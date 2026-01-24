Коростелёв пал героем. Сам выбрал Клебо в соперники и проиграл ему ничтожные 0,2 секунды

Норвежец помешал россиянину быть быстрее. Но Савелий может гордиться тем, как он провёл спринт!

Россиянин Савелий Коростелёв впервые в своей карьере пробился в четвертьфинал классического спринта на этапе Кубка мира в Гомсе и остановился буквально в одном мгновении от выхода в полуфинал.

Спринт в Швейцарии больше всего напомнил российские спринты. Длинная трасса под 1500 м, сложный рельеф, круг спортсмены проходят не за 2.30 – 2.45, а за 3.20 (это мужчины, женщины – на 30 секунд медленнее). К таким условиям российские лыжники более привычные, нежели к большинству скоростных трасс на Кубке мира.

Высота 1340 м в Гомсе для Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой тоже стала привычной с момента дебюта на Кубке мира в Давосе. И на такой трассе оба наших лыжника прошли квалификацию! Впервые в карьере! Дарья стала 29-й, Савелий – 26-м. И по итогам пролога российские спортсмены выбрали самые сильные забеги.

У Непряевой особого выбора и не было – Дарья в итоге пошла к Линн Сван, Надине Фендрих, Юханне Матинтало, Ане Вебер, Юли Дривенес. Изначально без шансов. Россиянка финишировала пятой с отрывом в три секунды от четвёртого места. Но это уже первая ласточка – первый выход в четвертьфинал и первый опыт спринтерской контактной борьбы.

Кстати, Сванн, Фендрих и Матинтало пробились в финал, и шведка со швейцаркой в итоге забрали золото и серебро, так что Непряева по факту бежала в сильнейшем четвертьфинале.

Коростелёв же пошёл нажимать на кнопку с закрытыми глазами. В первый забег к лучшему в истории спринтеру Йоханнесу Клебо и Эрику Вальнесу никто не стремился. У Савелия был шанс избежать сражения с сильнейшими норвежцами, однако он всё-таки решил попробовать себя на фоне главных претендентов на золото. В этот же забег попал и бронзовый призёр ЧМ-2025 в спринте финн Лаури Вуоринен, но он стал в квалификации 30-м и, в отличие от Коростелёва, уже не мог выбирать.

Савелий четвертьфинал провёл на максимуме. Он задавал темп, отлично держался на подъёмах, был близко на спусках. Однако именно тогда, когда после выхода на стадион начались финишные разборки, норвежцы без усилий вышли вперёд.

Непосредственно на последней прямой Клебо и Вальнес не сильно ускорялись, они всё контролировали. А Коростелёв даблом сделал максимальное ускорение и попытался обойти хотя бы Вальнеса справа, однако и эта попытка была неудачной. Если Клебо и Вальнес хотя бы ещё пару раз посильнее толкнулись, Савелий мог бы не менять лыжню, показать результат на пару десятых секунды быстрее и, возможно, пройти в полуфинал. Так что нашему парню норвежцы невольно, но помешали.

Лаки-лузером Коростелёв не прошёл – один из других забегов оказался быстрее. Однако выступление Савелия было более чем достойным. Он показал, что вполне конкурентоспособен и в спринте. Главное – пройти квалификацию.

А Клебо показал мастер-класс. В финале он уже с начала финишной прямой перестал толкаться, аплодировал болельщикам и потихоньку пересёк черту. Вторым стал американец Гус Шумахер, а третьим – швед Эдвин Ангер. Вальнес в финал не прошёл – норвежец в полуфинале на повороте врезался в Ангера и упал.

Этап Кубка мира в Гомсе завершится классическими масс-стартами на 20 км.