

Они прошли вместе два круга, попеременно меняясь и поддерживая высокую скорость, но Порошкин на своём третьем круге сумел убежать от лидера Кубка России. Время Ильи по отсечкам до половины дистанции было пятым-шестым, однако со второй половины он шли либо вторым, либо первым.

Семиков же постоянно был в числе лидеров. На последнем круге два лыжника разбирались только между собой – сильнее оказался более опытный представитель группы Олега Перевозчикова. Семиков шикарно пробежал последний отрезок и одержал очень красивую победу.

По ходу гонки Семиков практически догнал Большунова, который стартовал в минуте впереди.

Комментарии


