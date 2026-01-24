Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Кубок мира по лыжным гонкам, Коростелёв впервые прошёл квалификацию спринта и в четвертьфинале уступил Клебо и Вальнесу

Коростелёв пал героем. Сам выбрал Клебо в соперники и проиграл ему ничтожные 0,2 секунды
Андрей Шитихин
Савелий Коростелёв
Комментарии
Норвежец помешал россиянину быть быстрее. Но Савелий может гордиться тем, как он провёл спринт!

Россиянин Савелий Коростелёв впервые в своей карьере пробился в четвертьфинал классического спринта на этапе Кубка мира в Гомсе и остановился буквально в одном мгновении от выхода в полуфинал.

Спринт в Швейцарии больше всего напомнил российские спринты. Длинная трасса под 1500 м, сложный рельеф, круг спортсмены проходят не за 2.30 – 2.45, а за 3.20 (это мужчины, женщины – на 30 секунд медленнее). К таким условиям российские лыжники более привычные, нежели к большинству скоростных трасс на Кубке мира.

Все подробности сражения Коростелёва и Непряевой в спринте:
Коростелёв славно поиграл на нервах Клебо! Россиянин провёл мощную гонку перед Олимпиадой
Коростелёв славно поиграл на нервах Клебо! Россиянин провёл мощную гонку перед Олимпиадой

Высота 1340 м в Гомсе для Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой тоже стала привычной с момента дебюта на Кубке мира в Давосе. И на такой трассе оба наших лыжника прошли квалификацию! Впервые в карьере! Дарья стала 29-й, Савелий – 26-м. И по итогам пролога российские спортсмены выбрали самые сильные забеги.

У Непряевой особого выбора и не было – Дарья в итоге пошла к Линн Сван, Надине Фендрих, Юханне Матинтало, Ане Вебер, Юли Дривенес. Изначально без шансов. Россиянка финишировала пятой с отрывом в три секунды от четвёртого места. Но это уже первая ласточка – первый выход в четвертьфинал и первый опыт спринтерской контактной борьбы.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 2
24 января 2026, суббота. 14:35 МСК
Окончено

Кстати, Сванн, Фендрих и Матинтало пробились в финал, и шведка со швейцаркой в итоге забрали золото и серебро, так что Непряева по факту бежала в сильнейшем четвертьфинале.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
24 января 2026, суббота. 15:50 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
3:50.6
2
Лаура Гиммлер
Германия
+0.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+0.3

Коростелёв же пошёл нажимать на кнопку с закрытыми глазами. В первый забег к лучшему в истории спринтеру Йоханнесу Клебо и Эрику Вальнесу никто не стремился. У Савелия был шанс избежать сражения с сильнейшими норвежцами, однако он всё-таки решил попробовать себя на фоне главных претендентов на золото. В этот же забег попал и бронзовый призёр ЧМ-2025 в спринте финн Лаури Вуоринен, но он стал в квалификации 30-м и, в отличие от Коростелёва, уже не мог выбирать.

Савелий четвертьфинал провёл на максимуме. Он задавал темп, отлично держался на подъёмах, был близко на спусках. Однако именно тогда, когда после выхода на стадион начались финишные разборки, норвежцы без усилий вышли вперёд.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 1
24 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено

Непосредственно на последней прямой Клебо и Вальнес не сильно ускорялись, они всё контролировали. А Коростелёв даблом сделал максимальное ускорение и попытался обойти хотя бы Вальнеса справа, однако и эта попытка была неудачной. Если Клебо и Вальнес хотя бы ещё пару раз посильнее толкнулись, Савелий мог бы не менять лыжню, показать результат на пару десятых секунды быстрее и, возможно, пройти в полуфинал. Так что нашему парню норвежцы невольно, но помешали.

Лаки-лузером Коростелёв не прошёл – один из других забегов оказался быстрее. Однако выступление Савелия было более чем достойным. Он показал, что вполне конкурентоспособен и в спринте. Главное – пройти квалификацию.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
24 января 2026, суббота. 15:55 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:19.2
2
Гус Шумахер
США
+2.6
3
Эдвин Ангер
Швеция
+4.8

А Клебо показал мастер-класс. В финале он уже с начала финишной прямой перестал толкаться, аплодировал болельщикам и потихоньку пересёк черту. Вторым стал американец Гус Шумахер, а третьим – швед Эдвин Ангер. Вальнес в финал не прошёл – норвежец в полуфинале на повороте врезался в Ангера и упал.

Этап Кубка мира в Гомсе завершится классическими масс-стартами на 20 км.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android